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17:50, 30 октября 2026

В Азербайджане протесты против запрета на ношение хиджаба в школах сменились непубличным сопротивлением 

Женщины в хиджабах. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Азербайджане массовые протесты против запрета на посещение школ в хиджабах прекратились, однако ограничения продолжают действовать, а недовольство сохраняется в форме отдельных акций у школьных зданий. По словам активистов и правозащитников, участники протестов и их родственники сталкиваются с задержаниями, вызовами в полицию и другими формами давления. 

Как ранее писал "Кавказский узел", в Азербайджане, несмотря на протесты верующих, продолжают действовать ограничения на допуск в школы учениц и педагогов в хиджабах. После массовых задержаний участников акций в поселке Нардаран родители опасаются публично выступать против запрета, а некоторые предпочитают оставлять девочек дома. 

С 12 октября руководители школ в Азербайджане не допускают к занятиям педагогов и школьниц, которые отказались снимать хиджаб. Около нескольких школ Баку учащиеся и учителя проводили уроки на улице в знак протеста. 13 октября МВД отчиталось о задержании 37 участников протестов, активисты насчитали более 200 задержанных. Протесты из-за недопуска детей и учительниц к занятиям стали продолжением многолетнего спора о религиозной одежде в школах, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты из-за школьного дресс-кода в Азербайджане".

В Азербайджане продолжается запрет на посещение школ педагогами и ученицами в хиджабах, однако активные протесты прекратились, заявил корреспонденту «Кавказского узла» один из активистов на условиях анонимности.

«Запрет продолжает жестко действовать, никаких послаблений. Однако протесты выражаются в форме прихода к школам в хиджабах. Дети часто вместе с родителями приходят к школам, стоят у ворот, их не пускают, некоторые родители снимают это на видео и потом возвращаются домой. Это тоже своего рода форма протеста», - сказал активист.

«К сожалению, у меня нет точной статистики, но судя по информации от знакомых, верующих с мест, из социальных сетей, Подавляющее большинство людей опасаются предавать огласке из-за угрозы увольнения с работы. Те, кто под домашним арестом опасаются, что их переведут в СИЗО. Родственники арестованных надеются, что через некоторое время их родных отпустят», - сказал активист.

По данным действующего за рубежом азербайджанского он-лайн издания Qəzetçi, к 22 октября в Нардаране были арестованы 88 человек. "Часть из них арестована в административном порядке, однако в отношении подавляющего большинства задержанных возбуждены уголовные дела", - цитирует издание активиста европейского представительства Движения мусульманского единства Аламдара Буниятова.

По его словам, большое число подвергшихся преследованию отмечено в поселке Нардаран. «В Нардаране около 100 человек привлечены к уголовной ответственности, порядка 25-30 человек арестованы, остальные находятся под домашним арестом», - сказал источник.

Он отметил, что официальной информации об обвинениях задержанным нет. “По неофициальным данным, под административный арест отправляют за мелкое хулиганство или неподчинение полиции, а уголовные дела заводят по статье о нарушении общественного порядка”, - продолжил источник.

По его словам, многие педагоги, носящие хиджабы, увольняются. «Я знаю учительницу, она хороший педагог по физике, теперь из-за запрета вести уроки в хиджабе вынуждена работать в кондитерском цехе. Еще один педагог уволилась и сейчас занимается репетиторством. В первые дни протестов педагоги выступали в медиа, социальных сетях, протестовали, заявляли о принуждениях к увольнению. Но сейчас многие тихо увольняются, потому что пригрозили неприятностями мужчинам из их семей – отцам, братьям», - отметил активист.

«В состоятельных семьях девочек записывают на репетиторские курсы, потому что в частных школах также действует негласный запрет на хиджабы. Остальные сидят по домам, сами занимаются как могут. Образованные родители учат своих и соседских детей. Но как бы ребенок не занимался, ему надо будет получать аттестат о среднем образовании. Наверное, кто-то будет учить своих детей ремесленным специальностям, большие проблемы будут у тех, кто хочет получить высшее образование”, - сказал активист.

Он также указал на случаи голодовок верующих в различных тюрьмах. «Я не могу назвать имена заключенных, потому что их родные опасаются говорить об этом, опасаясь давления на других членов семьи. Только супруга журналиста Полада Асланова Гюльмира активно выступает в защиту мужа, информирует общество об его голодовке, несмотря на то, что ее также подвергали допросам за участие в протестах против запрета на хиджаб», - сказал активист. 

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов также указал на преследования лиц, протестовавших против запрета на хиджабы.

«Очень много людей задерживались и вызывались в полицию. Для силовиков достаточно было, что человек попал на видео протестов, которые проходили в первые дни введения запрета на хиджабы. Наиболее активных привлекала к административным и уголовным арестам. Нам об этом говорят соседи и родственники этих людей. Но сами члены семей опасаются контактов с посторонними, предавать огласке аресты. Они считают, что это может навредить их арестованным родным. Больше всего сведений об арестованных поступило из Нардарана», - сказал Гасанов корреспонденту «Кавказского узла». 

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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