Житель Дагестана осужден за содействие терроризму и хищение соцвыплат

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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Дагестана Амирулаха Алиева виновным в содействии террористам и мошенничестве с выплатами и приговорил к восьми годам и шести месяцам лишения свободы.

24 августа состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Амирулаха Алиева, которого обвиняли в содействии террористической деятельности и мошенничестве при получении социальных выплат.

По версии следствия и суда, в период с 13 марта по 8 августа 2024 года, находясь в Дербенте, Алиев симпатизировал и был последователем идей запрещенных международных организаций "Исламское государство"* и "Хайят Тахрир аш-Шам"*, сообщает Южный окружной военный суд на странице во "Вконтакте".

С целью оказания содействия террористической деятельности, он десятью переводами перечислил им 54 300 рублей, зная, что эти средства будут использованы для обеспечения их деятельности.

Следствие также утверждает, что 3 февраля 2023 года в Дербенте Алиев предоставил в Управление социальной защиты подложные документы и бизнес - план по грузоперевозкам для получения социального контракта на сумму до 350 тысяч рублей. Получив эти средства, 3 апреля 2023 года он предоставил заведомо недостоверные сведения о реализации бизнес-плана, предоставив фальшивый договор купли - продажи автомобиля, который на самом деле не приобретался, а бизнес - план не реализовывался.

По приговору суда, Амирулах Алиев признан виновным и приговорен к 8 годам 6 месяцам лишения свободы. Первые два года наказания он будет отбывать в тюрьме, остальной срок - в исправительной колонии строгого режима.

Амирулаху Алиеву 29 лет, он родился в Дербенте, следует из записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Согласно сообщению бота, который отслеживает обновления в этом перечне, данные Алиева с пометкой о причастности к терроризму были внесены туда 31 октября 2025 года.

"Кавказский узел" также писал, что силовики заподозрили жителя Дагестана в вовлечении несовершеннолетних в деятельность террористической организации. Суд в Махачкале в июле арестовал его на два месяца.

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