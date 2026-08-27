×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:44, 27 августа 2026

Дорожный рабочий из Чечни оштрафован за публичный намаз в Астрахани

Дорожный рабочий во время намаза в Астрахани. 27 августа 2026 г. Скриншот видео https://t.me/astrakhansu/47017

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дорожный рабочий из Чечни оштрафован на 5 тысяч рублей за совершение намаза прямо во время нанесения разметки на автомобильной дороге общего пользования. 

Как установили сотрудники ФСБ России по Астраханской области и регионального МВД, мужчина нарушил требования Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях". Публичное проведение религиозного обряда (намаза) посреди рабочего процесса создало помехи для движения транспорта и было расценено правоохранителями как правонарушение.

По результатам проверки в отношении уроженца Чечни был составлен административный протокол. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей, сообщает издание Астрахань.ру.

Издание "Блокнот Астрахань" опубликовало короткое видео, где уроженец Чечни поясняет, что своими действиями не хотел оскорбить людей.

"Приехал в город Астрахань на заработки, осуществлял намаз 24 августа в 23.00 не для разжигания, а просто пришло время помолиться. Я совершил намаз на закрытой полосе проезжей части, где я производил дорожные работы", - говорит он на видео.

"Кавказский узел" также писал, что в начале октября 2025 года полицейские задержали в Ленинградской области уроженца Дагестана, бойца Эрзимана Байрамова, по делу о хулиганстве. Поводом стала драка из-за возникшего конфликта о намазе на улице, при этом прохожий, который  сделал Байрамову замечание и вызвал "Русскую общину", отказался писать заявление.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправьте сообщение, фото или видео через бот «Кавказского узла» в Telegram или через WhatsApp.
Telegram-бот
+358 46 564-7754
Мобильная форма
В Telegram - после перехода нажмите «Запустить бота» и отправьте сообщение. Фото и видео можно прикрепить через значок скрепки, выбрав пункт «Файл».

В WhatsApp - перейдите в чат с «Кавказский узел» и отправьте сообщение. Фото, видео и документы прикрепляются через значок скрепки.
Новости
Кадр видеообращения жителей села Первомайское. Фото: Голос Дагестана / Telegram-канал Сельчане в Дагестане попросили построить спортивный зал

Жители села Первомайское Хасавюртовского района обратились к президенту Федерации спортивной борьбы Дагестана Омару Муртузалиеву с просьбой о строительстве нового спортивного зала.

Выездное заседание Южного военного суда в Нальчике. Фото "Коммерсант" от 26.08.26,https://www.kommersant.ru/doc/8908913 Суд в Нальчике приступил к слушанию дела о подготовке терактов в Дагестане

Южный окружной военный суд в Нальчике приступил к выездным слушаниям по делу 11 жителей Дагестана, готовивших теракты на объектах вооруженных сил РФ, МВД и ФСБ в Дагестане. Процесс проходит в закрытом режиме.

Мемориал и руки девушки в наручниках. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Осквернение военного мемориала в Сочи привело к уголовному делу

Cледственным отделом по Хостинскому району возбуждено уголовное дело об осквернении мемориальных сооружений. Подозреваемая - девушка, которая справила нужду у монумента танкистам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны.

АЗС в Махачкале. Скриншот фото "Экономика Дагестана" от 26.08.26, https://t.me/economicsmagazine/8787 Цены на махачкалинских АЗС вызвали недовольство пользователей Telegram

В Махачкале нестабильная ситуация с поставками топлива. Ряд АЗС в ближайшее время получат большие объёмы, сообщили власти города. На фоне нехватки топлива остро стоит вопрос цен, указали пользователи Telegram.

Новый микрорайон в Мамедкале. Стоп-кадр видео администрации Дербентского района от 26.08.26, https://t.me/glava_derbent_rayona/1695 Власти рапортовали о завершении строительства домов в пострадавшей от наводнения Мамедкале

Строительство домов для жителей Мамедкалы, жилье которых после наводнения непригодно для жизни, завершено.

Член избиркома Новороссийска не согласился с решением растянуть выборы на неделю

Территориальная избирательная комиссия Центральная Новороссийска ввела четыре дня досрочного голосования с 14 по 17 сентября. Член территориальной избирательной комиссии от КПРФ проголосовал против этого решения, так как оно делает фактически невозможным полноценный контроль за соблюдением выборных процедур.

Персоналии
Бахруз Самедов. Фото https://freebahruzcampaign.org/
13:51, 27 августа 2026
Самедов Бахруз Валех оглы
Роберт Кочерян. Скриншот https://robertkocharyan.am/
14:30, 26 августа 2026
Кочарян Роберт
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
11:23, 26 августа 2026
Кадыров Адам Рамзанович
События
09:55, 27 августа 2026
Два дома жителей Ростовской области повреждены в ходе атаки БПЛА
06:59, 27 августа 2026
Комбатант из Дагестана убит в зоне военной операции
06:00, 27 августа 2026
Бывший глава оборонного завода в Таганроге заподозрен в мошенничестве
04:02, 27 августа 2026
Контрактник с Кубани убит в военной операции
01:07, 27 августа 2026
Боец со Ставрополья убит в зоне СВО
20:21, 26 августа 2026
Число погибших при атаке дронов на Краснодар достигло четырех
Все события дня
Темы дня
Иван Таценко в зале суда. Фото: объединённая пресс-служба судов Краснодарского края
27 августа 2026, 12:44
Суд оставил в силе наказание кубанскому силовику за избиение задержанного

Бахруз Самедов. Фото: https://www.facebook.com принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
27 августа 2026, 08:55
Азербайджанский ученый пожаловался на отсутствие медицинской помощи в колонии

Спутниковый снимок показывает нефтяные пленки в местах затопления кормовой части «Волгонефть-212» (цифра 1) и носовой части «Волгонефть-239» (цифра 2) на 25 августа 2026 г. Скриншот https://t.me/greensatru/238
26 августа 2026, 16:33
Утечка с затонувших близ Анапы танкеров фиксируется после отчета об окончании откачки мазута

Кадр видео полицейской погони в Ингушетии. 23 августа 2026 г. Скриншот видео https://t.me/mash_gor/11018
26 августа 2026, 13:08
Ранение ребенка при полицейской погоне в Ингушетии вызвало резонанс в сети

«Где Седа?» — подругу пропавшей уроженки Чечни задержали на пикете в Грозном.
«Где Седа?» — подругу пропавшей уроженки Чечни задержали на пикете в Грозном.
Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Показать больше