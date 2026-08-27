Дорожный рабочий из Чечни оштрафован за публичный намаз в Астрахани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дорожный рабочий из Чечни оштрафован на 5 тысяч рублей за совершение намаза прямо во время нанесения разметки на автомобильной дороге общего пользования.

Как установили сотрудники ФСБ России по Астраханской области и регионального МВД, мужчина нарушил требования Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях". Публичное проведение религиозного обряда (намаза) посреди рабочего процесса создало помехи для движения транспорта и было расценено правоохранителями как правонарушение.

По результатам проверки в отношении уроженца Чечни был составлен административный протокол. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей, сообщает издание Астрахань.ру.

Издание "Блокнот Астрахань" опубликовало короткое видео, где уроженец Чечни поясняет, что своими действиями не хотел оскорбить людей.

"Приехал в город Астрахань на заработки, осуществлял намаз 24 августа в 23.00 не для разжигания, а просто пришло время помолиться. Я совершил намаз на закрытой полосе проезжей части, где я производил дорожные работы", - говорит он на видео.

"Кавказский узел" также писал, что в начале октября 2025 года полицейские задержали в Ленинградской области уроженца Дагестана, бойца Эрзимана Байрамова, по делу о хулиганстве. Поводом стала драка из-за возникшего конфликта о намазе на улице, при этом прохожий, который сделал Байрамову замечание и вызвал "Русскую общину", отказался писать заявление.