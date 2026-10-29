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07:53, 29 октября 2026

Условный срок 88-летнему Рамизу Мехтиеву вызвал критику в Азербайджане

Рамиз Мехтиев. Фото: Trend News Agency

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представители гражданского общества Азербайджана раскритиковали решение суда назначить бывшему главе администрации президента Рамизу Мехтиеву условное наказание по обвинению в государственной измене. Они указали на непрозрачность судебного процесса и несоразмерность наказания тяжести предъявленных обвинений.

Как писал "Кавказский узел", Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил бывшего главу Администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева к 14 годам лишения свободы, однако назначил ему условное наказание с учетом возраста и состояния здоровья. Мехтиев обвинен в государственной измене, попытке захвата власти при содействии иностранных спецслужб, насильственном изменении конституционного строя и легализации преступных доходов на сумму свыше 17 млн манатов (10 млн долларов). Он остается под домашним арестом и не будет направлен в колонию. Согласно приговору, имущество бывшего чиновника подлежит специальной конфискации в пользу государства.

Основатель платформы «Открытый Азербайджан», экономист Зохраб Исмаил назвал судебный процесс над Мехтиев пародией на правосудие. «Суд над Рамизом Мехтиевым стал фарсом, пародией на правосудие. Это было не прозрачным судебным разбирательством, даже провластных журналистов на процесс не пускали. Информация о приговоре вовсе стала достояние гласности спустя несколько дней. Сам Мехтиев подключался к процессу онлайн, под предлогом проблем со здоровьем. Но его могли транспортировать в суд в инвалидной коляске», - сказал Исмаил корреспонденту «Кавказского узла».

По инкриминируемым Мехтиеву тяжким статьям он должен был получить 15–20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, продолжил Исмаил. «Однако, бывшему влиятельному высокопоставленному чиновнику, прослывшему «серым кардиналом», дали 14 лет наказания условно. Оказывается, гуманные суды Азербайджана, иногда учитывают болезни и прочие смягчающие обстоятельства». В этом и трагизм ситуации, потому в случаях с журналистами, активистами, правозащитниками суды игнорируют состояние здоровья обвиняемых, отсутствие против них достоверных доказательств. Если правосудие гуманно к Мехтиеву, то такой же подход должен был быть и активисту Фамилю Халилову, инвалиду, который не мог ходить без посторонний помощи. Тем не менее, его много месяцев держали в заключении», — отметил активист. 

Политолог, супруга отбывающего тюремное наказание политолога Азера Гасымлы Самира Гасымлы обратила внимание на скоротечность судебного процесса. «Суд над Рамизом Мехтиевым, обвиняемым по таким тяжким статьям, как государственная измена, попытка насильственного захвата государственной власти длился всего месяц. Процесс, который, как было объявлено, начался 21 сентября, и завершился 22 октября. После признания Мехтиева виновным в таких тяжких преступлениях, его оставили на свободе», - сказала Самира Гасымлы корреспонденту «Кавказского узла».

Она отметила, что судебное следствие над ее мужем Азера Гасымлы продолжалось девять месяцев, и несмотря на отсутствие достоверных доказательств, суд вынес суровый приговор о лишении свободы сроком на 12 лет.

Самира Гасымлы также указала на «различные подходы судов к разным обвиняемым».  «Не считаясь ни с молодостью, ни с возрастом, самых ярких людей азербайджанского общества демонстративно держат в заключении по сфабрикованным уголовным делам. Несмотря на тяжелые болезни журналистки Айнур Эльгюнеш, медиа эксперта Алескера Мамедли, политика Руслана Иззетли им отказывают хотя бы в изменении меры пресечения, чтобы люди могли получить качественную медицинскую помощь. Если в случае, с Мехтиевым речь идет о возрасте и болезни, то почему томят в заключении политика Тофига Ягублу, который уже в пожилом возрасте и имеет серьезные проблемы со здоровьем?», - отметила С.Гасымлы.

Руководитель Каспийского центра исследований и анализа , политолог Эльман Фаттах также подверг критике решение суда. «Общественность попросту одурачили», — сказал Фаттах корреспонденту «Кавказского узла».

Он назвал не состоятельным ссылку суда на статью 70 Уголовного кодекса Азербайджана, которая допускать назначение условного наказания. «Согласно этой статье, условное наказание может применяться с учетом характер преступления, степень его общественной опасности, личности осужденного. В данном же случае суд, признавая Рамиза Мехтиева виновным в тяжких преступлениях против государства, в то же время приходит к выводу, что он не представляет опасности для общества. Получается, попытка государственного переворота и государственная измена не создают никакой общественной опасности», — отметил Фаттах.

Глава пресс-службы ПНФА Натиг Адилов также указал на не прозрачность суда над Мехтиевым. «На суд представители общественности, представители свободной и даже несвободной прессе не были допущены. Обществу никакой информации о том, каким образом и с кем Мехтиев пытался совершить захват власти. А ведь, в начале провластные медиа шумно разгоняли версию о якобы планах Мехтиева совершить госпереворот с участием оппозиции. Теперь становится ясным, что вся эта игра была затеяна для того, чтобы арестовать лидера ПНФА Али Керимли. Очевидно, что у Керимли с Мехтиевым никакой связи не было, и даже собрать для этого ложных доказательств не удалось, поэтому их дела разделили. При этом Мехтиев все это время находился на свободе и получил условный срок. Али Керимли и другой руководящий деятель ПНФА Мамед Ибрагим остаются в заключении и ожидают суда», - сказал Адилов.

Напомним, что 29 ноября 2025 года сотрудники Службы госбезопасности задержали в связи с делом против Мехтиева лидера партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли и его советника, члена президиума ПНФА Мамеда Ибрагима. Оппозиционеры с тех пор остаются под арестом. 

Служба госбезопасности Азербайджана 12 февраля заявила о раскрытии заговора против власти с участием бывшего главы администрации президента Рамиза Мехтиева и лидера ПНФА Али Керимли. По версии СГБ, Мехтиев, Керимли,  член ПНФА Мамед Ибрагим и другие лица действовали в сговоре с целью насильственного захвата власти и изменения конституционного строя. Помощник Мехтиева,  Эльдар Амиров, как утверждается, участвовал в передаче документов и контактах с зарубежными структурами. Следствие также заявляет о финансировании и координации через азербайджанские диаспорские  организации за рубежом с целью дестабилизации ситуации в стране, в том числе в период выборов 2013 года.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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