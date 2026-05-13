×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:57, 13 мая 2026

Педагоги и школьники привлечены к предвыборной агитации партии Пашиняна

Учителя и ученики в Арагацотнской области приняли участие в предвыборной агитации. 13 мая 2026 г. Скриншот видео https://news.am/ru/video/1034979

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Учителя и ученики в Арагацотнской области сегодня вместо школьных занятий приняли участие в предвыборной агитации правящей партии Армении. В свое рабочее время привлечены к поддержке властей также сотрудники Дома культуры и школьные уборщицы.

Как писал "Кавказский узел", власти Армении используют административный ресурс для привлечения большого числа людей на свои встречи, рассказал политолог Гагик Амбарян. В частности, по его словам, в Гюмри, где был организован концерт,  многие зрители были госслужащими и членами их семей, получившими приказ быть на площади и поддержать партию "Гражданский договор". По данным оппозиции, власти Армении также оказывают давление на госслужащих, которые симпатизируют оппозиции.

Учителя и ученики трех школ общины Апаран Арагацотнской области сегодня участвовали в предвыборной агитации правящей партии «Гражданский договор», сообщает News.am.

Каникулы в школах еще не начались, следовательно, педагоги и дети пришли на агитацию во время уроков. Среди них - жители сел Арагац и Кучак. При этом часть учителей в селе Арагац осталась в школе, педагоги по очереди приходят на агитацию. По меньшей мере трое учителей признались, что пришли участвовать в агитации, пишет издание.

Также в агитации правящей партии в рабочее время участвуют сотрудники Дома культуры и уборщицы школы села Арагац, говорится в публикации.

Пашинян не прокомментировал участие бюджетников и детей в предвыборной агитации

Находящийся в отпуске премьер-министр Никол Пашинян, который возглавляет пропорциональный список кандидатов в депутаты «Гражданского договора», сегодня не ответил на вопрос об участии учителей и учеников в предвыборной агитации во время школьных занятий, отметило издание в другой публикации.

"Пашинян не отреагировал на вопрос корреспондента Новости Армении – NEWS.am о том, считает ли он нормальным это явление. Он оставил вопрос без ответа и направился к автобусу", - говорится в ней.

Напомним, 7 мая стало известно, что сотрудник префектуры ереванского района Шенгавит подвергся нападению во время демонтажа плаката партии "Процветающая Армения", размещенного с нарушением закона. Пострадавший госпитализирован, нападавший задержан. 

Официально период предвыборной агитации начался 8 мая, но фактически предвыборные баннеры и портреты лидеров политических сил появились на улицах городов и сел более чем за месяц до этой даты. В ЦИК Армении пояснили, что размещение наружной рекламы политических сил вне официального периода агитации не является нарушением.

Выборы в парламент Армении намечены на 7 июня. К ним допущены 17 партий и два блока. "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Цистерны с топливом на станции Баладжары перед отправкой в Армению. 10 мая 2026 года. Фото: Report https://report.az/ru/infrastruktura/azerbajdzhan-otpravit-v-armeniyu-ocherednvuyu-partiyu-nefteproduktov
11:08, 10 мая 2026
Партия нефтепродуктов экспортирована из Азербайджана в Армению
Граница Азербайджана и Армении. Фото: аппарат президента Республики Армения
08:12, 10 мая 2026
Вице-премьер Армении отчитался о ходе делимитации границы с Азербайджаном
Воинский пантеон Ераблур в Ереване. Фото: https://verelq.am/ru/node/112712
01:14, 10 мая 2026
День празднования 9 мая поставил под вопрос сохранение памяти об исторических событиях Нагорного Карабаха
Никол Пашинян и Владимир Путин. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
00:15, 10 мая 2026
Референдум назван условием "развода" Москвы и Еревана
Цистерны с топливом и вагоны с удобрениями на станции Биляджары. Баку, 9 мая 2026 года. Фото: Report https://report.az/ru/energetika/azerbajdzhan-otpravit-v-armeniyu-ocherednuyu-partiyu-nefteproduktov
10:52, 9 мая 2026
Поезд с топливом и удобрениями отправлен из Баку в Армению
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
12:48, 13 мая 2026
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Католикос-патриарх Грузии Шио III. Фото https://patriarchate.ge/news/3451
17:21, 12 мая 2026
Шио III
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
17:04, 12 мая 2026
Карапетян Самвел
Справочник
Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Последние записи в блогах
Фото
20:10, 11 мая 2026
Ветер с Апшерона
3
Армения горит и бурлит как грязевой вулкан в Гарадаге
Фото
17:58, 6 мая 2026
Горы слов. Литература Кавказа
2
Коля Степанян - из солдат в писатели
Фото
14:35, 4 мая 2026
Ветер с Апшерона
1
Европарламент помог Кремлю выступив против Азербайджана
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Мужчина стоит в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13 мая 2026, 11:58
Участник перестрелки религиозных деятелей в Ингушетии освобожден из СИЗО

Акция протеста у Руставской тюрьмы в день рождения Мзии Амаглобели. Фото: Nata Makharashvili / Publika
12 мая 2026, 23:47
Протестующие в Тбилиси поздравили с днем рождения Мзию Амаглобели

Зарема Мусаева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
12 мая 2026, 21:39
Правозащитники объявили сбор на передачи для Заремы Мусаевой

Обыски в администрации Махачкалы. 12 мая 2026 г. Фото: https://riadagestan.ru/
12 мая 2026, 19:12
Следователи провели обыски в администрации Махачкалы

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше