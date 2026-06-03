Боец из Камышина убит в боевых действиях

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Алексей Беляев убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1801 бойца из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 2 июня были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1800 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит камышанин Алексей Беляев, 1991 года рождения, сообщило 2 июня волгоградское издание "Городские вести", учредитель которого - муниципальное учреждение "ИАВ". Подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1801 бойца из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Камышина стало известно 12 мая. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Алексей Винокуров.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь 12 тысяч рублей в месяц", - рассказала, в частности, вдова одного из убитых.