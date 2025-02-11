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04:43, 11 февраля 2025

Варданян обвинил судей в ангажированности

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян заявил о заинтересованности коллегии судей Бакинского военного суда в уголовном преследовании и выразил протест против их состава, однако в ходатайстве ему было отказано.

Как писал "Кавказский узел", бывшему госминистру Рубену Варданяну было предъявлено около 45 новых обвинений по 20 статьям Уголовного кодекса, ему грозит пожизненное заключение. 27 января суд отказался отпустить Варданяна под домашний арест.

Под стражей в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян.

В Бакинском военном суде 10 февраля продолжилось судебное разбирательство против Рубена Варданяна, пишет Oxu.az.

Защитник Варданяна Авраам Берман подал ходатайство о создании условий для конфиденциальных встреч с подзащитным, суд ходатайство удовлетворил. После беседы защитника и Варданяном, судебное заседание продолжилось. Председательствующий судья объявил о привлечении к судебному процессу новых переводчиков, стороны против их участия не возражали.

Рубен Варданян, ссылаясь на отказ в удовлетворении поданных им ходатайств, заявил о заинтересованности коллегии судей в уголовном преследовании и выразил протест против состава суда, адвокаты протест защитили. Старший помощник генерального прокурора Вюсал Алиев, комментируя ходатайство, отметил, что в уголовно-процессуальном законодательстве Азербайджана установлены конкретные обстоятельства протеста в адрес судьи, он должен быть обоснован. Прокурор заявил, что сторона защиты не предъявила доказательств заинтересованности судебной коллеги, поэтому протест должен быть оставлен без рассмотрения. Судьи, посовещавшись, решили, что протест следует оставить без рассмотрения.

После конфиденциальной беседы адвоката с подзащитным заседание продолжилось, прокурор объявил резолютивную часть обвинительного акта по уголовному делу. Из-за большого объема обвинительного акта объявление будет продолжено на следующем заседании, которое запланировано на 13 февраля.

В конце декабря 2024 года дело Варданяна было передано в Бакинский военный суд. Варданян заявил о фальсификации протоколов несостоявшихся допросов азербайджанскими следователями. Он потребовал публичного судебного процесса с участием международных журналистов и представителей гуманитарных организаций. 17 января на подготовительном заседании по делу бывших руководителей Нагорного Карабаха бывший президент Араик Арутюнян принес извинения за свои заявления об ударах по Гяндже. Адвокат бывшего госминистра Рубена Варданяна добился для своего подзащитного дополнительного времени для изучения дела.

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Автор: "Кавказский узел"

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