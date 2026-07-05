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12:57, 5 июля 2026

Волгоградцы добились внимания Бастрыкина к проблеме с водоснабжением

Жители Водного записывают видеообращение к главе Следкома Александру Бастрыкину. Кадр из видео https://dzen.ru/video/watch/6a4a03ef5ec2671d975d4fa6

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники Следкома начали проверку в отношении чиновников после того, как жители волгоградского поселка Водный записали коллективное видеообращение к главе ведомства Александру Бастрыкину с жалобой на регулярные перебои с водоснабжением.

Как информировал "Кавказский узел", жители Волгограда и Волгоградской области часто жалуются на проблему с водоснабжением, Так, 11 мая жители села Заплавное в Ленинском районе записали видеообращение к Путину и Бастрыкину с жалобой на проблему с подачей воды в их дома. Обращения в местную администрацию, по словам сельчан, остались без реакции.

Жители поселка Царицын в Городищенском районе Волгоградской области летом 2025 года призвали власти ввести режим ЧС из-за проблем с водоснабжением. В районной администрации проблемы объясняли перерасходом воды из-за сильной жары.

Жители поселка Водный в Советском районе Волгограда записали коллективное видеообращение к председателю Следкома Александру Бастрыкину с жалобой на проблему с подачей воды.

Видеообращение сегодня опубликовал "Блокнот Волгоград". На кадрах ролика показаны несколько десятков жителей, Одна из жительниц говорит на камеру. "Мы жители поселка Водный записываем данное видеообращение из-за постоянных перебоев с водоснабжением", – сказала она.

Жители поселка остались без водоснабжения в разгар жары, отметила другая местная жительница. "Мы находимся в безвыходной ситуации, не можем заниматься бытовыми делами – стирать, мыть, купаться. Мы не можем сажать огороды, не можем вести хозяйство. Мы просим вмешаться в судьбу поселка и предоставить нам воду", – сказала она.

Одной скважины, которая функционирует, на нужды всего поселка не хватает, пояснила женщина.

Еще одна жительница Водного отметила, что водоснабжение есть, только когда идет дождь. "Раньше вода была. По чуть-чуть она шла. Но в этом году ее нет", – пояснила она.

"Вода идет после часа ночи тонкой струйкой, а в четыре часа утра ее уже нету", – рассказала другая жительница поселка.

На 12.50 мск на сайте администрации Волгограда нет комментариев относительно жалобы жителей Водного на проблему с водоснабжением.

Сотрудники Следкома проводят проверку по статье об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с жалобой жителей Советского района Волгограда на длительное отсутствие водоснабжения. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СКР по Волгоградской области доложить о ее ходе, отчитался сегодня Следком на своем сайте.

"Кавказский узел" также писал, что в феврале в домах жителей Котово возникли перебои с подачей воды и отопления. Власти, по мнению горожан, не решают проблему изношенной водопроводной сети.

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Автор: "Кавказский узел"

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