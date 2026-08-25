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18:21, 25 августа 2026

Регулярные отключения электричества в Махачкале дали повод для критики чиновников

Махачкала. Фото: Suleymannabiev https://ru.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Массовые отключения электроэнергии в Махачкале лишили горожан возможности работать и пользоваться связью, а у предпринимателей испортилась продукция. Жители потребовали от властей решить проблему регулярных перебоев с подачей света.

Как информировал "Кавказский узел", жители Дагестана регулярно жалуются на перебои с подачей света. Так, 14 августа жители улицы Ирчи Казака в Махачкале в третий раз за неделю вышли на улицу из-за длительного отключения электричества.

Более 50% линий электропередачи в Дагестане находятся в аварийном состоянии, указал врио главы республики Федор Щукин, слова которого 18 августа опубликовал телеграм-канал главы Дагестана.

25 августа в Махачкале прошли массовые отключения электроэнергии, передал корреспондент "Кавказского узла".

Местный житель Тагир рассказал, что в его доме на улице Абдулхакима Исмаилова отключился свет в 08.30 утра. На звонок в аварийную службу ему сообщили, что это плановое отключение, которое продлится до 18 часов.

"Я работаю на дому представителем московской фирмы, мне нужен свет и интернет. На целый день остался без работы, сотовая связь работала с перебоями", – рассказал Тагир корреспонденту "Кавказского узла".

На проблему с отключением света также пожаловалась махачкалинка Хадижат. "С утра отключили свет на улице Казбекова, никуда не смогла дозвониться. Дома духота, в холодильнике продукты портятся", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Махачкалы Ахмед отметил, что 24 августа на улице Каммаева не было света с 13 до 20 часов. "Сегодня с утра постоянные отключения. Неужели власти ничего не могут с этим сделать?" – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Местные предприниматели пожаловались, что у них испортилась продукция. "Вся продукция в морозилках и холодильниках растаяла, кто мне возместит ущерб? У меня маленький магазин, кормлю всю семью. Почти каждый день отключают свет", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" владелица магазина Амина.

Жалобы на отключения света ежедневно публикуют дагестанские паблики в соцсетях и мессенджерах.

"Каждый день в Каспийске в доме Молодёжная, 4 и 4а отключают электроэнергию. По полдня люди в 17-этажном доме сидят без света и воды. Вчера свет отключали 3 раза, практически на весь день. Сегодня опять то же самое! И так весь август", – пожаловался житель города, чьё обращение опубликовал телеграм-канал "Спросите у Расула".

"Возникает вопрос: неужели надзорные и правоохранительные органы не замечают, что отключения электроэнергии в городе Махачкала – это не аварийные отключения, а запланированные, то есть отключают в целых кварталах электричество, чтоб снизить нагрузку на сети, которые устарели, сети, которые не модернизируют?

Летом нагрузка от кондиционеров. Зимой будет нагрузка от обогревателей. И так годами! Центральный аппарат ФСБ России, Центральный аппарат СК РФ, проверьте, пожалуйста, сферу эту. Народ республики будет благодарен!" – написал читатель телеграм-канала газеты "Черновик".

Другой пользователь обратил внимание, что в Махачкале нормально не работают ни мобильный интернет, ни связь.

"Часто отключают свет. Элементарно дозвониться из одной точки города в другую порой невозможно. И зачем эти ограничения нужны именно в Махачкале, если из-за перебоев с электричеством у людей и без того регулярно возникают проблемы со связью и интернетом?" – задался он вопросом.

Комментатор отметил, что работает программистом в одной из крупных компаний России и живет в Махачкале. Его работа полностью зависит от стабильного интернета и наличия электричества. "В нынешних условиях я регулярно теряю связь с командой, не могу нормально подключаться к рабочим сервисам и фактически лишён возможности полноценно работать удалённо из родного города", – отметил пользователь.

Он потребовал от властей Дагестана решить проблему с регулярными отключениями электричества.

На 18.20 мск 28 августа на сайтах администрации Махачкалы, администрации главы Дагестана и правительства республики нет комментариев относительно жалоб жителей на перебои с подачей электричества.

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Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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