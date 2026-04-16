15:14, 16 апреля 2026

178 человек эвакуированы из-за оползней в горном районе Дагестана

Дахадаевский район. Фото: https://t.me/dahad05/1700

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оползень в Дахадаевском районе продолжает движение, уничтожены 17 домов, еще 87 повреждены. 178 жителей эвакуированы и размещены у родных. Также повреждены дороги и водовод.

Как писал "Кавказский узел", 12 апреля в микрорайоне "Вякъни" в селении Уркарах Дахадаевского района сошел оползень, повреждены 11 домов, жители эвакуированы. Еще 70 домам угрожает разрушение.

Оползень в Дахадаевском районе привел к разрушению жилых домов и значительным повреждениям автомобильных дорог, включая участки республиканского значения. Ситуация развивается стремительно и несет угрозу дальнейшего ухудшения.

"Наиболее критическая обстановка сложилась в селении Уркарах, где оползневый участок активно расширяется, вызывая смещение грунта, разрушение домов и деформацию дорожного полотна. Полностью уничтожены 17 жилых домов, еще 87 получили частичные повреждения или разрушения. Среди наиболее пострадавших населенных пунктов – Уркарах (62 дома), Кубачи (14 домов), Калкни (6 домов). В настоящее время эвакуировано 178 человек, все они размещены у родственников. Как резервный вариант предусмотрен пункт временного размещения на 50 человек на базе Уркарахской гимназии", - сообщил глава района Магомед Абдулкадиров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что локальный сейсмический пост в селе Уркарах фиксирует постоянную активность грунта.

"Серьезные повреждения получили дороги республиканского значения, нарушено транспортное сообщение со многими населенными пунктами. Разрушены мосты, размыты внутрисельские дороги. В селении Уркарах поврежден основной водопровод, что ставит под угрозу водоснабжение. Для подвоза воды задействовано 12 водовозов", - добавил глава района.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Уркарахе осадков не ожидается, умеренный дождь прогнозируется лишь 20 апреля .

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

