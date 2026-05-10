Кавказский узел

00:15, 10 мая 2026

Референдум назван условием "развода" Москвы и Еревана

Как писал "Кавказский узел", правительство Армении поддержало идею проведения референдума о вступлении в Евросоюз, вместе с тем Пашинян призвал не делать поспешных шагов. Пресс-секретарь президента России напомнил, что состоять одновременно в Евросоюзе и ЕАЭС не получится. Стандарты Евросоюза подразумевают присоединение к антироссийским санкциям, заявил глава МИД России. Совместить курс Армении на сближение с ЕС и членство в Евразийском экономическом союзе "невозможно по определению", заявил Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном в Кремле. Он также заявил, что в Москве "хотели бы"” допуска всех пророссийских политических сил к парламентским выборам в Армении.

В декабре 2025 года Армения и ЕС подписали повестку стратегического партнерства. Страна договорилась развивать отношения с блоком в областях демократии и верховенства права, реформах правосудия, прав человека, социально-экономического развития. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз направит €15 млн на повышение сопротивляемости Армении в преддверии парламентских выборов в республике в июне 2026 года.  Верховный комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос ранее заявляла, что повестка стратегического партнерства предполагает поддержку, способствующую экономическому развитию Армении и укреплению институтов. Новая повестка партнерства также будет включать сотрудничество в области обороны и безопасности, сообщало издание Armenpress.

Планы Армении вступить в ЕС требуют «особого рассмотрения», Ереван получает «значительные преимущества» в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил президент России Владимир Путин.

«Это касается сельского хозяйства, это касается перерабатывающей промышленности, это касается таможенных и других сборов, это касается миграционной сферы», — приводит его слова РБК.

По его мнению, Армении следует как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. "Например, провести референдум. Это не наше дело, но это было бы вполне логичным – провести референдум и спросить у граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующий выводы и пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного развода и взаимовыгодного развода», — сказал президент.

Путин не исключил обсуждения на очередном саммите ЕАЭС планов республики по членству в Евросоюзе.

"Нужно своевременно просто сказать, что мы будем делать так и так. Здесь нет ничего особенного. Надо все посчитать. И на армянской стороне надо посчитать, и нам посчитать», — сказал он.

"У нас торговый оборот с Арменией снизился сейчас, в прошлом году, позапрошлом он был гораздо больше, но все-таки $7 млрд по 2025 году. Если иметь в виду, что ВВП страны - $29 млрд, то это серьезная величина",- приводит слова Путина ТАСС

Напомним, в Ереване 4 мая прошел восьмой саммит Европейского политического сообщества с участием порядка 50 делегаций на уровне глав государств и структур. Одновременно 4 и 5 мая в столице Армении проходил первый саммит Армения-ЕС, на котором Европейский союз представляли председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Армянские и карабахские общественные организации и партии призвали прибывших в Ереван представителей Евросоюза способствовать сохранению культурных ценностей в Карабахе и защите прав беженцев. Первый саммит Армения-ЕС, завершившийся в Ереване, дал оппозиционным политическим силам Армении повод обвинить Никола Пашиняна в предвыборных манипуляциях, а московским медиа - в "предательстве" и антироссийском курсе.

Пашинян объяснил предвыборной кампанией отказ от посещения парада в Москве

Саммит Армения-ЕС касался лишь общих вопросов и не затронул важные для Еревана темы, в частности карабахских беженцев и военнопленных. Тем не менее он отчетливо продемонстрировал, что действующая власть предпринимает реальные шаги для евроинтеграции страны, что может стать важным для избирателей на парламентских выборах, указали российские и армянские аналитики.

К парламентским выборам допущены 17 партий и два блока. "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Автор: "Кавказский узел"

