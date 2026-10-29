Защита и правозащитники призвали освободить Эльгюнеш по медицинским показаниям

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Главный редактор Meydan TV Айнур Эльгюнеш нуждается в срочной операции из-за серьёзных проблем с почками. Защита и международные правозащитники предупредили об угрозе её жизни и призвали освободить 51-летнюю журналистку по медицинским и гуманитарным основаниям.

Как писал "Кавказский узел", 19 октября защита сообщила, что главный редактор Meydan TV Айнур Эльгюнеш переведена в медучреждение Пенитенциарной службы в связи с ухудшением состояния здоровья. По словам адвокатов, медобследование выявило в почке журналистки камень размером 18 миллиметров, и врачи рекомендуют провести срочную операцию. Кроме того у Эльгюнеш обнаружены новообразования в грудной клетке. 26 октября Бакинский суд по тяжким преступлениям не удовлетворил ходатайство о переводе Айнур Эльгюнеш под домашний арест, сообщил адвокат журналистки Эльчин Садыгов.

16 октября родственники заявили, что состояние Айнур Эльгюнеш близко к критическому, но решение о ее переводе из бакинского СИЗО в медучреждение затягивается. По их словам, специалист по УЗИ осматривал Айнур трижды, и каждый раз констатировал, что ее почка находится на грани отказа. Однако задержку перевода ее в больницу объясняют необходимостью "еще одного осмотра врачом".

Адвокат журналистки Айнур Эльгюнеш, арестованной по делу Meydan TV, Зибейда Садыгова выразила тревогу за жизнь своей подзащитной.

«Я беспокоюсь за жизнь Айнур Эльгюнеш. Она уже немолода. Перенесла 17 хирургических операций. Она является человеком с ограниченными физическими возможностями. Ещё до ареста у была диагностирован несовершенный остеогенез (это генетическое заболевание, которое в обиходе называют "болезнь хрустального человека" или «хрупкости костей»). Айнур Эльгюнеш должна была лечь на операцию, но её арестовали… Теперь выяснилось, что у нее одна из почек отказала. Мы также обеспокоены тем, что на теле Айнур появились опухоли, которые также причиняют ей боль. У неё часто повышается и понижается давление. На ногах появились синяки неизвестного происхождения», - написала Садыгова в социальной сети Facebook*.

Адвокат сказала корреспонденту "Кавказского узла", что несмотря на госпитализацию журналистки в Лечебное учреждение пенитенциарного учреждения, качественной медицинской помощи Эльгюнеш не предоставляется.

«К сожалению, специалист, который обследовал Айнур Эльгюнеш несерьезно отнесся к ситуации. Сначала он заявил, что журналистке надо готовиться к операции. Затем выяснилось, что у врача возникли «срочные дела» и он уехал за границу. Я обратилась к другому врачу. Он говорит, что необходимо провести обследование и компьютерную томографию. А дальше дескать — «на всё воля Аллаха». Этот врач не знает, можно будет проводить операции Айнур или нет, мол это очень «рискованное дело»», - сказала адвокат.

Она выразила сожаление, что 26 октября суд отказал в удовлетворении ходатайства об освобождении журналистки из-под стражи.

«К сожалению, Айнур остается наедине с болью. Какой смысл человека держать в таком состоянии в заключении. Он все равно борется за жизнь. Освобождение из-под стражи может быть придало бы ей сил, она могла бы вдоволь повидаться со своим маленьким питомцем (собака журналистки, к которой она очень привязана), который помогает ей держаться за жизнь…», - отметила Садыгова.

По её мнению, на фоне критического состояния здоровья Эльгюнеш вопрос её освобождения должен решаться прежде всего, исходя из гуманитарных соображений, а не в рамках исключительно правовых процедур.

Международная правозащитная организация также выразила тревогу в связи с ухудшением состояния здоровья Айнур Эльгюнеш.

В заявлении, распространенном 28 октября отмечается, что дальнейшее содержание 51-летней журналистки под стражей может привести к необратимым последствиям для её здоровья.

«По информации от адвокатов и семьи Айнур Эльгюнеш, в последние недели состояние её здоровья ещё больше ухудшилось, и из-за серьёзной проблемы с почкой она нуждается в срочной операции. Содержание Айнур под стражей представляет серьёзную угрозу её здоровью и жизни», — говорится в заявлении организации.

Она подчеркнула, что власти обязаны защищать жизнь и обеспечивать необходимое лечение независимо от предъявленных уголовных обвинений. Организация призвала немедленно освободить журналистку по медицинским и гуманитарным основаниям, предупредив, что дальнейшее промедление может привести к необратимым последствиям.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе Азербайджана не удалось.

Напомним, в июле после смены состава судей в Бакинском суде по тяжким преступлениям возобновился процесс по делу Meydan TV. Защита ходатайствовала о смягчении меры пресечения, обратив внимание на состояние здоровья обвиняемых. В частности, адвокат Зибейда Садыгова сообщила суду, что у главного редактора Meydan TV Айнур Эльгюнеш серьезные проблемы со здоровьем, она инвалид и перенесла 17 хирургических операций. Однако суд не удовлетворил ходатайства.

Дело Meydan TV было возбуждено в декабре 2024 года, когда шесть журналистов были задержаны, а затем арестованы по обвинению в контрабанде валюты. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. К августу 2025 года по делу Meydan TV были арестованы 11 человек 1 В конце августа стало известно, что расследование завершено, а в деле появился 12-й подозреваемый - фотожурналист Ахмед Мухтар. При этом арестованным журналистам были предъявлены новые обвинения по еще семи уголовным статьям 2 . 12 декабря 2025 года на первом заседании по делу Meydan TV суд отказался закрыть уголовное дело и освободить обвиняемых.

Серийные аресты журналистов в Азербайджане В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. О новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла".

Арестованные по делу Meydan TV подверглись преследованию по указанию руководства Азербайджана за журналистскую деятельность, указал ранее один из обвиняемых Шамшад Ага. "У вас нет ни полномочий, ни смелости принимать произвольные решения в любом процессе, контролируемом [президентом страны] Ильхамом Алиевым. В этих процессах и следователь, и прокурор, и судья - Ильхам Алиев", - заявил он суду.

Преследованиям в Азербайджане подверглись журналисты и других СМИ, в том числе Abzas Media, Toplum TV и Kanal-13. 20 июня журналисты и сотрудники Abzas Media были приговорены к лишению свободы на сроки от 7,5 года до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции.

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.