Кокоев Зураб Ревазович
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Зураб Кокоев - южноосетинский государственный, политический и общественный деятель. С 2003 года - председатель политсовета юго-осетинской политической партии «Единство», занимал посты исполняющего обязанности премьер-министра и первого вице-спикера парламента Южной Осетии. Кандидат в президенты Южной Осетии на досрочных выборах в 2026 году.
Кандидат в президенты
В июле 2026 года партия «Единство» вновь выдвинула Зураба Кокоева в качестве кандидата на досрочных выборах Президента Южной Осетии 1.
Подробнее о досрочных выборах президента Южной Осетии рассказывается в справке "Кавказского узла".
Во главе "Единства"
В качестве лидера партии с 2003 года Зураб Кокоев принимал решения, формировавшие политическую систему республики при президенте Эдуарде Кокойты. Кокоев инициировал создание партии «Единство» по образу российской «партии власти». Так, в 2010 году на съезде «Единства» Кокоев заявил о «расширении всесторонних связей с Российской Федерацией» как об основной задаче партии. «Для нас очень важно укрепление и дальнейшее развитие связей партии между партиями "Единство" и "Единая Россия"», - заявил он 2.
После провала на президентских выборах конца 2011 года («снежная революция») и ухода Кокойты, партия потеряла свой административный ресурс.
В 2011 году Кокоев заявлял, что в партии «Единство ждут приглашения в ОНФ, «многие партийцы хотели бы присоединиться» 3. На повторных выборах президента в марте-апреле 2012 года и победы Леонид Тибилов, партия лишилось статуса главной политической силы республики.
В апреле 2014 года в преддверье парламентских выборов в Южной Осетии Зураб Кокоев принимал участие на конференции "Сотрудничество между политическими партиями РФ и Южной Осетии: реалии и перспективы в Госдуме РФ. Он» заявлял, что «Не только в России, но и в Южной Осетии радовались, когда наш Крым, наш, потому что мы были в одной стране, в Советском Союзе, и мы сегодня в одном целом пространстве, говорим, что Крым вернулся к себе, как сказал Владимир Владимирович, в родную гавань. Мы все помним 2011 год, когда в республике была такая напряженная обстановка, и тогда РФ сделала все возможное вместе с нами, чтобы снять эту напряженность».. 4.
В июле 2021 года принимал участие в Форуме граждан России в Луганске 5.
Биография
Зураб Кокоев родился 14 февраля 1960 года в городе Цхинвал Юго-Осетинской автономной области 6.
В 1977 году окончил среднюю школу №3 в Цхинвале.
В 1982 году окончил Юго-Осетинской Государственный педагогический институт по специальности учитель химии и биологии.
С 1982 по 1984 год проходил срочную службу в рядах Советской Армии.
В 1984–1985 годах работал на Цхинвальском автотранспортном предприятии.
С 1985 по 1991 год - на комсомольской работе: освобожденный секретарь первичной комсомольской организации ПТУ №131, инструктор Юго-Осетинского обкома комсомола, первый секретарь цхинвальского райкома комсомола.
С 1991 года до приостановления деятельности Коммунистической партии, Зураб Кокоев – второй секретарь Цхинвальского горкома партии.
В период с 1993 по 2002 год Зураб Кокоев занимался предпринимательской деятельностью - возглавлял ООО «Шанс» (в 1993–2002 годах) и многопрофильное производственное объединение «Фаэт» (с 2002 по 2003 год).
С 2002 по 2004 год был главой администрации города Цхинвал 7.
В 2003 году Зураб Кокоев учредил Юго-Осетинскую Республиканскую политическую партию "Единство", которую возглавляет со дня образования по настоящее время 8.
С октября 2003 года по 31 декабря 2005 год Зураб Кокоев - первый заместитель председателя Правительства Республики Южная Осетия.
В 2009 – 2014 годах – депутат Парламента РЮО V созыва.
С 2010 года – первый заместитель председателя парламента Республики Южная Осетия. 9.
C 5 октября 2011 – исполняющий обязанности. председателя парламента Республики Южная Осетия.
С ноября 2016 года - Полномочный представитель Правительства Республики Южная Осетия в Парламенте Республики Южная Осетия.
С сентября 2021 года — заместитель руководителя Аппарата Правительства 10.
Зураб Кокоев женат, имеет дочь.
В 2010 году Кокоев был награжден российским Орденом дружбы 11. У него также есть югоосетинский Орден Дружбы (2013 г.), медаль «В ознаменование 20-летия Республики Южная Осетия» (2010 г.) и Почетная грамота Парламента РЮО.
Примечания
- Партия «Единство» выдвинула Зураба Кокоева кандидатом в президенты Южной Осетии // РЕС, 29.07.2026.
- Зураб Кокоев: Наши предки сделали свой выбор, в братстве Осетии и России, и никто не сможет помешать нашему выбору // РЕС, 03.07.2010.
- Народному фронту хотят придать международный статус //Ведомости, 14.07.2011.
- Лидеры южноосетинских партий в Москве // Вестник Кавказа, 09.04.2014.
- Форум граждан России открылся в Луганске // ТАСС, 14.07.2021.
- https://cominf.org/node/1166486216
- https://rsogov.org/index.php/Kokoev-Zurab
- «Единство» – одна из первых партий РЮО //Южная Осетия, 02.04.2026.
- Кокоев Зураб Ревазович – вице-спикер Парламента РЮО V созыва // РЕС.
- https://rsogov.org/Kokoev-Zurab
- http://kremlin.ru/acts/bank/31438