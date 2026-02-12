Керимли и Мехтиев обвинены в попытке госпереворота в Азербайджане

Служба госбезопасности Азербайджана заявила о раскрытии заговора против властей страны с участием бывших высокопоставленных лиц страны и представителей азербайджанской оппозиции. В числе фигурантов дела названы бывший глава администрации президента Рамиз Мехтиев и лидер ПНФА Али Керимли.

Как писал "Кавказский узел", 29 ноября 2025 года сотрудники Службы госбезопасности задержали Али Керимли и его советника - члена президиума партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Мамеда Ибрагима. Оба оппозиционера были арестованы на 2,5 месяца, до 13 февраля. Керимли обвинен по статье 278.1 УК Азербайджана (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства). Он отверг обвинение и назвал свое уголовное дело политическим преследованием.

Бывший руководитель администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев обвинен в попытке госпереворота. Он находится под домашним арестом. 29 ноября провластное агентство АПА связало обыск у Али Керимли с делом Рамиза Мехтиева. Издание, связанное с ПНФА, опровергло эту версию.

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана распространила сегодня сообщение «о следственных мероприятиях в связи с преступными деяниями, направленными против государственной власти».

«В результате комплексных мер, СГБ для предотвращения провокационно-деструктивных действий органов иностранных спецслужб против безопасности и национальных интересов Азербайджана, возникли обоснованные подозрения в том, что граждане Азербайджанской Республики - Мехтиев Рамиз Энвер оглу (бывший глава администрации президента Азербайджана), Аббасов Аббас Айдын оглу (бывший первый вице-премьер правительства Азербайджана), Керимли Али Амиргусейн оглу (председатель партии Народного фронта Азербайджана) и другие совершили деяния, направленные на насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя государства», - говорится в пресс-релизе.

Следствием установлено, что соучредители и руководители зарегистрированной «в иностранном государстве 4 июля 2012 года» под названием «Союз азербайджанских организаций России» и именуемой как «Союз Миллиардеров», Аббас Аббасов и Рустам Ибрагимбеков (ныне покойный), а также Рамиз Мехтиев, глава ПНФА Керимли Али Амиргусейн оглу, члены этой партии – Фуад Гахраманлы и Ганимат Зайидов и другие вступили в сговор с целью захвата власти.

Союз азербайджанских организаций России создан на встрече известных представителей азербайджанской диаспоры 28 сентября 2012 год и прошел регистрацию. Во встрече участвовали президент нефтяной компании LUKoil Вагит Алекперов, глава холдинга "Крокус-сити" Араз Агаларов, президент группы компаний АСТ Тельман Исмайлов, бизнесмен Искендер Халилов (бывший вице-президент "Славнефти"), бывший первый вице-премьер правительства Азербайджана, предприниматель Аббас Аббасов, президент Гильдии нотариальных контор России Натиг Агамиров, глава национально-культурной автономии азербайджанцев (ФНКА) России "АзерРос" Союн Садыхов, депутат Госдумы, глава Общества народов России Рамазан Абдулатипов. В числе участников встречи также был сопредседатель Форума интеллигенции Азербайджана, глава культурного центра "Ибрус", кинодраматург Рустам Ибрагимбеков. Как следует из данных сайта по проверке контрагентов "Контур. Фокус", организация прекратила деятельность 8 мая 2019 года по решению суда.

Созданная указанными лицами организация под названием «Национальный Совет Демократических Сил» («Национальный Совет»), выдвинула иностранного гражданина Рустама Ибрагимбекова (он имел российское гражданство - прим. «Кавказского узла») кандидатом на президентских выборах Азербайджанской Республики в 2013 году.

Фигурантам дела инкриминируется осуществление «при финансовой помощи и иной организационной поддержке органов иностранных спецслужб» деятельности, «направленной на организацию массовых беспорядков с целью насильственного захвата государственной власти, неповиновение законным требованиям представителей правительства, нарушение общественного порядка и срыва работы транспорта, предприятий, ведомств и организаций».Через члена ПНФА Мамеда Ибрагима и других лиц от Мехтиева и Аббасова были переданы денежные средства в размере 933 828,40 маната (по тогдашнему курсу около 1,2 миллиона долларов США), на привлечение людей из различных регионов республики для совершения вышеупомянутых действий.

По данным СГБ, членам организации, именуемой «Союз Миллиардеров», были даны указания направить в Азербайджан во время президентских выборов 2013 года азербайджанских граждан, работавших под их подчинением, либо в той или иной форме бывших под их покровительством в иностранном государстве с целью обеспечить привлечение родственников и близких в Азербайджане для использования их «соответствии с инструкциями иностранных спецслужб на митингах и массовых беспорядках».

По данным следствия, «в секретном письме, адресованным «Национальным Советом» руководству этого иностранного государства в 2013 году, содержалась просьба поддержать деятельность «совета» и оказать давление на азербайджанское государство с целью осуществления в Азербайджане «реформ».

Кроме того, далее говорится в пресс-релизе, Ганимат Зайидов (Ганимат Захид находится в политэмиграции во Франции, с 2011 года, возглавляет оппозиционные ресурсы Turan TV, “Азербайджанский час» - прим. "Каказского узла" ) с начала 2013 года от имени Али Керимли, вступая в тайные отношения с представителями органов спецслужб иностранной страны вел переговоры об оказании поддержки в приходе к власти в Азербайджане, обещая взамен "обеспечение стратегических интересов иностранного государства в Азербайджане».

По данным следствия, «стороны также договорились, что в случае прихода Али Керимли к власти Азербайджанская Республика постепенно станет полноправным членом Организации Договора о Коллективной Безопасности».

Также указывается, что лидер ПНФА Керимли пытался воспользоваться массовым шествием граждан Азербайджана в Баку в ночь с 14 на 15 июля 2020 года, «в поддержку армии и против агрессивной войны Армении», дав поручение Фуаду Гахраманлы и другим лицам присоединиться к участникам марша и направить толпу на захватит зданий Милли Меджлиса и ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» и объявить о захвате власти через средства массовой информации.

Кроме этого, Рамиз Мехтиев 27 сентября 2025 года через своего помощника Эльдара Амирова и других лиц представил Али Керимли письменный материал на иностранном языке под названием «Предложения по реструктуризации системы государственного управления», содержащий секретные планы и направления действий против государственной власти. 3 октября 2025 года Мехтиев направил окончательный отредактированный вариант вышеуказанной статьи через сотрудников ОАО «Шарг-Гарб», владельцем которого он фактически является, высокопоставленным должностным лицам органов спецслужб иностранного государства, с которыми заранее лично связался, и указанная отправка была технически зафиксирована.

«Связывать Али Керимли и ПНФА с Рамизом Мехтиевым – этой полнейший абсурд. У Али Керимли и нашей партии не может быть никаких связей с этим коррумпированным чиновником. Он 25 лет был влиятельным лицом этого режима, с которым мы последовательно ведем борьбу. Еще более нелепо утверждать, как это пишут и говорят в провластных СМИ, что Али Керимли и Рамиз Мехтиев готовили переворот в интересах России. ПНФА всегда выступала за интеграцию Азербайджана в Евросоюз, и мы последовательно вели борьбу против неоимперской политики России, не оставляющей надежд положить конец независимости Азербайджана, восстановить СССР в какой-то новой форме. Очевидно, власти используют дело Мехтиева, чтобы окончательно расправиться с политической оппозицией», - ранее заявил глава прессы-службы ПНФА Натиг Адилов корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, Рамиз Мехтиев до 13 октября 2025 года легализовал денежные средства в размере более 17 000 000 манатов (около 10 миллионов долларов), полученных преступным путем.

За участие в перечисленных преступных деяниях Аббас Аббасов, Али Керимли, Фуад Гахраманлы, Мамед Ибрагим и Ганимат Зайидов были привлечены к ответственности в качестве обвиняемых по статьям 278.1 (действия, направленные на насильственный захват или насильственное удержание власти, а также насильственное изменение конституционной структуры государства), Эльдар Амиров - 32.5, 278.1 (содействие действиям, направленным на насильственный захват или насильственное удержание власти, а также насильственное изменение конституционной структуры государства), Рамиз Мехтиев 193-1.3.2 (легализация крупного имущества, полученного преступным путем), 274 (государственная измена) и 278.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В связи с тем, что Аббас Аббасов, Фуад Гахраманлы и Ганимат Зайидов находятся за рубежом и скрываются от следствия, в отношении них объявлен розыск, и суд принял решение о мера пресечения под стражу заочно, говорится в заключение сообщения СГБ.