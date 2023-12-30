Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич

30 декабря 2023, 19:30

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Грузинский общественный и политический деятель, премьер-министр Грузии с 25 октября 2012 года по 20 ноября 2013 года, основатель партии "Грузинская мечта". Предприниматель, миллиардер, владелец группы «Уникор». Филантроп.

Общие сведения

Бидзина Иванишвили родился 18 февраля 1956 года в селе Чорвила (около г. Чиатури) Сачхерского района Грузинской ССР в семье шахтера, работавшего на комбинате "Чиатурмарганец" .

Бидзана Иванишвили женат на Екатерине Хведелидзе, имеет четверых детей (сыновья Ута, Бера, Цотне и дочь Гванца). Был одновременно женат (1991-1994) во Франции на Инге Альбертовне Павловой.

Образование и профессиональная карьера

В 1978 году Бидзина Иванишвили с отличием окончил инженерно-экономический факультет Тбилисского Государственного университета имени Иване Джавахишвили. В 1982 году Иванишвили поступил, а в 1986 году окончил аспирантуру НИИ труда в Москве, где защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук .

С 1973 по 1978 год подрабатывал как уборщик, подсобный рабочий, шлифовальщик на Тбилисском литейно-механическом завода имени Камо.

В 1978 - 1982 годах, получив университетский диплом, продолжил работать на этом же заводе, но уже в должности старшего инженера, начальника лаборатории по научной организации труда.

В годы аспирантуры также трудился как младший научный сотрудник московского НИИ труда, где после ее окончания в 1987 году занял должность старшего научного сотрудника института .

Коммерческая деятельность в России

В конце 1980-х годов Б.Иванишвили создал кооператив по производству армированных шлангов при Литейно-механическом заводе им.Камо. Однако к выпуску шлангов кооператив так и не приступил, решив, что более прибыльно будет заняться торговлей компьютерами и оргтехникой.

Поэтому в 1987 году Б.Иванишвили основал в Грузии кооператив по продаже компьютеров, однако после конфликта с работниками Прокуратуры ГССР был вынужден перебраться в Москву , где еще будучи аспирантом он познакомился со своим будущим партнером Виталием Малкиным. У Малкина были товарищи из железнодорожного института, доценты Сергей Мосин и Александр Брянцев - владельцы кооператива "Агропрогресс", который занимался строительством теплиц в Наро-Фоминске. Они также присоединились к торговле оргтехникой и электроникой, а Бидзина Иванишвили вошел в состав соучредителей "Агропрогресса".

С 1988 по 1990 годы Иванишвили занимал пост заместителя начальника отдела Всесоюзного Центра Коммерческой Информации (ВЦКИ) Федерации непрофессиональных кинематографистов Общества друзей кино (г.Москва).



К 1990 году компания Б.Иванишвили по продаже электронной техники стала одной из крупнейших в стране, и в том же году Иванишвили с партнерами Малкиным и Мосиным основали банк "Российский кредит". Бидзина Иванишвили занял пост президента (по другим данным, - заместителя председателя правления — президента) и члена Совета директоров. Партнеры получили равные доли в капитале банка. Позже Б.Иванишвили выкупил долю С.Мосина, сосредоточив в своих руках 67% акций банка, у его партнера В.Малкина остались 33%. Виталий Малкин занимался организационными вопросами, выполнял представительские функции. Непосредственное управление банком, формирование стратегии его развития и функционирования, кадровую политику взял на себя Иванишвили.

В 1992 году Бидзина Иванишвили стал членом Совета директоров АКБ "МаркПольБанк" (г.Москва) .

В 1993 году Б.Иванишвили (67% акций) вместе с В.Малкиным (33% акций) учредили "Импэксбанк".

В 1994 году Иванишвили уехал в США, затем — во Францию, где приобрел недвижимость.

Финансовая деятельность

В мае 1995 года Бидзина Иванишвили стал генеральным директор ТОО "Инфинтрейд". Также был учредителем ТОО "Триада-1", владевшего пакетом акций АО "Лебединский ГОК".



В 1997 году для управления промышленными активами и недвижимостью создал холдинговую компанию "Металлоинвест".



В 2000 году стал первым заместителем генерального директора ОАО "Стойленский ГОК". В том же году получил статус почетного консула Сан-Марино в Грузии.



В 2002 году создал сеть аптек "Доктор Столетов".



С ноября 2003 года по май 2006 года Бидзина Иванишвили занимал пост члена Совета директоров ОАО КБ "Импэксбанк".



В 2004 году, после "революции роз", вернулся в родное село в Грузии. В том же году функции управления активами переведены на УК "Уникор".



В 2004-2005 годах Иванишвили и Малкин за $2,2 млрд реализовали все свои металлургические активы: в 2004 году Бидзина Иванишвили продал третий по величине в России Стойленский горно-обогатительный комбинат (ГОК) структурам владельца Новолипецкого меткомбината Владимира Лисина, а в начале 2005 года - 97% акций Михайловского ГОКа Василию Анисимову и Алишеру Усманову.



На начало 2005 года Иванишвили принадлежали по 67% акций "Российского кредита" и "Импэксбанка", по 100% компании "Интерфин трейд" и управляющей компании "Уникор". Он владел почти 100% акций предприятий, находящихся под управлением "Уникора", - аграрной корпорации "Стойленская нива", "Тяжмехпресса", "РТИ-Каучука", Уральского завода резинотехнических изделий, "Эркафарма", страховой компании "РК-Гарант", гостиниц "Минск" и "Центральная", транспортной компании "Центр рудных перевозок", 28,5% акций Восточно-Сибирской нефтегазовой компании.



В начале 2006 года группа Raiffeisen International за $550 млн приобрела у Бидзины Иванишвили и Виталия Малкина "Импэксбанк".

Во главе банка "Российский кредит"

С 1994 года по 2012 год Бидзина Иванишвили занимал должность первого вице-президента банка "Российский кредит".

По утверждению самого Б.Иванишвили (в публикации Newsru.com), он никогда не шел на поводу у бандитов и рекетиров, сотрудничал с правоохранительными органами. В 1993 году, по инициативе Иванишвили и при помощи руководителя РУБОП Владимира Рушайло, при РУБОП была создана структура, которая финансировалась банком "Российский кредит", а впоследствии и другими крупными коммерческими структурами. Ее сотрудники приезжали по одному звонку, и долгое время эта структура эффективно работала. Однако в 1997 году банкиры столкнулись с проблемой невозврата кредитов, и, вместо того чтобы помогать им, ее сотрудники стали брать взятки от должников. На этом сотрудничество прекратилось.

В августе 1998 года "Российский кредит" попал в тяжелое положение - долги банка превышали 1 млрд долларов, банк имел значительные вложения в российские государственные ценные бумаги, которые в наибольшей степени пострадали от дефолта. "Российский кредит" перешел под управление Агентства по реструктуризации кредитных организаций, в 2000 году было заключено мировое соглашение с кредиторами.

В 2012 году Бидзина Иванишвили продал 99,61% акций банка группе инвесторов во главе с Анатолием Мотылевым.

Политическая деятельность

В 1996 году Бидзина Иванишвили принял активное участие в финансировании и организации избирательной кампании Александра Лебедя. Предвыборный штаб А.Лебедя располагался в офисе банка, принадлежащего Иванишвили. Также Иванишвили, по его словам, "по старой памяти" помогал Лебедю кадрами при избрании его на должность губернатора Красноярского края, однако напрямую не финансировал.



Весной 2008 года Б.Иванишвили оказался в центре скандала, связанного с финансированием "оранжевой революции" на Украине. Экс-министр обороны Грузии, Ираклий Окруашвили, находясь в Париже, дал интервью телекомпании "Кавкасия", в котором заявил, что "оранжевая революция" была частично профинансирована Бидзиной Иванишвили. По словам Окруашвили, деньги передавались организаторам революции грузинскими властями, и сам Иванишвили мог быть и не в курсе цели их назначении. Окруашвили сообщил, что Иванишвили много раз давал деньги грузинским властям, - в частности, финансировал фонд обороны, - а также частично финансировал избирательную кампанию Саакашвили.

Иванишвили выделял большие средства различным благотворительным фондам, основал в родном районе Грузии благотворительную организацию "Танамшромлоба" ("Сотрудничество") и активно спонсировал строительство главного патриаршего собора Святой Троицы, потратив на него свыше 30 млн долларов.

12 января 2011 года грузинское информационное агентство "Пирвели" сообщило, что Бидзина Иванишвили спешно вывез из Грузии свою семью и близких, опасаясь давления со стороны властей. Согласно данным агентства, Иванишвили прекратил всякую деятельность в Грузии, где основной организацией, курируемой бизнесменом, был бизнес-холдинг "Карту", в который входят банк "Карту", ряд строительных организаций, курортная зона на побережье Черного моря "Квавилнари", а также различные фирмы.



7 октября 2011 года Бидзина Иванишвили заявил о создании им новой оппозиционной политической партии, которая будет участвовать в парламентских выборах в 2012 году. По его словам, принять такое решение его вынудили "тотальная монополизация власти Михаилом Саакашвили и проведенные конституционные изменения".

Иванишвили имел гражданство России, Грузии и Франции. 11 октября 2011 года Агентство гражданского реестра Грузии известило, что Иванишвили больше не является грузинским гражданином и, следовательно, не сможет выдвинуть свою кандидатуру на парламентских выборах в Грузии. Официально поводом для лишения Иванишвили гражданства послужило наличие российского и французского паспортов (согласно 32 пункту закона "О гражданстве Грузии", человек, взявший гражданство другой страны, теряет гражданство Грузии). В конце декабря 2011 года Бидзина Иванишвили подал заявление о лишении российского гражданства .

21 апреля 2012 г. состоялся учредительный съезд партии Иванишвили, получившей название "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

11 августа 2012 г. Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство Государственной службы аудита Грузии об административно-правовых нарушениях Иванишвили и наложил на него пятикратный штраф в размере 20 млн 243 тыс. 827 лари (примерно 12,3 млн долларов) за пожертвования в пользу созданной им коалиции .

На парламентских выборах 1 октября 2012 года возглавляемая Иванишвили коалиция "Грузинская мечта" получила большинство голосов избирателей - 54,85%.

16 октября 2012 года, спустя две с лишним недели после победы коалиции "Грузинская мечта" на парламентских выборах, президент Грузии Михаил Саакашвили подписал указ о восстановлении в гражданстве кандидата в премьер-министры Грузии Бидзины Иванишвили.

25 октября новый парламент Грузии большинством голосов утвердил состав правительства страны, сформированного коалицией "Грузинская мечта". Бидзина Иванишвили, лидер "Грузинской мечты", занял пост премьер-министра Грузии. "За" правительство проголосовало 88 депутатов, "против" - 54 депутата.

13 января 2013 г. в Грузии вступил в силу закон "Об амнистии", затронувший более 17 тысяч уголовных дел (в том числе 190 дел политзаключённых). Президент Грузии Михаил Саакашвили наложил вето на часть законопроекта и отказался его подписывать, однако вето было преодолено грузинским парламентом.

23 января 2013 г. в на Давосском экономическом форуме состоялась короткая неформальная беседа между Бидзиной Иванишвили и премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

4 марта 2013 г. прошла встреча президента Грузии Михаила Саакашвили и премьер-министра Бидзины Иванишвили, после которой Саакашвили заявил о намерении продолжить внутриполитический диалог и о том, что он не будет распускать парламент и правительство Грузии.

11 мая 2013 г. Бидзина Иванишвили объявил, что на пост президента Грузии от "Грузинской мечты" на выборах в октябре 2013 г. будет бороться министр образования и науки Георгий Маргвелашвили.

23 июня 2013 года Б.Иванишвили заявил, что готов покинуть свой пост после окончания пребывания у власти действующего президента Михаила Саакашвили.

28 октября во время своей пресс-конференции Б.Иванишвили подтвердил свое намерение подать в отставку с поста премьер-министра Грузии. Бидзина Иванишвили сообщил, что из политики он перейдет в гражданское общество, с позиции которого будет контролировать деятельность властей и в случае необходимости указывать на их ошибки.

17 ноября 2013 г., сразу после инаугурации Г.Маргвелашвили на пост президента, правительство Грузии во главе с премьер-министром Б.Иванишвили в полном составе сложило свои полномочия.

24 ноября 2013 года на съезде партии "Грузинская мечта", Бидзина Иванишвили сделал официальное заявление о том, что больше не будет заниматься политикой. На съезде Бидзина Иванишвили предложил кандидатуру действующего премьер-министра Ираклия Гарибашвили на пост председателя "Грузинской мечты", а на пост генерального секретаря политической организации – министра экономики Каху Каладзе.

В январе 2014 года Бидзина Иванишвили учредил новую неправительственную организацию "Гражданин". Организация намерена заняться вопросами укрепления гражданского общества.

28 января 2014 года Верховный суд Грузии отменил действие указа бывшего президента Михаила Саакашвили, по которому Бидзина Иванишвили был лишен грузинского гражданства.

В апреле 2014 года Бидзина Иванишвили продал созданному при его посредничестве Фонду соинвестирования принадлежавшие ему земельные участки в центре Тбилиси, предназначенные для возведения торгового и бизнес-центров.

29 марта 2015 года у резиденции бывшего премьера Бидзины Иванишвили состоялась акция-перформанс "Оплакиваем лари". Участники перформанса обвинили Иванишвили в обесценивании грузинской национальной валюты. "Лари, прожив 22 года, после двух лет болезни скончался", - заявил один из организаторов акции, представитель неправительственной организации "Априори" Бесо Шенгелия.

24 октября 2016 года "Лейбористская партия Грузии" потребовала привлечь бывшего премьера Грузии к уголовной ответственности за причастность к незаконным поставкам оружия в Анголу за счет средств банка "Российский кредит".

На выборах Президента Грузии в 2018 году оказывал поддержку выигрывавшему кандидату Саломе Зурабишвили.

31 октября и 21 ноября 2020 года в Грузии прошли парламентские выборы. «Грузинская мечта» получила 48,15% голосов (представители партии заняли 90 депутатских мест из 150) и сформировала правительство. Среди оппозиционных партий наибольшее количество мандатов (36) получило «Единое национальное движение» бывшего президента Саакашвили.

Выборы в грузинский парламент 2020 года проходили на фоне новаций в избирательной системе, в условиях пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса, отмечается в справке "Кавказского узла" "Выборы в парламент Грузии – 2020".

11 января 2021 года Иванишвили объявил об уходе из политики, с поста председателя партии «Грузинская мечта» и из самой партии. По его словам, одним из важных факторов принятия такого решения стал возраст. Иванишвили уверен, что «Грузинская мечта» за восемь лет правления смогла выполнить "почти все задачи", обозначенные в его письме от 7 октября 2011 года, однако часть проблем "не сдвинулась с мертвой точки". "Например, проблема оккупированных территорий – самое тяжелое наследие, которое оставило нам предыдущее правительство", – отметил он.

30 декабря 2023 года Бидзина Иванишвили на съезде "Грузинской мечты" объявил о своем возвращении в политику в статусе почетного председателя партии. "Три года назад я сообщил общественности о своем решении дистанцироваться от активных политических процессов. И вот, спустя три года, по собственной инициативе, как почетный председатель партии, я возвращаюсь в политическую жизнь", - сказал Иванишвили. Он объяснил свое решение желанием обеспечить вступление Грузии в Евросоюз к 2030 году.

Бизнес-активы Иванишвили

В 2004 журнал Forbes оценил состояние Иванишвили в $880 млн. В феврале 2006 журнал "Финанс" оценил состояние Бидзины Иванишвили в 3,7 миллиарда долларов (21-е место в России), а в марте 2006 "Forbes" — в 3,9 млрд (173 место в мире). В феврале 2007 газета "Georgian Times" опубликовала список богатейших грузин планеты. Иванишвили занял в нем второе место: издание оценило его капитал приблизительно в 8 млрд. В 2010 году, по данным Forbes, занимал 22 место с состоянием 4,8 млрд. В 2011 году активы составляли 5,5 млрд. долларов по данным Forbes, а в 2021 его состояние оценивалось изданием вновь в 4,8 млрд.

В 2021 году Иванишвили заявил, что передал учрежденному им благотворительному фонду "Карту" активы на сумму 1,5 млрд долларов, пояснив, что в числе активов - туристические объекты, коммерческая недвижимость, офисы, а также земельные участки в Тбилиси и регионах Грузии. При этом он отметил, что у него с супругой остались всего 200 млн долларов, которые "существовали помимо этих 1,5 млрд долларов в качестве свободных средств" .

Бидзина Иванишвили владеет крупной коллекцией живописи. Самая дорогая картина — "Дора Маар с кошкой" Пабло Пикассо (куплена в 2006 году на Sotheby’s за $95 млн). Один из любимых художников — Виллем де Кунинг .

1 июня 2015 года на аукционе Christie's в Лондоне Иванишвили приобрел картину Нико Пиросмани "Арсенальская гора ночью", которую пообещал передать в дар Государственному музею искусств.

После отставки

Представители оппозиции посчитали уход Бидзины Иванишвили формальностью, заявив, что он остается главным игроком на политическом пространстве "Грузинской мечты" и ответственен за тяжелую ситуацию в стране.

6 марта 2021 года оппозиционный телеканал "Пирвели" обнародовал аудиозаписи, на которых, предположительно, премьер-министр Ираклий Гарибашвили, сын Бидзины Иванишвили Бера и глава специальной службы госохраны Анзор Чубинидзе обсуждали наказание 15-летнего школьника, оставившего негативный комментарий на странице Беры Иванишвили в Facebook*. Сын Иванишвили подтвердил подлинность записи. Правящая партия "Грузинская мечта", назвав аудиозаписи "грубой фабрикацией", обвинила своих оппонентов из "Единого национального движения" в незаконной слежке. Партийные спикеры утверждали, что аудиофайлы подготовлены силовиками во времена президентства Михаила Саакашвили.

25 апреля 2022 года были обнародованы записи двух телефонных разговоров Бидзины Иванишвили и российского миллиардера Владимира Евтушенкова. В беседе с грузинскими СМИ Евтушенков подтвердил подлинность записей. "С Иванишвили нет деловых отношений, только дружеские. Деловых отношений никогда и не было, даже тогда, когда у него был бизнес в России", – сказал Евтушенков в эфире грузинской телекомпании "Формула" 26 апреля 2022 года.

9 июня 2022 года депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой предложили Совету Европы и его партнерам ввести персональные санкций против Бидзины Иванишвили из-за его связей с Кремлем и влияния в правительстве Грузии на фоне преследования журналистов и оппозиционеров. Но власти Грузии отрицают причастность Бидзины Иванишвили к политике. Оппозиция сочла эти заявления правительства попыткой Иванишвили избежать персональных санкций.

17 июня 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Грузия пока не соответствует требованиям к кандидатам в члены Евросоюза. Среди шагов, которые должны предпринять власти страны, фон дер Ляйен назвала деолигархизацию. Оппозиционеры связали заявление главы Еврокомиссии с основателем правящей партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили.

23 июня 2022 года Совет Евросоюза потребовал от властей Грузии выполнить перечень рекомендаций, в том числе провести деолигархизацию. Правящая партия "Грузинская мечта" разработала версию проекта закона "О деолигархизации". Принятый во втором чтении парламентом Грузии проект закона "О деолигархизации", по мнению аналитиков, позволяет его использовать для борьбы с оппозицией, но Бидзина Иванишвили не будет включен в список олигархов.

26 июля 2022 года бывший заместитель главы СГБ Грузии Сосо Гогашвили сообщил журналистам информацию о том, что по приказу Бидзины Иванишвили был похищен азербайджанский оппозиционный журналист Афган Мухтарлы .

В октябре 2022 года Украина из-за отказа властей Грузии присоединиться к финансовым и экономическим санкциям против России ввела санкции на 10 лет против родных Бидзины Иванишвили. В частности, родным Иванишвили запрещается распоряжаться активами на территории Украины, выводить капитал, производить приватизацию земли, приобретать земельные участки

Роль Иванишвили в судьбе Саакашвили

Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в заключении с момента возвращения в Грузию, неоднократно заявляли, что Иванишвили по-прежнему имеет влияние в правительстве Грузии. Они уверены, что Саакашвили подвергается преследованию именно по указанию Иванишвили, так как бывший президент Грузии выступает против политики властей России. Оппозиционеры требуют реально, а не формально отстранить Иванишвили от политики.

На акции 11 февраля 2023 года около резиденции основателя "Грузинской мечты" председатель "Единого национального движения" Леван Хабеишвили заявил: "Высокопоставленные чиновники, как и Бидзина Иванишвили, должны знать, что мирной политической жизни у них не будет».

Европарламент 15 февраля 2023 года принял резолюцию с призывом к властям Грузии помиловать и освободить третьего президента страны Михаила Саакашвили. В резолюции также подчеркивается роль в судьбе Саакашвили основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили: по оценке авторов резолюции, преследование третьего президента Грузии обусловлено стремлением Иванишвили отомстить политическому противнику. Европарламент призвал Совет Европы и демократических партнеров оценить возможность введения санкций против Иванишвили, способствовавшего ухудшению политической обстановки в Грузии.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России

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