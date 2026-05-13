Педагоги и школьники привлечены к предвыборной агитации партии Пашиняна

Учителя и ученики в Арагацотнской области сегодня вместо школьных занятий приняли участие в предвыборной агитации правящей партии Армении. В свое рабочее время привлечены к поддержке властей также сотрудники Дома культуры и школьные уборщицы.

Как писал "Кавказский узел", власти Армении используют административный ресурс для привлечения большого числа людей на свои встречи, рассказал политолог Гагик Амбарян. В частности, по его словам, в Гюмри, где был организован концерт, многие зрители были госслужащими и членами их семей, получившими приказ быть на площади и поддержать партию "Гражданский договор". По данным оппозиции, власти Армении также оказывают давление на госслужащих, которые симпатизируют оппозиции.

Учителя и ученики трех школ общины Апаран Арагацотнской области сегодня участвовали в предвыборной агитации правящей партии «Гражданский договор», сообщает News.am.

Каникулы в школах еще не начались, следовательно, педагоги и дети пришли на агитацию во время уроков. Среди них - жители сел Арагац и Кучак. При этом часть учителей в селе Арагац осталась в школе, педагоги по очереди приходят на агитацию. По меньшей мере трое учителей признались, что пришли участвовать в агитации, пишет издание.

Также в агитации правящей партии в рабочее время участвуют сотрудники Дома культуры и уборщицы школы села Арагац, говорится в публикации.

Пашинян не прокомментировал участие бюджетников и детей в предвыборной агитации

Находящийся в отпуске премьер-министр Никол Пашинян, который возглавляет пропорциональный список кандидатов в депутаты «Гражданского договора», сегодня не ответил на вопрос об участии учителей и учеников в предвыборной агитации во время школьных занятий, отметило издание в другой публикации.

"Пашинян не отреагировал на вопрос корреспондента Новости Армении – NEWS.am о том, считает ли он нормальным это явление. Он оставил вопрос без ответа и направился к автобусу", - говорится в ней.

Напомним, 7 мая стало известно, что сотрудник префектуры ереванского района Шенгавит подвергся нападению во время демонтажа плаката партии "Процветающая Армения", размещенного с нарушением закона. Пострадавший госпитализирован, нападавший задержан.

Официально период предвыборной агитации начался 8 мая, но фактически предвыборные баннеры и портреты лидеров политических сил появились на улицах городов и сел более чем за месяц до этой даты. В ЦИК Армении пояснили, что размещение наружной рекламы политических сил вне официального периода агитации не является нарушением.

Выборы в парламент Армении намечены на 7 июня. К ним допущены 17 партий и два блока. "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи.

