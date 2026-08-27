×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
00:08, 27 августа 2026

Цены на махачкалинских АЗС вызвали недовольство пользователей Telegram

АЗС в Махачкале. Скриншот фото "Экономика Дагестана" от 26.08.26, https://t.me/economicsmagazine/8787

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Махачкале нестабильная ситуация с поставками топлива. Ряд АЗС в ближайшее время получат большие объёмы, сообщили власти города. На фоне нехватки топлива остро стоит вопрос цен, указали пользователи Telegram.

Как писал "Кавказский узел",  бензин АИ-95 подорожал в Махачкале до 170 рублей за литр, но даже по этой цене его не удается найти на заправках, рассказал местный житель. Водители сообщили о закрытых АЗС и очередях из десятков автомобилей в Махачкале и Каспийске.

17 августа из 10 обследованных корреспондентом АЗС на проспекте Акушинского в Махачкале работали только две. Руководитель Союза предпринимателей Дагестана Магомед Абакаров сообщил, что из 104 официально зарегистрированных в Махачкале заправок были закрыты 83. По его словам, специалисты зафиксировали начало второй волны топливного кризиса, которая может стать для Дагестана особенно болезненной, поскольку в республике нет собственных нефтеперерабатывающих мощностей и она полностью зависит от внешних поставок.

В Махачкале в последние дни наблюдается нестабильная ситуация с наличием топлива и газа на автозаправочных станциях, сообщила 26 августа администрация города в своем Telegram-канале

Лидерами по наличию топлива являются следующие АЗС: АЗС "Зодчий" (ул. Генерала Омарова, 25) — заправка располагает 60–70 тоннами топлива и 100–120 тоннами газа; АЗС "Плюс" на Хушетском шоссе — на этой станции имеется 40–50 тонн топлива и 10 кубометров газа; АЗС "Ясин" (просп. Амет-хана Султана, 318) — запасы составляют 5 тонн топлива.

"В ближайшие дни ожидаются активные поставки на несколько АЗС. АЗС RED планирует получить 350 тонн топлива в течение двух-трех дней. АЗС PLUS (оба филиала) ожидают поступление 300 тонн газа и 250 тонн топлива. АЗС VNK также пополнит свои запасы: ожидается поступление 112 тонн топлива и 254 тонн газа", - говорится в сообщении.

Это сообщение собрало четыре комментария.

"В НК же вообще не продают бензин уже несколько дней", - пишет Раджаб.

"Сделайте ниже цены!" — призвал Chiko.

"Только домой заехал с заправки, 150 рублей литр 95-го", — написал Тимур в комментариях к публикации в Telegram-канале "Что там у дагестанцев".

Напомним, 19 июня жители Махачкалы пожаловались на рост цен, закрытие заправок и ограничения на отпуск топлива в одни руки. Владельцы АЗС связывали проблемы с трудностями при закупке бензина.

1 августа власти анонсировали проверки закрытых заправок в Махачкале для последующего возобновления их работы. Инвентаризацию планировалось провести совместно с Союзом предпринимателей Дагестана. 11 августа жители республики указали, что встреча главы МВД Дагестана с владельцами АЗС не привела к заметному снижению цен на бензин.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправьте сообщение, фото или видео через бот «Кавказского узла» в Telegram или через WhatsApp.
Telegram-бот
+358 46 564-7754
Мобильная форма
В Telegram - после перехода нажмите «Запустить бота» и отправьте сообщение. Фото и видео можно прикрепить через значок скрепки, выбрав пункт «Файл».

В WhatsApp - перейдите в чат с «Кавказский узел» и отправьте сообщение. Фото, видео и документы прикрепляются через значок скрепки.
Новости
Илья Ремесло. Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Мосгорсуд оставил под арестом блогера Ремесло

Уроженцу Нальчика блогеру Илье Ремесло не удалось добиться признания ареста по делу о распространении фейков об армии незаконным.

Елена Патяева и сотрудник полиции после заседания. Фото: Валерия Шимаковская / MR7 Юристы указали на риск ареста Патяевой после пикета в Грозном

Протокол о повторном нарушении правил проведения публичных акций может повлечь для Елены Патяевой более строгое наказание, включая административный арест, указали юристы. В Чечне фактически нет практики одиночных пикетов, а местная участница такой акции и ее семья столкнулись бы с более тяжелыми последствиями, отметила Светлана Ганнушкина*.

Заправка в Махачкале. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Махачкалинцы сообщили о росте стоимости бензина

Бензин АИ-95 подорожал в Махачкале до 170 рублей за литр, но даже по этой цене его не удается найти на заправках, рассказал местный житель. Водители сообщили о закрытых АЗС и очередях из десятков автомобилей в Махачкале и Каспийске.

АЗС в Махачкале. Фото "Кавказского узла" Дагестанские водители пожаловались на ухудшение ситуации с бензином

Союз предпринимателей Дагестана заявил об ухудшении ситуации с обеспечением республики топливом и предупредил о исчерпании запасов на части АЗС. Местные водители, комментируя в соцсети заявление союза, пожаловались на нехватку бензина и очереди на заправках.

Военный покидает часть. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Военный осужден в Нальчике за неявку в воинскую часть

К шести годам колонии общего режима приговорил Нальчикский гарнизонный военный суд военнослужащего Вазарова, который дважды без уважительной причины не являлся на службу в воинскую часть.

Вручение Адаму Кадырову медали Минобороны Абхазии. Кадр из видео в телеграм-канале Рамзана Кадырова - https://t.me/RKadyrov_95/6855 Список наград Адама Кадырова пополнился медалью Минобороны Абхазии

18-летний сын главы Чечни Адам Кадыров награжден медалью министерства обороны Абхазии "За боевое содружество".

Персоналии
Роберт Кочерян. Скриншот https://robertkocharyan.am/
14:30, 26 августа 2026
Кочарян Роберт
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
11:23, 26 августа 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Серж Саргсян. Фото: European People's Party, www.flickr.com/photos/eppofficial/8234401295, лицензия Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)
11:06, 26 августа 2026
Саргсян Серж Азатович
События
01:09, 27 августа 2026
Боец со Ставрополья убит в зоне СВО
20:21, 26 августа 2026
Число погибших при атаке дронов на Краснодар достигло четырех
19:31, 26 августа 2026
Четверо дагестанцев осуждены по делу о тюремном джамаате
18:33, 26 августа 2026
Боец из Карачаево-Черкесии убит в зоне СВО
10:22, 26 августа 2026
ФСБ рапортовала о задержании группы радикалов в Зольском районе
02:30, 26 августа 2026
Младший сержант из Калмыкии убит на Украине
Все события дня
Темы дня
Спутниковый снимок показывает нефтяные пленки в местах затопления кормовой части «Волгонефть-212» (цифра 1) и носовой части «Волгонефть-239» (цифра 2) на 25 августа 2026 г. Скриншот https://t.me/greensatru/238
26 августа 2026, 16:33
Утечка с затонувших близ Анапы танкеров фиксируется после отчета об окончании откачки мазута

Кадр видео полицейской погони в Ингушетии. 23 августа 2026 г. Скриншот видео https://t.me/mash_gor/11018
26 августа 2026, 13:08
Ранение ребенка при полицейской погоне в Ингушетии вызвало резонанс в сети

Роберт Кочарян. Фото: https://hetq.am/ru/article/183505
26 августа 2026, 12:10
Врач счел необходимым дополнительное обследование Кочаряна на фоне планов следствия о его аресте

Серж Саргсян. Фото: https://www.president.am/ru/interviews-and-press-conferences/item/2011/05/16/news-69/
25 августа 2026, 20:00
Дело Кочаряна расширилось предъявлением обвинения Сержу Саргсяну

«Где Седа?» — подругу пропавшей уроженки Чечни задержали на пикете в Грозном.
«Где Седа?» — подругу пропавшей уроженки Чечни задержали на пикете в Грозном.
Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Показать больше