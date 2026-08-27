Цены на махачкалинских АЗС вызвали недовольство пользователей Telegram

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В Махачкале нестабильная ситуация с поставками топлива. Ряд АЗС в ближайшее время получат большие объёмы, сообщили власти города. На фоне нехватки топлива остро стоит вопрос цен, указали пользователи Telegram.

Как писал "Кавказский узел", бензин АИ-95 подорожал в Махачкале до 170 рублей за литр, но даже по этой цене его не удается найти на заправках, рассказал местный житель. Водители сообщили о закрытых АЗС и очередях из десятков автомобилей в Махачкале и Каспийске.

17 августа из 10 обследованных корреспондентом АЗС на проспекте Акушинского в Махачкале работали только две. Руководитель Союза предпринимателей Дагестана Магомед Абакаров сообщил, что из 104 официально зарегистрированных в Махачкале заправок были закрыты 83. По его словам, специалисты зафиксировали начало второй волны топливного кризиса, которая может стать для Дагестана особенно болезненной, поскольку в республике нет собственных нефтеперерабатывающих мощностей и она полностью зависит от внешних поставок.

В Махачкале в последние дни наблюдается нестабильная ситуация с наличием топлива и газа на автозаправочных станциях, сообщила 26 августа администрация города в своем Telegram-канале

Лидерами по наличию топлива являются следующие АЗС: АЗС "Зодчий" (ул. Генерала Омарова, 25) — заправка располагает 60–70 тоннами топлива и 100–120 тоннами газа; АЗС "Плюс" на Хушетском шоссе — на этой станции имеется 40–50 тонн топлива и 10 кубометров газа; АЗС "Ясин" (просп. Амет-хана Султана, 318) — запасы составляют 5 тонн топлива.

"В ближайшие дни ожидаются активные поставки на несколько АЗС. АЗС RED планирует получить 350 тонн топлива в течение двух-трех дней. АЗС PLUS (оба филиала) ожидают поступление 300 тонн газа и 250 тонн топлива. АЗС VNK также пополнит свои запасы: ожидается поступление 112 тонн топлива и 254 тонн газа", - говорится в сообщении.

Это сообщение собрало четыре комментария.

"В НК же вообще не продают бензин уже несколько дней", - пишет Раджаб.

"Сделайте ниже цены!" — призвал Chiko.

"Только домой заехал с заправки, 150 рублей литр 95-го", — написал Тимур в комментариях к публикации в Telegram-канале "Что там у дагестанцев".

Напомним, 19 июня жители Махачкалы пожаловались на рост цен, закрытие заправок и ограничения на отпуск топлива в одни руки. Владельцы АЗС связывали проблемы с трудностями при закупке бензина.

1 августа власти анонсировали проверки закрытых заправок в Махачкале для последующего возобновления их работы. Инвентаризацию планировалось провести совместно с Союзом предпринимателей Дагестана. 11 августа жители республики указали, что встреча главы МВД Дагестана с владельцами АЗС не привела к заметному снижению цен на бензин.