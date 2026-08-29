Два бойца из Дагестана убиты в военной операции

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Шамиль Улибиев и Али Алиев убиты в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми как минимум 2088 бойцов из Дагестана.

Как писал «Кавказский узел», к 28 августа власти и силовики официально признали убитыми в военной операции на Украине не менее 2086 бойцов из Дагестана.

Шамиль Улибиев, военнослужащий из села Новый Чиркей, и Али Алиев из села Миатли убиты в военной операции на Украине, сообщила администрация Кизилюртовского района, отчитываясь о передаче их родным орденов Мужества.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте по меньшей мере 2088 комбатантов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ранее администрация Табасаранского района сообщила, что в специальной военной операции убиты Анвер Агаев, Низами Магомедов, Арафат Асланов и Абдулкерим Рамазанов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается супруга Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны".