Комбатант из Волгоградской области убит в зоне боевых дейтствий

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Иван Иванов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 1811 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 26 июня власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине не менее 1810 бойцов из Волгоградской области.

Власти признали убитыми на Украине не менее 9350 бойцов с юга России Не менее 4645 бойцов из СКФО и 4705 военных из ЮФО официально признаны убитыми в спецоперации на Украине.

Иван Иванов убит в военной операции, сообщила сегодня администрация Жирнововского района.

Таким образом официально признаны убитыми не менее 1811 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Сотрудники администрации Санкт-Петербурга и военкомата сами у меня узнавали, найдено ли тело моего сына. В январе 2023 года я им сказала в ответ на очередной звонок, что тело найдено и я еду за ним", - рассказала, в частности, мать одного из убитых.