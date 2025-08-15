×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:40, 15 августа 2025

Активисты сообщили о сносе 25 памятников в Карабахе 

Снос памятников в Ханкенди. Фото: https://armeniatoday.am/republicofartsakh-ru/943183/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Азербайджана вывезли из Ханкенди памятникам деятелям культуры, участникам второй мировой войны, а также большевикам и революционерам.

Как писал "Кавказский узел",  ранее сообщилось о сносе 29 июля памятника русскому художнику-маринисту Ивану Айвазовскому. 

Установка памятника художнику Ивану Айвазовскому в Ханкенди (армянское название – Степанакерт) была незаконной, заявил МИД Азербайджана. Демонтаж скульптуры был назван логичным, правильным и законным действием. "Несмотря на существование серьезного диспаритета в этой сфере между двумя странами, никто не ликвидирует российскую культуру в Азербайджане. В Азербайджане функционируют русский театр, школы с русским языком обучения, издания на русском языке", – отмечалось на сайте МИД Азербайджана.

Сносят дом. Иллюстрация создана
01:35 10.08.2025
Активисты призвали принудить Азербайджан прекратить разрушения в Нагорном Карабахе
По случаю Международного дня коренных народов активисты призвали международное сообщество и власти Армении предотвратить уничтожение Азербайджаном культурного наследия и частной собственности в Нагорном Карабахе.

В Азербайджане разрушены 25 памятников, установленных, в частности, в честь деятелей Великой Отечественной войны в Ханкенди, сообщила общественная организация "Агентство развития культуры и туризма Арцаха" (армянское название Карабаха) на своей странице в Facebook*.

«По состоянию на 15 июля из (Ханкенди) исчезли все 25 памятников и бюстов, воздвигнутых в память о выдающихся деятелях, десятилетиями формировавших культурный облик города», — говорится в сообщении. Отмечается, что из города вывезли памятники адмиралу Ованесу Баграмяну, адмиралу Ивану Исакову, летчику Нельсону Степаняну, а также известным деятелям культуры, в том числе музыканту Генриху Бархударяну, поэту и писателю Ованесу Туманяну. Кроме того, были вывезены памятники большевикам и революционерам, в том числе Степану Шаумяну, Александру Мясникяну, и военным деятелям Нагорного Карабаха, в частности Христофору Иваняну и Анатолию Зиневичу. 

Общественная организация уточнила, что анализ был сделан на основании спутниковых снимков Google Earth и публикаций в азербайджанских соцсетях.

В октябре 2024 года бывший председатель агентства по развитию туризма и культуры Нагорного Карабаха Сергей Шахвердян сообщил, что азербайджанские власти разрушили исторические кварталы Степанакерта вдоль улицы Туманяна. Беженцы из Карабаха назвали целью сноса домов лишение людей возможности в них вернуться. В ноябре стало известно о новых фактах уничтожения застройки в городе.

Решения, которые руководство Азербайджана принимает последние несколько месяцев, свидетельствуют, что вскоре отношения Баку и Москвы будут развиваться в том же ключе, что и отношения Москвы со странами Прибалтики, считает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.

«Я думаю, что памятники, связанные с Россией, азербайджанские власти будут продолжать сносить в любом случае. Также будет продолжаться агитация внутренней аудитории страны против Москвы», — цитирует мнение политолога «Газета.ру».

Пока не понятно, как официальный Баку будет выстраивать внешний вектор политики в отношении Москвы. «Потери от конфронтации с Россией для Азербайджана в любом случае будут. Вопрос скорее в том, примет ли Баку в итоге эти риски или все же вернется к той форме ограниченных связей, которые сохранились сейчас», — отметил Силаев.

Отметим, что новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после авиакатастрофы, подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Памятник Айвазовскому в Карабахе. Фото: министерство культуры Армении
12:50, 1 августа 2025
Баку и Москва обменялись обвинениями после сноса памятника Айвазовскому в Карабахе
Медиснкий на фоне флага Азербайджана. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
05:51, 10 июня 2025
МИД Азербайджана раскритиковал заявление Владимира Мединского
Флаги. Фото: https://www.hetq.am/en/article/151971
10:43, 29 ноября 2024
Слова Путина об отношениях Еревана и ОДКБ вызвали критику в Армении
Митинг в Ереване. Май 2024 г. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"
22:39, 9 ноября 2024
Участники акции в Ереване призвали отменить трехстороннее заявление по Карабаху
Граница Армении и Азербайджана. Фото: epress.a https://epress.am/ru/2022/09/13/ситуация-на-границе-крайне-напряженн.html
21:26, 15 октября 2024
Аналитики поспорили о правомочности трехстороннего заявления
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
17:24, 5 июля 2025
Ветер с Апшерона
Мусорные села
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Все блоги
Справочник
Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Блогеры
Фото
11:25, 9 августа 2025
Ветер с Апшерона
27
Мучения [...]
Фото
12:45, 26 июля 2025
Ветер с Апшерона
Доверительная Европа
Фото
10:04, 21 июля 2025
Ветер с Апшерона
Виденное мной в Европе без фашизма
Фото
09:47, 18 июля 2025
Ветер с Апшерона
2
Спасибо микробам за низкие цены
Фото
10:00, 16 июля 2025
Ветер с Апшерона
3
Азербайджанцы в чужих [...]
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Тедо Абрамов. Скриншот видео https://www.instagram.com/p/DNXo-KPAKsP/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
15 августа 2025, 14:39
Суд признал невиновным участника акций протеста в Тбилиси Абрамова 

Эвакуация людей после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону. 14 июля 2025 г. Фото: https://t.me/bloknot_rostov/44614
14 августа 2025, 18:23
212 человек эвакуированы после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону

Машина скорой помощи на улице Ростова-на-Дону. 14 августа 2025 г. Скриншот видео https://t.me/chp_rostov_don/12809
14 августа 2025, 11:44
Число пострадавших при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону выросло до 13 человек

Взрыв в Ростове-на-Дону. 14 августа 2025 г. Скриншот видео https://t.me/tutina/10187
14 августа 2025, 10:44
Как минимум один человек пострадал при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону

Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Показать больше