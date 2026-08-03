ЦИК Южной Осетии зарегистрировал представителей четырех кандидатов в президенты

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Центральная избирательная комиссия Южной Осетии рассмотрела документы инициативных групп и политических партий, выдвинувших кандидатов на должность президента республики, зарегистрировав уполномоченных представителей четырех кандидатов.

Как писал "Кавказский узел", на пост президента Южной Осетии претендуют семь кандидатов, ЦИК примет решение о регистрации или об отказе в регистрации уполномоченных представителей политических партий и инициативных групп. Пять из семи кандидатов - бывшие и действующие силовики.

После встречи с Владимиром Путиным 22 июня Алан Гаглоев был назначен его советником и объявил об отставке с поста президента Южной Осетии. Временным исполняющим обязанности президента Южной Осетии назначен глава правительства республики Марат Камболов. Досрочные выборы президента Южной Осетии назначены на 18 сентября. В период президентства Гаглоева в Южной Осетии продолжилась деградация политических и социальных институтов, а отток населения из республики достиг таких масштабов, что новый кандидат в президенты был прислан извне, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Регистрация была одобрена уполномоченным представителям Хоха Чочиева, выдвинутого от партии "Иры фарн", Зураба Кокоева от партии "Единство" и Мурата Валиева от "Патриотов Алании". Комиссия сочла, что представленные документы соответствуют требованиям закона, а процедуры проведения съездов прошли без нарушений, сообщает ТАСС со ссылкой на члена ЦИК Игоря Чочиева.

Также ЦИК зарегистрировал инициативную группу избирателей и уполномоченных представителей Казбека Кодоева. Рабочая группа комиссии единогласно рекомендовала вынести вопрос на рассмотрение, отметив соответствие представленных документов установленным требованиям.

Вместе с тем комиссия отказала в регистрации инициативной группы по выдвижению Эдуарда Габараева. В ходе проверки были выявлены нарушения в оформлении документов: отсутствие данных кандидата в протоколах и ходатайстве, несоответствия в сведениях об участниках инициативной группы, отсутствие части паспортных данных и подписей, из-за чего фактическое количество членов группы составило 84 человека вместо требуемого количества, информирует государственное информационное агентство "Рес".

Также отказ в регистрации получили уполномоченные представители единственной женщины среди кандидатов – Фатимы Хугаевой, выдвинутой "Партией развития". ЦИК отметила нарушения при проведении съезда партии: на момент его открытия количество делегатов не соответствовало требованиям закона. Кроме того, недочеты были выявлены и в представленном пакете документов.

На съезде "Партии Развития" 29 июля за Хугаеву проголосовали 76 из 78 присутствовавших делегатов. В то же время, согласно законодательству, на съезде партии должно присутствовать не менее ста делегатов. Несмотря на это, в партии тогда отметили, что документы в ЦИК все же направят.

Напомним, согласно Конституции Южной Осетии, после официального ухода действующего президента,очередные выборы лидера республики должны пройти в течение трех месяцев – не позднее 21 сентября 2026 года.

"Выборы президента Республики Южная Осетия должны состояться не позднее 90 дней со дня досрочного прекращения исполнения полномочий бывшим главой государства", – говорится в тексте Конституции Южной Осетии, размещенном на сайте республиканского парламента.