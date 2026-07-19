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04:01, 19 июля 2026

ВККС лишила статуса бывшего судью по делу Ивана Геля

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Высшая квалификационная коллегия судей лишила статуса федерального судьи Андрея Кузнецова, который отказался выносить приговор главе Иловлинского района Ивану Гелю.

ВККС отказала Андрею Кузнецову в восстановлении статуса федерального судьи.

Андрей Кузнецов лишился статуса судьи после рассмотрения дела главы Иловлинского района Ивана Геля. Кузнецов несколько месяцев вел процесс, однако затем вернул дело в прокуратуру, посчитав, что в обвинительном заключении есть недоработки, причем сделал это, уже удалившись в совещательную комнату, пишет 18 июля "Высота 102".

Решение судьи было обжаловано, областной суд отменил решение Кузнецова, а также вынес в его адрес частное постановление в связи с выявленными нарушениями законодательства. Деятельность судьи проанализировала квалификационная коллегия судей Волгоградской области, которая отправила его в отставку, не дающую право на льготы и привилегии. Кузнецов решил обжаловать это решение в ВККС, но неудачно.

Приговор Ивану Гелю в итоге вынес другой судья Иловлинского районного суда Вячеслав Пичугин, который с 1 августа 2026 года ушел в отставку. Он приговорил чиновника к трем годам условного срока с запретом занимать руководящую должность. Однако такой приговори не устроил стороны процесса, приговор был обжалован.

Напомним, что, как писал "Кавказский узел", глава Иловлинского района Иван Гель обвинен по уголовному делу о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (статья 286 УК РФ). По версии следствия, он отправил на тушение пожара сотрудников администрации, которые не были уполномочены выполнять эту работу, после чего от ожогов погиб 52-летний Александр Переярин и пострадали трое его коллег. Суд отстранил Геля от должности, но он продолжил исполнять свои обязанности, оспорив решение суда. В декабре 2024 года депутаты вопреки протестам жителей переизбрали Ивана Геля главой района. Соперниками Геля стали его подчиненные, которые не вели предвыборную агитацию.

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Автор: "Кавказский узел"

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