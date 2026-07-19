ВККС лишила статуса бывшего судью по делу Ивана Геля

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Высшая квалификационная коллегия судей лишила статуса федерального судьи Андрея Кузнецова, который отказался выносить приговор главе Иловлинского района Ивану Гелю.

ВККС отказала Андрею Кузнецову в восстановлении статуса федерального судьи.

Андрей Кузнецов лишился статуса судьи после рассмотрения дела главы Иловлинского района Ивана Геля. Кузнецов несколько месяцев вел процесс, однако затем вернул дело в прокуратуру, посчитав, что в обвинительном заключении есть недоработки, причем сделал это, уже удалившись в совещательную комнату, пишет 18 июля "Высота 102".

Решение судьи было обжаловано, областной суд отменил решение Кузнецова, а также вынес в его адрес частное постановление в связи с выявленными нарушениями законодательства. Деятельность судьи проанализировала квалификационная коллегия судей Волгоградской области, которая отправила его в отставку, не дающую право на льготы и привилегии. Кузнецов решил обжаловать это решение в ВККС, но неудачно.

Приговор Ивану Гелю в итоге вынес другой судья Иловлинского районного суда Вячеслав Пичугин, который с 1 августа 2026 года ушел в отставку. Он приговорил чиновника к трем годам условного срока с запретом занимать руководящую должность. Однако такой приговори не устроил стороны процесса, приговор был обжалован.

Напомним, что, как писал "Кавказский узел", глава Иловлинского района Иван Гель обвинен по уголовному делу о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (статья 286 УК РФ). По версии следствия, он отправил на тушение пожара сотрудников администрации, которые не были уполномочены выполнять эту работу, после чего от ожогов погиб 52-летний Александр Переярин и пострадали трое его коллег. Суд отстранил Геля от должности, но он продолжил исполнять свои обязанности, оспорив решение суда. В декабре 2024 года депутаты вопреки протестам жителей переизбрали Ивана Геля главой района. Соперниками Геля стали его подчиненные, которые не вели предвыборную агитацию.

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