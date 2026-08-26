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18:33, 26 августа 2026

Боец из Карачаево-Черкесии убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владимир Згонников убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 204 бойца из Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", к 20 августа чиновники и силовики официально признали убитыми на военной операции Украине не менее  203 бойцв из Карачаево-Черкесии.

Владимир Згонников родился 22 июля 1988 года в Черкесске. С 1995 по 2004 год он учился в городской школе № 2, а затем окончил лицей № 8 по специальности «автослесарь». В 2006 году Владимир начал военную службу в войсках радиотехнического обеспечения Военно-Воздушных Сил Российской Армии. В 2008 году заключил контракт на прохождение военной службы. После армии трудился в МУП «Зеленстрой» города Черкесска, а затем — в военизированной охране рыбозавода в поселке Октябрьский Камчатского края. В октябре 2022 года Владимир заключил контракт с Минобороны России и отправился в зону проведения специальной военной операции. В начале 2023 года участвовал в штурме пригорода Артемовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике, где был убит. 12 апреля 2023 года он был посмертно награжден медалью «За отвагу», сообщила сегодня администрация Черкесска в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 204 бойцов из Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В январе  власти Черкесска сообщали, что на Украине убиты Олег Балясников и Темирлан Шунгаров

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь 12 тысяч рублей в месяц", - рассказала, в частности, вдова одного из убитых.

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Автор: "Кавказский узел"

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