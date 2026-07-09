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06:08, 9 июля 2026

Жители волгоградского поселка назвали нерешенной проблему с водоснабжением

Кадр видеообращения жителей Водного к главе Следкома. https://dzen.ru/video/watch/6a4a03ef5ec2671d975d4fa6

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обращение к Александру Бастрыкину не помогло жителям волгоградского поселка Водный решить проблему с водоснабжением: в микрорайоне осталась только одна действующая скважина, которой не хватает для заполнения сетей. В мэрии при этом заявили, что восстановительные работы "близки к завершению". 

Как информировал "Кавказский узел", жители поселка Водный в Советском районе Волгограда в начале июля записали коллективное видеообращение к председателю Следкома Александру Бастрыкину с жалобой на проблему с подачей воды. Следком в тот же день отчитался о начале проверки по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

Водный (бывшее учебное хозяйство совхоза “Горная Поляна”) с 2010 года входит в состав Советского района Волгограда и является западной окраиной областного центра. Поселок с трех сторон омывается водоемами - рекой Червленной, Волго-Донским каналом и Береславским водохранилищем. Северные и южные окраины микрорайона граничат с садовыми товариществами. В Водном работает школа №106, детский сад «Колосок» и здравпункт. На 2002 год в Водном жили около 1 тысячи человек; при дальнейших переписях населения поселок не учитывался как отдельный населенный пункт. 

Проблема с водоснабжением Водного «пока не решена», заявили местные жители опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» 8 июля. 

«Надо переименовать Водный в Безводный», - возмутилась пенсионерка Вера Яковлева. Сама женщина живет на Красногорской улице в Советском районе Волгограда, а в Водном живет семья ее дочери.

«Внуки у меня гостят вторую неделю. Вместо того, чтобы купаться и загорать на водохранилище, они просиживают штаны в городе. Дочь привезла их, сказала, что устали выживать: ни искупать детей, ни постирать. Воду для смыва унитаза зять завозит в баклажках с водохранилища. Хорошо, начало лето дождливое, огород не засох. Но в июле обещают сахарскую жару и не понятно, как поливать, раз в поселке воды нет», - посетовала Вера.

Ее зять Андрей пояснил, что изначально село снабжалось водой из четырех скважин. Две из них, по его предположению, приватизировали фермеры, одна обрушилась, а оставшийся четвертой недостаточно для заполнения поселковых сетей. Аварии на скважинах и прорывы труб привели к отключению водоснабжения поселка.

«Я беседовал с инженером (представителем городской администрации, - прим. “Кавказского узла”). Он мне сказал, что по-хорошему нашему поселку нужно как минимум две скважины, одной недостаточно. Но и эту одну горемычную скважину не могут никак до ума довести: дня три назад вроде дали воду (после устранения прорыва на линии, - прим. “Кавказского узла”), но вода была мутная. А потом опять, только по ночам струйка тонкая течет. Ну как с таким водоснабжением жить? Ни приготовить еду, ни постирать - машинка не работает с таким давлением», - сказал Андрей корреспонденту «Кавказского узла». 

Семья имеет приусадебное хозяйство: небольшой огород и плодовые деревья. Отсутствие полива пока никак не сказалось на посадках, - по словам мужчины, «спасали июньские дожди». Дождевую воду многие селяне запасают в бочках и также используют для полива. «Для туалета воду пару раз привозил в баклажках с водохранилища», - подтвердил Андрей.

Молодой человек, живущий на улице Школьной, подтвердил, что одной скважины для снабжения водой поселка в летнее время «категорически не хватает».

«Нам в администрации говорили, мол, мы вам подвоз воды организовали, но ни разу я не видел водовозки здесь. Графика подвоза воды тоже нигде нет. Сейчас каникулы, но школа все равно пока работает, детский сад работает. Племянница моя пока здесь, но сестра с ней намучилась - ни постирать, ни полы помыть, ни искупать ребенка. Вечером ее (племянницу) возим на пляж (водохранилища) - купаем, но это не дело. В кране должна быть питьевая чистая вода. Они (власти) ждут когда у нас тут эпидемия вспыхнет? Дождутся», - возмутился парень, пожелавший остаться анонимным.

Чиновник мэрии, отказавшийся представиться, заявил корреспонденту «Кавказского узла», что работы по восстановлению водоснабжения в поселке Водный «проходят в плановом режиме» и «они близки к завершению». Предоставить информацию о результатах проверки надзорных и административных органов он отказался. В Концессиях водоснабжения Волгограда на звонки не ответили. 

В ситуации с водоснабжением микрорайона Водный усматриваются возможные нарушения двух федеральных законов и постановления правительства РФ №354, указал юрист Сергей Иващенко

Законы и нормативные акты подтверждают конституционное право граждан на благоприятную среду обитания и  устанавливают минимально допустимый перерыв подачи питьевой воды в квартиры граждан: не более четырех часов (единовременно) и восьми часов суммарно за месяц. Они также определяют обязанности местных властей по обеспечению бесперебойной подачи питьевой воды, подчеркнул юрист. 

Иващенко также обратил внимание на комплексную программу перспективного развития Волгограда до 2034 года (№7/111 от 30.01.2024 года). «Смотрим в эту программу и видим, что в микрорайоне Водный намечено строительство инженерных сетей централизованного водоснабжения. Начнут строительство в этом году, закончат через шесть лет. То есть жителей поселка избавят от необходимости эксплуатации этих допотопных изношенных скважин. Не знаю, реализуют ли власти намеченные планы, но надежда есть», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла». 

Информация о том, что управляющая организация не осуществляла подвоз воды жителям во время длительного отключения водоснабжения, требует, по словам юриста, проверки. 

«Проверку должна провести прокуратура, туда селянам нужно написать заявление. Власти (управляющая и ресурсоснабжающая организации) обязаны обеспечивать бесперебойный подвоз воды в этот период. Наказание виновных будет зависеть от степени ущерба, нанесенного гражданам из-за невыполнения законов: от перерасчета платежей за поставленную воду до расторжения контрактов с ресурсоснабжающей организаций и даже до уголовного преследования, если возникнут последствия для здоровья и жизни людей. Меру ответственности определяют следственные органы и суд», - заключил Сергей Иващенко.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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