Роман Мельниченко арестован на два месяца

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Центральный районный суд Волгограда на два месяца арестовал юриста Романа Мельниченко по делу о дискредитации армии.

Как писал "Кавказский узел", после обыска задержан бывший преподаватель Волгоградского госуниверситета, юрист Роман Мельниченко. Поводом для задержания стала публикация в соцсети, в которой силовики усмотрели дискредитацию армии. 6 сентября 2024 года стало известно, что экс-преподаватель Волгоградского госуниверситета, эксперт в области международного права Роман Мельниченко арестован на трое суток по обвинению в неповиновении полицейским, а также оштрафован на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

В Волгограде арестован бывший профессор Волгоградского государственного университета, юрист Роман Мельниченко, как утверждает "Высота 102", задержание юриста прошло накануне, мера пресечения была избрана сегодня.

В следственный изолятор Центральный районный суд Волгограда отправил Мельниченко до 20 сентября. Мельниченко вменяют повторную дискредитацию российской армии (ст. 280.3 УК РФ): по версии следствия, уже имея штраф по аналогичной административной статье (ст. 20.3.3 КоАП), он снова опубликовал некое видео на тему военной операции на Украине, пишет "Блокнот Волгоград".

Юрист Виталий Буркин прокомментировал преследование Мельниченко

"Прекрасный правовед и преподаватель. Человек редкого таланта. Интеллигент. Всегда за правду и справедливость, не прогибается и не пресмыкается", - цитирует его "Слово защите".

Адвокат высказал мнение, что исход дела предрешен.

"Преследование за высказывания, не сопряжённые с реальными призывами к насильственному изменению чего-либо и тому подобное, — это лишь проявление свободы мысли и свободы слова. А существующая практика лингвистических экспертиз, проводимых по заказу правоохранительных органов, к сожалению, служит исключительно легитимации правовых злоупотреблений", - сказал адвокат Сергей Наумов.

В 2022 году прокуратура обвинила Мельниченко в распространении фейков после его публикаций о событиях на Украине, а юристы Волгоградского госуниверситета, где он преподавал, усмотрели в его действиях признаки агитации среди студентов. 19 апреля 2022 года стало известно, что Мельниченко уволен из вуза за прогул и аморальное поведение. Мельниченко усмотрел в увольнении политические мотивы и решил обжаловать приказ ректора. 7 июня суд назначил Мельниченко штраф 30 тысяч рублей, признав его виновным в распространении недостоверной информации из-за публикаций об Украине. 12 июля 2022 года Советский райсуд Волгограда рассмотрел апелляцию Мельниченко и оставил штраф в силе. Также не удалось добиться и восстановления в должности.