Оппозиция усомнилась в непредвзятости Конституционного суда Армении

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Конституционный суд Армении удалился в совещательную комнату для принятия решения по делу о признании недействительными результатов парламентских выборов. Заявителями представлены все основания для пересмотра итогов выборов, но власти перед выборами повысили зарплаты судьям Конституционного суда, что могло быть связано с возможными исками об обжаловании результатов, указала оппозиция.

Как писал "Кавказский узел", семь партий обжаловали в Конституционном суде итоговое решение Центризбиркома по парламентским выборам. Суд объединил все жалобы в одно производство. "Процветающая Армения", которая, по данным ЦИК, не преодолела четырехпроцентный барьер, во второй день процесса потребовала изменить механизм подсчета голосов. 28 июня, в третий день слушаний, Центризбирком предложил суду отклонить все заявления с требованием пересмотра итогов выборов или нового голосования. В пятый день заседания Конституционный суд Армении частично удовлетворил ходатайства "Сильной Армении", проверил конверты для бюллетеней непосредственно в зале заседаний и ограничил дальнейшую подачу ходатайств.

Заявления подали блоки "Сильная Армения" и "Армения", партии "Крылья единства", "Демократия, закон и дисциплина", "Процветающая Армения" и "Новая сила", а также блок "Альянс защитников демократии во имя Республики". Они оспаривают решение ЦИК от 14 июня об итогах выборов в Национальное собрание, согласно которому партия "Гражданский договор" в парламенте получила 61 мандат, блок "Сильная Армения" - 28 мандатов, а блок "Армения" - 12 мандатов. С учетом мандатов национальных меньшинств у "Гражданского договора" 64 мандата, а у блока Карапетяна - 29.

Суд удалился в совещательную комнату

Конституционный суд Армении удалился в совещательную комнату для принятия решения по делу о признании недействительными результатов парламентских выборов, состоявшихся в Армении 7 июня.

Рассмотрение дела Конституционный суд начал 26 июня. Крайний срок оглашения решения Конституционного суда — 4 июля, передает Armenpress.

На сегодняшнем заседании КС заявители и ответчики выступили с итоговыми речами, пишет Yerevan Today.

Оппозиция заявила о необходимости установить справедливость

Суд должен как минимум принять решение о признании результатов недействительными и перераспределении мандатов, заявил в своей итоговой речи в КС представитель "Процветающей Армении" в Конституционном суде, адвокат Арам Орбелян.

"ЦИК не просто неверно посчитала голоса, полученные партией, они были неверно перенесены в итоговую таблицу. Это фундаментальная проблема: одно дело, когда мы ошибаемся при подсчете на избирательном участке — инструментом для этого является пересчет, и совсем другое дело, когда посчитали верно, протокол составили верно, но ЦИК не может нормально ввести эти цифры. Конституционный суд как представитель народа обязан восстановить конституционность и правомочен установить справедливость. Воля народа заключалась в том, чтобы ППА прошла в парламент. Сам председатель ЦИК признает, что если бы не были аннулированы результаты выборов на этих двух участках, ППА прошла бы», — приводит его слова агентство.

Если даже у одного из судей Конституционного суда есть проблема легитимности, это бросает тень на весь состав суда, заявил представитель блока «Сильная Армения», адвокат Арам Вардеванян.

Он отметил, представленные оппозицией в КС аргументы о нарушениях на выборах были более чем убедительны.



Адвокат подчеркнул, что Конституционный суд обладает всеми предусмотренными Конституцией полномочиями, чтобы дать происходящему надлежащую оценку, пишет Armenia Today.

Оппозиция усомнилась в непредвзятости судей

В блоке «Сильная Армения» заявили, что перед выборами «Гражданский договор» принял закон о повышении зарплат судей Конституционного суда, сообщает агентство.



Представитель блока Артур Микаелян отметил, что проект еще в январе представила правительству министр юстиции Србуи Галян, которая сейчас представляет правящую партию в КС по делу об оспаривании итогов выборов.



По его словам, закон предусматривает существенное повышение зарплат судей КС, а сумма для девяти судей составляет 46 млн 775 тысяч драмов (около 127 тысяч долларов США).



Другой представитель блока, Андраник Геворгян, не исключил, что власти могли учитывать возможные поствыборные процессы.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".