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01:55, 5 августа 2026

Боец из Дагестана убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рустам Зеленский из Хасавюрта убит на Украине. С начала военной операции власти признали убитыми там как минимум 2061 комбатанта из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 4 августа чиновники и силовики официально назвали имена как минимум 2060 убитых на Украине военнослужащих из Дагестана.

О передаче ордена Мужества семье убитого в военной операции Рустама Зеленского сообщила администрация Хасавюрта в Telegram-канале.

Награду родным военнослужащего передал глава города Корголи Корголиев. Детали биографии и гибели Зеленского в сообщении не приведены.

Военнослужащий на СВО. Иллюстрация создана
09:51 27.07.2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9500
Не менее 4727 бойцов из СКФО и 4773 военных из ЮФО официально признаны убитыми в спецоперации на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте по меньшей мере 2061 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В конце июля администрация Хасавюрта сообщила, что на Украине убит Ханарслан Ибрагимов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.

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Автор: Кавказский узел

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