Внеочередные выборы президента в Южной Осетии

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В Южной Осетии 18 сентября 2026 года состоятся внеочередные президентские выборы, назначенные после добровольной отставки Алана Гаглоева. На пост главы республики претендуют несколько кандидатов, включая исполняющего обязанности президента Марата Камболова.

Причина досрочных выборов

Выборы президента в 2026 году в Южной Осетии являются внеочередными. Они назначены после того, как 23 июня 2026 года действующий на тот момент президент Алан Гаглоев добровольно сложил полномочия в связи с переходом на должность советника Владимира Путина. Временное исполнение обязанностей главы государства возложено на председателя правительства республики Марата Камболова .

Согласно Конституции Южной Осетии, после официального ухода действующего президента выборы лидера республики должны пройти в течение трех месяцев, то есть не позднее 21 сентября 2026 года. "Выборы президента Республики Южная Осетия должны состояться не позднее 90 дней со дня досрочного прекращения исполнения полномочий бывшим главой государства", – говорится в тексте Конституции Южной Осетии, размещенной на сайте республиканского парламента .

Парламент Южной Осетии 1 июля 2026 года единогласно назначил назначил голосование на 18 сентября .

Кандидаты

30 июля 2026 года завершился прием документов от претендентов. В общей сложности в ЦИК поступило 12 уведомлений, однако итоговый пакет документов для выдвижения предоставили семь кандидатов .

По данным ЦИК на 3 августа 2026 года, регистрацию прошли пять кандидатов:

Марат Камболов – исполняющий обязанности президента. Его кандидатуру поддержали крупные политические силы республики – Коммунистическая партия (КПРЮО), «Ныхас» и «Единая Осетия». . В середине июля Владимир Путин заявил, что Россия будет поддерживать Марата Камболова и пожелал ему успехов на будущих выборах .

Хох Чочиев, бывший сотрудник Госохраны, лидер партии «Иры Фарн» ( выдвинут при поддержке движения «Ирыстоны ног фалтар») .

Зураб Кокоев, председатель партии «Единство», выдвинут кандидатом в президенты Южной Осетии. Кокоев возглавляет партию с момента ее основания в 2003 году, занимал должности вице-премьера и премьер-министра республики, исполняющего обязанности спикера парламента. В настоящее время Кокоев является полпредом правительства.

Мурат Валиев, действующий сотрудник Госохраны президента и экс-сотрудник КГБ, выдвинут от партии «Патриоты Алании».

Казбек Кодоев, бывший сотрудник КГБ, выдвинут инициативной группой избирателей, его представители уже прошли регистрацию в ЦИК .

Двум претендентам – бывшему сотруднику Минобороны Эдуарду Габараеву и подполковнику МВД России в отставке Фатиме Хугаевой от «Партии развития» – было отказано в регистрации уполномоченных представителей из-за нарушений в документах . Габараев и Хугаева могли обжаловать это решение избиркома в Верховном суде Южной Осетии, но оба несостоявшихся кандидата заявили, что не планируют оспаривать отказ .

Партия «Единство народа», которую возглавляет бывший депутат парламента Владимир Келехсаев, официально снялась с предвыборной гонки. От участия в выборах отказался и лидер внепарламентской партии «Ирон», бывший глава комитета информации и печати Георгий Кабисов.

Основные этапы кампании

Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов продлится до 13 августа, после чего рабочая группа ЦИК начнет их правовую проверку.

Официальный список зарегистрированных кандидатов, которые попадут в избирательный бюллетень, будет оглашен Центризбиркомом не позднее 23 августа.

С 24 августа до 16 сентября 2026 года – период предвыборной агитации. Зарегистрированные кандидаты получают доступ к бесплатному и платному эфирному времени на телеканалах (ГТРК «Ир»), а также к газетным площадям для публикации своих программ.

18 сентября 2026 года – день голосования. Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00.

Где голосуют

Для проведения выборов утверждено открытие 75 избирательных участков. 70 участков будут работать непосредственно внутри Южной Осетии, сообщил Центризбирком Южной Осетии.

Пять участков откроются на территории России для находящихся там граждан Южной Осетии. Четыре из них организуют в Республике Северная Осетия–Алания – во Владикавказе, Алагире и селе Камбилеевское и один – в Москве. .

Кроме того, параллельно на территории республики 18–20 сентября 2026 года будут развернуты 11 избирательных участков для голосования граждан РФ на выборах депутатов Государственной Думы России IX созыва .

Примечания