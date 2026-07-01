Власти Южной Осетии объявили дату выборов президента

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Досрочные выборы президента Южной Осетии назначены на 18 сентября.

Как информировал "Кавказский узел", после встречи с Владимиром Путиным 22 июня Алан Гаглоев был назначен его советником и объявил об отставке с поста президента Южной Осетии. Временным исполняющим обязанности президента Южной Осетии назначен глава правительства республики Марат Камболов. В период президентства Гаглоева в Южной Осетии продолжилась деградация политических и социальных институтов, а отток населения из республики достиг таких масштабов, что новый кандидат в президенты был прислан извне, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Согласно Конституции Южной Осетии, после официального ухода действующего президента, очередные выборы лидера республики должны пройти в течение трех месяцев – не позднее 21 сентября 2026 года. "Выборы президента Республики Южная Осетия должны состояться не позднее 90 дней со дня досрочного прекращения исполнения полномочий бывшим главой государства", – говорится в тексте Конституции Южной Осетии*, размещенной на сайте республиканского парламента.

Депутаты парламента Южной Осетии сегодня единогласно определили дату досрочных выборов президента республики, сообщается на сайте парламента.

"В соответствии с пунктом 10 статьи 61 Конституции Республики Южная Осетия и частью 4 статьи 3 Конституционного закона Республики Южная Осетия "О выборах президента Республики Южная Осетия" парламент РЮО постановил назначить проведение выборов на 18 сентября 2026 года", – сказано в сообщении.

Напомним, ранее аналитики отметили, что Марат Камболов, назначенный временно исполнять обязанности президента, является сторонним для республики политиком, так как он был прислан в Южную Осетию, чтобы занять пост главы правительства. Теперь же Камболов, как ожидается, примет участие в президентской гонке со статусом фаворита Москвы.

"Кавказский узел" также писал, что Алан Гаглоев стал президентом Южной Осетии в мае 2022 года. Его предшественник Анатолий Бибилов проиграл выборы, проходившие в два тура. Незадолго до своего ухода, 13 мая 2022 года, он подписал указ о проведении референдума по вопросу о присоединении Южной Осетии к России.

Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что эта идея "требует доработки с юридической точки зрения", а Гаглоев, став президентом, приостановил действие указа Бибилова до завершения консультаций с российской стороной. Власти России одобрили это решение, указав, что инициатива Бибилова не была согласована с Кремлем.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, в которой также собраны подробности этого вооруженного конфликта.