Активисты сообщили о сносе 25 памятников в Карабахе

Власти Азербайджана вывезли из Ханкенди памятникам деятелям культуры, участникам второй мировой войны, а также большевикам и революционерам.

Как писал "Кавказский узел", ранее сообщилось о сносе 29 июля памятника русскому художнику-маринисту Ивану Айвазовскому.

Установка памятника художнику Ивану Айвазовскому в Ханкенди (армянское название – Степанакерт) была незаконной, заявил МИД Азербайджана. Демонтаж скульптуры был назван логичным, правильным и законным действием. "Несмотря на существование серьезного диспаритета в этой сфере между двумя странами, никто не ликвидирует российскую культуру в Азербайджане. В Азербайджане функционируют русский театр, школы с русским языком обучения, издания на русском языке", – отмечалось на сайте МИД Азербайджана.

В Азербайджане разрушены 25 памятников, установленных, в частности, в честь деятелей Великой Отечественной войны в Ханкенди, сообщила общественная организация "Агентство развития культуры и туризма Арцаха" (армянское название Карабаха) на своей странице в Facebook*.

«По состоянию на 15 июля из (Ханкенди) исчезли все 25 памятников и бюстов, воздвигнутых в память о выдающихся деятелях, десятилетиями формировавших культурный облик города», — говорится в сообщении. Отмечается, что из города вывезли памятники адмиралу Ованесу Баграмяну, адмиралу Ивану Исакову, летчику Нельсону Степаняну, а также известным деятелям культуры, в том числе музыканту Генриху Бархударяну, поэту и писателю Ованесу Туманяну. Кроме того, были вывезены памятники большевикам и революционерам, в том числе Степану Шаумяну, Александру Мясникяну, и военным деятелям Нагорного Карабаха, в частности Христофору Иваняну и Анатолию Зиневичу.

Общественная организация уточнила, что анализ был сделан на основании спутниковых снимков Google Earth и публикаций в азербайджанских соцсетях.

В октябре 2024 года бывший председатель агентства по развитию туризма и культуры Нагорного Карабаха Сергей Шахвердян сообщил, что азербайджанские власти разрушили исторические кварталы Степанакерта вдоль улицы Туманяна. Беженцы из Карабаха назвали целью сноса домов лишение людей возможности в них вернуться. В ноябре стало известно о новых фактах уничтожения застройки в городе.

Решения, которые руководство Азербайджана принимает последние несколько месяцев, свидетельствуют, что вскоре отношения Баку и Москвы будут развиваться в том же ключе, что и отношения Москвы со странами Прибалтики, считает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.

«Я думаю, что памятники, связанные с Россией, азербайджанские власти будут продолжать сносить в любом случае. Также будет продолжаться агитация внутренней аудитории страны против Москвы», — цитирует мнение политолога «Газета.ру».

Пока не понятно, как официальный Баку будет выстраивать внешний вектор политики в отношении Москвы. «Потери от конфронтации с Россией для Азербайджана в любом случае будут. Вопрос скорее в том, примет ли Баку в итоге эти риски или все же вернется к той форме ограниченных связей, которые сохранились сейчас», — отметил Силаев.

