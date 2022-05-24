Гаглоев вступил в должность президента Южной Осетии

24 мая 2022, 13:09

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Алан Гаглоев принес присягу народу Южной Осетии, после чего глава ЦИК Эмилия Гагиева вручила ему удостоверение президента республики. Церемония инаугурации проходит в Цхинвале, в качестве гостей присутствуют, в том числе делегации из России, Абхазии и Никарагуа.

Как сообщал "Кавказский узел", в Южной Осетии 8 мая прошел второй тур голосования на выборах президента, победа в котором досталась лидеру партии "Ныхас" Алану Гаглоеву. Первый тур голосования состоялся 10 апреля, в нем Алан Гаглоев набрал 38,55% голосов, а прежний президент Анатолий Бибилов – 34,95% голосов. 14 мая ЦИК Южной Осетии заявил, что инаугурация нового президента пройдет 24 мая.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о президентских выборах в Южной Осетии".

Алан Гаглоев официально вступил в должность президента Южной Осетии. Церемония инаугурации проходит в Госдрамтеатре в Цхинвале. Гаглоев принес клятву на Конституции, после чего глава ЦИК республики Эмилия Гагиева вручила ему удостоверение президента, информировало сегодня ИА "Рес".

"Вступление в должность президента накладывает на меня самые высокие обязательства, важнейшими задачами для меня являются – соблюдение закона, уважение свободы и прав человека, всеобщее равенство граждан", – сказал Гаглоев.

На церемонии инаугурации в качестве гостей присутствуют делегации из России, Северной Осетии, Чечни, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Абхазии, Нагорного-Карабаха, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Никарагуа, передал сегодня "Sputnik Осетия".

"Кавказский узел" также писал, что 30 марта бывший президент Южной Осетии Анатолий Бибилов объявил о намерении провести референдум о вхождении республики в состав России, а на следующий день заявил о необходимости объединения с Северной Осетией. Инициатива о присоединении к России озвучена перед выборами, так как уже помогла Бибилову получить победу на выборах 2017 года, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и блогеры.

Напомним, Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, указано в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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Материалы о выборах президента Южной Осетии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Выборы в Южной Осетии".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.