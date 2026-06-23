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18:21, 23 июня 2026

Президент Южной Осетии ушел в отставку ради карьеры в Москве

Алан Гаглоев (справа) и Владими Путин. Фото: https://presidentruo.org/alan-gagloev-naznachen-sovetnikom-prezidenta-rossijskoj-federaczii/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После встречи с Владимиром Путиным Алан Гаглоев был назначен его советником и объявил об отставке с поста президента Южной Осетии. 

Как писал "Кавказский узел", 9 мая Владимир Путин и президент Южной Осетии Алан Гаглоев подписали в Москве договор об углублении союзнического взаимодействия между РФ и Южной Осетией. На следующий день, 10 мая, Путин предложил Госдуме ратифицировать этот договор. 

Обращение Гаглоева к народу Южной Осетии в связи с отставкой опубликовала сегодня пресс-служба президента республики. В нем Гаглоев заявил, что реализует таким образом выбор сограждан “быть вместе с Россией”.

“Я поддержал нашего исторического лидера Владимира Путина и готов встать рядом с ним. С сегодняшнего дня я перехожу на службу в Администрацию президента Российской Федерации и слагаю с себя полномочия Президента Республики Южная Осетия”, - говорится в тексте обращения на официальном сайте. 

По словам Гаглоева, Путин предложил ему должность советника во время встречи, состоявшейся днем ранее, 22 июня, в Кремле. На этой встрече, согласно заявлению пресс-службы, обсуждались “перспективы наращивания двустороннего диалога, в том числе с учетом подписанного 9 мая в Москве двустороннего соглашения”. В сегодняшнем обращении Гаглоев назвал этот документ “решительным шагом на пути к объединению” Южной Осетии с РФ. 

“Сегодня наша задача - сделать так, чтобы сбылась наша заветная мечта, – преодолеть участь разделенного народа и воссоединиться с Северной Осетией, воссоединиться с Великой Россией”, - заявил он. 

Официальный указ о назначении Алана Гаглоева советником президента РФ Путин подписал сегодня. 

Временным исполняющим обязанности президента Южной Осетии назначен глава правительства республики Марат Камболов. “Прошу всех сплотиться вокруг Марата Аркадьевича”, - добавил Гаглоев в своем обращении об отставке.

Алан Гаглоев вступил в должность президента Южной Осетии в мае 2022 года. Прежний президент Анатолий Бибилов проиграл выборы, проходившие в два тура. Незадолго до своего ухода, 13 мая 2022 года, Бибилов подписал указ о проведении референдума по вопросу о присоединении Южной Осетии к России. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков позже заявил, что эта идея "требует доработки с юридической точки зрения", а Алан Гаглоев, став президентом, приостановил действие указа Бибилова до завершения консультаций с российской стороной. МИД России одобрил это решение, указав, что инициатива Бибилова не была согласована с Кремлем. 

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, в которой также собраны подробности этого вооруженного конфликта.

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Автор: "Кавказский узел"

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