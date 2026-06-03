×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
05:59, 3 июня 2026

Боец из Камышина убит в боевых действиях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алексей Беляев убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1801 бойца из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 2 июня были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1800 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит камышанин Алексей Беляев, 1991 года рождения, сообщило 2 июня волгоградское издание "Городские вести", учредитель которого - муниципальное учреждение "ИАВ". Подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1801 бойца из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Камышина стало известно 12 мая. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Алексей Винокуров.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь 12 тысяч рублей в месяц", - рассказала, в частности, вдова одного из убитых.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Южный окружной военный суд. Фото: Фото: www.donland.ru
17:47, 2 июня 2026
Житель Волгограда получил срок за комментарии о русских и азербайджанцах
Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:05, 2 июня 2026
Боец из Волгограда убит в военной операции
Военнослужащие. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:56, 1 июня 2026
Два бойца из Волгоградской области убиты на Украине
Мемориальная доска Сергею Коленникову. Скриншот фото администрации Камышинского района от 30.05.26, https://t.me/kamyshinskiirn/24864.
18:00, 31 мая 2026
Мобилизованный из Волгоградской области убит в военной операции
05:59, 31 мая 2026
Боец из Волгоградской области убит на Украине
Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
11:14, 1 июня 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
11:37, 29 мая 2026
Карапетян Самвел
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
11:53, 28 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Справочник
Фейки в Армении. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Волна фейков накрыла инфопространство Армении

Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Последние записи в блогах
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
07:14, 24 августа 2024
BERG...man Tbilisi
30
Захват заложников "дружбойнародов", без национальности и религии и риторические вопросы, "царю"?
Фото
16:41, 16 мая 2021
BERG...man Tbilisi
31
Сочи в еврокубках! Пента-трик Дзюбы. Боевая ничья Ахмата. Итоговая таблица РПЛ
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Наручники. Фото: пресс-служба Нальчикского гарнизонного военного суда.
02 июня 2026, 21:40
Администратор адыгского Telegram-канала осужден как участник террористической организации

Южный окружной военный суд. Фото: Фото: www.donland.ru
02 июня 2026, 17:47
Житель Волгограда получил срок за комментарии о русских и азербайджанцах

Задержание подозреваемого. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
02 июня 2026, 13:02
Подозреваемые по делу о подкупе избирателей задержаны в Армении

Сотрудник Следственного комитета осматривает кафе в Пятигорске. 31 мая 2026 г. Фото: пресс-служба ГСУ СКР по Ставропольскому краю
02 июня 2026, 12:03
Число госпитализированных после отравления в Пятигорске выросло до 59

Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Показать больше