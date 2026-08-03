×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:25, 3 августа 2026

ЦИК Южной Осетии зарегистрировал представителей четырех кандидатов в президенты

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Центральная избирательная комиссия Южной Осетии рассмотрела документы инициативных групп и политических партий, выдвинувших кандидатов на должность президента республики, зарегистрировав уполномоченных представителей четырех кандидатов.

Как писал "Кавказский узел", на пост президента Южной Осетии претендуют семь кандидатов, ЦИК примет решение о регистрации или об отказе в регистрации уполномоченных представителей политических партий и инициативных групп. Пять из семи кандидатов - бывшие и действующие силовики.

После встречи с Владимиром Путиным 22 июня Алан Гаглоев был назначен его советником и объявил об отставке с поста президента Южной Осетии. Временным исполняющим обязанности президента Южной Осетии назначен глава правительства республики Марат Камболов. Досрочные выборы президента Южной Осетии назначены на 18 сентября. В период президентства Гаглоева в Южной Осетии продолжилась деградация политических и социальных институтов, а отток населения из республики достиг таких масштабов, что новый кандидат в президенты был прислан извне, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Регистрация была одобрена уполномоченным представителям Хоха Чочиева, выдвинутого от партии "Иры фарн", Зураба Кокоева от партии "Единство" и Мурата Валиева от "Патриотов Алании". Комиссия сочла, что представленные документы соответствуют требованиям закона, а процедуры проведения съездов прошли без нарушений, сообщает ТАСС со ссылкой на члена ЦИК Игоря Чочиева.

Также ЦИК зарегистрировал инициативную группу избирателей и уполномоченных представителей Казбека Кодоева. Рабочая группа комиссии единогласно рекомендовала вынести вопрос на рассмотрение, отметив соответствие представленных документов установленным требованиям.

Вместе с тем комиссия отказала в регистрации инициативной группы по выдвижению Эдуарда Габараева. В ходе проверки были выявлены нарушения в оформлении документов: отсутствие данных кандидата в протоколах и ходатайстве, несоответствия в сведениях об участниках инициативной группы, отсутствие части паспортных данных и подписей, из-за чего фактическое количество членов группы составило 84 человека вместо требуемого количества, информирует государственное информационное агентство "Рес".

Также отказ в регистрации получили уполномоченные представители единственной женщины среди кандидатов – Фатимы Хугаевой, выдвинутой "Партией развития". ЦИК отметила нарушения при проведении съезда партии: на момент его открытия количество делегатов не соответствовало требованиям закона. Кроме того, недочеты были выявлены и в представленном пакете документов.

На съезде "Партии Развития" 29 июля за Хугаеву проголосовали 76 из 78 присутствовавших делегатов. В то же время, согласно законодательству, на съезде партии должно присутствовать не менее ста делегатов. Несмотря на это, в партии тогда отметили, что документы в ЦИК все же направят.

Напомним, согласно Конституции Южной Осетии, после официального ухода действующего президента,очередные выборы лидера республики должны пройти в течение трех месяцев – не позднее 21 сентября 2026 года.

"Выборы президента Республики Южная Осетия должны состояться не позднее 90 дней со дня досрочного прекращения исполнения полномочий бывшим главой государства", –  говорится в тексте Конституции Южной Осетии, размещенном на сайте республиканского парламента.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
События
22:57, 3 августа 2026
Младший сержант из Волгоградской области убит на Украине
20:45, 3 августа 2026
Арестован обвиняемый в подготовке взрыва у прокуратуры Пятигорска
18:39, 3 августа 2026
Житель Волгограда задержан за фейки об армии
17:57, 3 августа 2026
Житель Сочи арестован по уголовному делу о фейках об армии
17:23, 3 августа 2026
Военный из Дагестана убит на Украине
06:58, 3 августа 2026
Сержант из Кабардино-Балкарии убит в военной операции
Все события дня
Новости
Военнослужащие на границе. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная при помощи ИИ в программе Copilot
03:55, 2 августа 2026
Гражданка Грузии выдворена из Южной Осетии
21:00, 1 августа 2026
Семь кандидатов на пост президента Южной Осетии подали документы в ЦИК
ЦИК Южной Осетии. Скриншот фото с сайта ЦИк, https://cikruo.ru/2022/02/15/cik-juzhnoj-osetii-zaregistrirovala-pervuju-iniciativnuju-gruppu-i-prinyala-paket-dokumentov-ot-predstavitelej-eshhe-pyati-kandidatov/
20:36, 29 июля 2026
Пять кандидатов выдвинуты на пост президента Южной Осетии
Задержание нарушителя. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06:00, 28 июля 2026
Гражданин Грузии выдворен из Южной Осетии
14:00, 25 июля 2026
Партии Южной Осетии объявили о выдвижении кандидатов на пост президента
Персоналии
Гарегин II. Фото https://www.armenianchurch.org/
16:10, 3 августа 2026
Гарегин II (Ктрич Нерсесян)
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
11:09, 3 августа 2026
Пашинян Никол Владимирович
Махмуд-Али Калиматов. Фото: Пресс-служба главы Ингушетии
10:49, 3 августа 2026
Калиматов Махмуд-Али Макшарипович
Справочник
Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Последние записи в блогах
Фото
19:19, 16 июля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
И хочется, и колется. Как в Южной Осетии относятся к открытию транзита в Грузию
Фото
17:49, 15 июля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Вдохнуть жизнь. Южная Осетия в мечтах
Фото
00:04, 14 июля 2026
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Путин принял и.о. президента Южной Осетии в Кремле
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Пляж в Архипо-Осиповке после атаки БПЛА. Кадр видеосюжета "Кубань 24".
03 августа 2026, 22:09
Выросло число жертв атаки дрона под Геленджиком

Рауф Арашуков (слева). Фото: Ленинский районный суд Оренбурга
03 августа 2026, 19:37
Рауф Арашуков объявил голодовку в колонии

Следственный комитет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
03 августа 2026, 16:49
Причиной убийства мужчины в Ингушетии источники назвали колдовство

Беспилотник. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
03 августа 2026, 15:50
Число погибших после атаки БПЛА близ Геленджика выросло до шести

Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Показать больше