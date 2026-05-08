Баку потребовал объяснений от Москвы из-за Нагорного Карабаха на карте

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Появление в эфире Первого канала карты, на которой был отмечен Нагорный Карабах, стало поводом для требования МИД Азербайджана разъяснений от российской стороны.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские парламентарии приняли решение о приостановке всех связей Милли Меджлиса с Европейским парламентом после того, как Европарламент принял резолюцию, которая указывает на право возвращения армян в Карабах, а также требует освободить армянских военнопленных. Послу ЕС МИД Азербайджана вручил ноту протеста.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Официальный Баку считает серьезной провокацией демонстрацию искаженной карты Азербайджана с упоминанием т.н. "Нагорного Карабаха" в эфире российского государственного Первого канала, заявил официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Демонстрация 6 мая в программе "Время покажет" российского государственного Первого канала искаженной карты Азербайджанской Республики, где указан т.н. "Нагорный Карабах", является серьезной провокацией и недопустимой политической манипуляцией", - приводит его слова Report.

Во заявлении также говорится, что суверенитет и территориальная целостность Азербайджана полностью восстановлены и признаны международным сообществом, включая РФ.

"Тиражирование устаревших, ложных и поощряющих сепаратизм нарративов на государственном телеканале России противоречит духу азербайджано-российских отношений, а также принципам взаимного уважения и добрососедства, в том числе с учетом неоднократных заявлений российской стороны о несомненном уважении к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана", - говорится в заявлении.

Гаджизаде назвал недопустимым безответственный и предвзятый подход государственных медиаресурсов РФ к подобным ситуациям. "Баку ожидает от Москвы официальных разъяснений по данному вопросу, а также принятия необходимых мер для недопущения подобных случаев в будущем", - подытожил представитель МИД.

"Кавказский узел" также писал, что 25 декабря 2024 года в аэропорту казахстанского города Актау разбился самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, погибли 38 человек. Азербайджанский Минтранс заявил, что самолет был поврежден в воздушном пространстве России в результате внешнего воздействия. Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после авиакатастрофы, подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

Напомним, что 28 декабря 2024 года Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения "в связи с тем, что трагический инцидент" с самолетом компании AZAL (Azerbaijan Airlines) "произошел в воздушном пространстве России". 29 декабря Алиев публично потребовал от России признать вину в крушении самолета, а 6 января 2025 года подверг критике власти России за отказ признать вину и потребовал наказать виновных в авиакатастрофе.

Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

28 июня 2025 года МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших 27 июня в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге. Причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ. 10 октября 2025 года стало известно, что исполнительный директор "Sputnik Азербайджан" Игорь Картавых и один из арестованных в России азербайджанцев освобождены, решение об этом было согласовано до встречи Путина и Алиева в Душанбе.

В апреле официальные Баку и Москва рапортовали об урегулировании последствий катастрофы самолета авиакомпании AZAL, в том числе по вопросу о компенсациях. Причиной трагедии названо "непреднамеренное действие системы ПВО".

Материалы о динамике отношений двух государств собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Крушение связей Баку и Москвы".