Военный осужден в Нальчике за неявку в воинскую часть

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К шести годам колонии общего режима приговорил Нальчикский гарнизонный военный суд военнослужащего Вазарова, который дважды без уважительной причины не являлся на службу в воинскую часть.

Как писал "Кавказский узел", в УК РФ 24 сентября 2022 года были введены части 2.1, 3.1 и часть 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Нальчикский гарнизонный военный суд 25 августа вынес приговор военнослужащему по фамилии Вазаров, признав его виновным в совершении преступлений по части 3.1 статьи 337 и части 5 статьи 337 УК РФ, сообщает пресс-служба суда на официальном сайте.

Суд установил, что Вазаров 5 августа 2025 года самовольно оставил воинскую часть, которая находится на территории, где введено военное положение. Кроме того, 31 марта текущего года он не явился в срок без уважительных причин на службу в воинскую часть. В первом случае 9 сентября Вазаров был госпитализирован в лечебно-реабилитационный центр, а во втором случае 21 апреля он сам пришел в военный следственный отдел, дислоцированный в Чечне. То есть время, когда он отсутствовал в воинской части, он проводил по месту своего жительства.

В суде Вазаров вину признал и высказал сожаление о содеянном. Суд приговорил его шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина. При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".

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