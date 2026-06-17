Боец из Ногайского района убит в военной операции

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Шамиль Менлигазиев убит в военной операции. С ее начала официально признаны убитыми не менее 1989 бойцов из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", на 16 июня представители власти и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции на Украине не менее 1988 бойцов из Дагестана.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев".

В зоне военной операции убит военнослужащий Шамиль Менлигазиев из села Батыр-Мурза. Председатель собрания депутатов Ногайского района Алибек Менласанов передал его родным орден Мужества и медаль Суворова, сообщила пресс-служба администрации района на ее странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 1989 бойцов из Дагестана.

Напомним, Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Возглавлявший в феврале 2022 года Дагестан Сергей Меликов первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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