Активисты призвали принудить Азербайджан прекратить разрушения в Нагорном Карабахе

По случаю Международного дня коренных народов активисты призвали международное сообщество и власти Армении предотвратить уничтожение Азербайджаном культурного наследия и частной собственности в Нагорном Карабахе.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2024 года бывший председатель агентства по развитию туризма и культуры Нагорного Карабаха Сергей Шахвердян сообщил, что азербайджанские власти разрушили исторические кварталы Степанакерта вдоль улицы Туманяна. Беженцы из Карабаха назвали целью сноса домов лишение людей возможности в них вернуться. В ноябре стало известно о новых фактах уничтожения застройки в городе.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка " Начало и конец непризнанной Республики Арцах ".

Карабахские активисты распространили заявление по случаю Международного дня коренных народов, в котором призвали международное сообщество и власти Армении предотвратить уничтожение азербайджанской стороной культурного наследия и частной собственности армян Нагорного Карабаха.

Храмы, хачкары, памятники, музейные коллекции – всё это находится под угрозой необратимой утраты

"Армянский народ Арцаха (Нагорного Карабаха), как коренной народ региона, был насильственно лишен своей родины в результате многолетней последовательной политики Азербайджана. Эта политика включает в себя не только перемещение населения, но и систематическое уничтожение и присвоение его многовекового культурного наследия. В городах, селах и святых местах Арцаха (Нагорного Карабаха) власти Азербайджана уничтожают все, что свидетельствует об армянском присутствии. Храмы, хачкары, памятники, музейные коллекции – всё это находится под угрозой необратимой утраты. Эти действия явно противоречат основополагающим принципам международного гуманитарного права и ценностям, провозглашенным ЮНЕСКО. Международное сообщество должно дать чёткую и решительную оценку не только для того, чтобы предотвратить продолжение культурного геноцида, но и гарантировать реализацию права народа Арцаха (Нагорного Карабаха) на безопасное и достойное возвращение", - говорится в заявлении деятелей культуры, размещенном министерством культуры Нагорного Карабаха на своей странице в соцсети.

Председатель общественной организации "Агентство развития культуры и туризма Арцаха" Сергей Шахвердян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что периодически изучает свежие спутниковые снимки, из которых следует, что "уничтожено только в Степанакерте (азербайджанское название - Ханкенди, - прим. "Кавказского узла") жилой и общественной застройки общей площадью не менее 18,3 гектара".

Армянское правительство и международное сообщество должны отреагировать и задействовать все механизмы, чтобы привлечь к ответственности азербайджанскую сторону

"8 августа Google Earth опубликовал спутниковый снимок Степанакерта по состоянию на май 2025 года. Стали ясно видны чудовищные масштабы разрушений <...> Итого: 8,7 гектара - в шести исторических кварталах, 5,7 гектара - в университетском квартале, 2,6 гектара - в кварталах, прилегающих к министерству обороны; 1,3 гектара - на улице Артура Мкртчяна. Это порядка 40 многоэтажных многоквартирных домов, не менее 100 частных домовладений, десятки магазинов, кафе и других объектов общественного назначения. Методично, игнорируя права на собственность и обязательства, возложенные международными судами, Азербайджан упорно проводит политику стирания родины, надеясь таким образом лишить арцахцев (карабахцев) воли на возвращение. Разрушения частной собственности карабахская общественность расценивает как политику лишения воли на возвращение. Армянское правительство и международное сообщество должны отреагировать и задействовать все механизмы, чтобы привлечь к ответственности азербайджанскую сторону", - считает Шахвердян.

"В Степанакерте зафиксированы многочисленные случаи вандализма в отношении культурного наследия и разрушения частной и общественной собственности", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

"Кроме Степанакерта разрушены или полностью уничтожены целые населенные пункты Арцаха (Нагорного Карабаха). Мы должны отслеживать каждый случай и по каждому подавать иск в международный суд. Также карабахская общественность должна добиться, чтобы правительство Армении начала действовать. К сожалению, проводимая властями Армении политика в отношении арцахцев (карабахцев) не опирается на идею защиты их прав", - резюмировал он.