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05:27, 3 июля 2026

Дело о хищении при строительстве очистных сооружений в Волгограде передано в суд

Кадр комплекс очистных сооружений на острове Голодном в Волгограде. Фото: Высота 102 / https://v102.ru/news/159477.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело о мошенничестве при строительстве очистных сооружений на острове Голодном на сумму более 190 млн рублей.

Как писал "Кавказский узел", рабочие-вахтовики АО "Акватик" с острова Голодного отказались выходить на работу с 16 декабря 2020 года. Они выдвинули требования руководству выдать всем сотрудникам индивидуальные средства защиты и рабочую одежду для работы зимой, проиндексировать зарплату до уровня средней и выплачивать ее, как положено по договору, дважды в месяц. В конце декабря рабочим после их забастовки была выдана зимняя спецодежда.

Администрация Волгограда заключила контракт с АО "Акватик" на строительство комплекса сооружений биологической очистки сточных вод на острове Голодном, говорится в сообщении от 8 ноября 2019 года на сайте мэрии Волгограда. На острове возводится новая очистная станция, куда будут поступать коммунальные стоки почти со всего Волгограда. Объект вошел в региональный проект "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Волгоградской области" нацпроекта "Экология", сообщала "Высота 102".

Прокуратура Волгоградской области передала в суд уголовное дело о многомиллионном хищении при строительстве очистных сооружений на острове Голодном. По делу проходят не только руководитель фирмы-генподрядчика, ООО "Акватик", но и два субподрядчика, сообщает издание V1.ru.

Расследованием установлено, что обвиняемые, являясь подрядчиком и субподрядчиками в рамках муниципального контракта на выполнение комплекса работ по строительству первого этапа сооружений биологической очистки на острове Голодном в Волгограде, в период с декабря 2020 года по март 2023 года похитили более 190 миллионов рублей, информирует прокуратура Волгоградской области на странице во "ВКонтакте".

Хищение осуществлялось путем замены оборудования на более низкое по стоимости. При этом изменения в проектно-сметную документацию не вносились, цена контракта не снижалась. 

Надзорное ведомство пояснило, что в рамках расследования у подозреваемых изъяли активов больше чем на 206 миллионов рублей. Рассматривать уголовное дело по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере будет Центральный районный суд Волгограда.

Администрация Волгограда регулярно выдавала сообщения о ходе работ на Голодном. Очистные сооружения, расположенные здесь, обеспечивают очистку стоков из 6 районов города. По заявлению мэрии, соединение строящегося блока биоочистки с действующими сооружениями должно было сформировать единый комплекс, обладающий высокой эффективностью и экологичностью, писало издание "Высота 102".

Возведение объекта, подчеркивали в мэрии,  входит в число мероприятий 10-летней комплексной программы развития Волгограда.

В конце июня власти Волгограда объявили закупку на разработку проекта реконструкции канализационных очистных сооружений на острове Голодный. Начальная цена контракта составляет 30,2 млн рублей. Заказчиком выступает МУП "Городской водоканал Волгограда". Подрядчику предстоит разработать технические решения для достройки третьего блока станции и реконструкции первого блока. Сейчас станция обслуживает 785 тысяч человек, но два из трех блоков работают не в полную силу, информировал "Коммерсант".

"Кавказский узел" также писал, что в конце февраля Росприроднадзор предъявил компании "Концессии водоснабжения" требование о выплате 11,2 миллиона рублей за разлив сточных вод в районе дендрария в Волгограде. По данным специалистов ведомства, площадь загрязнения составила 1750 квадратных метров.

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Автор: Кавказский узел

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