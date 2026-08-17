Аграрии юга России вынужденно снизили отпускные цены на зерно

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В июле Ставропольский край стал лидером по количеству отправленного по железной дороге зерна, в том числе в порты, но на фоне атак на Новороссийск сокращение экспорта неизбежно. В результате сельхозпроизводители снижают цены даже ниже себестоимости.

Как писал "Кавказский узел", дефицит дизтоплива привел к потерям при уборке урожая, а закупочные цены зерновых ниже себестоимости, рассказали ставропольские фермеры. Морской экспорт с юга России столкнулся с проблемами, отгрузка через порты Балтии или Дальнего Востока выглядит мало реальной. В итоге сложившаяся ситуация может стать причиной череды банкротств сельхозпроизводителей, указали аналитики.

Приостановка работы зерновых терминалов в Новороссийске после атак БПЛА приведет к существенному снижению поставок зерна на экспорт и повысит риски банкротства сельхозпроизводителей на фоне постоянно снижающихся цен на зерно, указали аналитики. Оператор зернового терминала КСК в Новороссийске объявил о приостановке операционной деятельности. Ранее работу приостановили два других терминала, расположенных в новороссийском порту.

Цены на зерно опустились ниже себестоимости

Цены на зерно резко упали, указал директор Зернового союза сельхозпроизводителей Ростовской области Анатолий Кольчик.



«Слышал предложения по 6 рублей за килограмм – в зависимости от территории и логистики цена варьируется от 6 до 12 тысяч за тонну. В итоге для большинства хозяйств цена оказывается ниже себестоимости. Те, кто успел продать в начале закупок по более приемлемой цене, – в меньшинстве, их объёмы небольшие. Многие хозяйства вынуждены продавать зерно даже по 7 рублей за килограмм, чтобы рассчитаться с зарплатой, купить топливо, запчасти и подготовиться к осеннему севу. Я знаю факты, когда фермеры уже выставляют свои хозяйства на продажу. Хороший урожай не приносит радости, потому что нет возможности его реализовать. У некоторых нет даже мест для хранения – реализация шла прямо в середине уборочных работ, а склады готовили под подсолнечник и кукурузу. Сейчас часть урожая хранится под открытым небом», – процитировал его «Эксперт Юг».

Некоторые хозяйства не могли остановить уборку и вынуждены были покупать дизтопливо по завышенным ценам. Особенно сложно пришлось фермерам и средним хозяйствам, у которых нет собственных нефтеналивных ёмкостей и внутрихозяйственных заправок

По словам Кольчика, по сравнению с прошлым годом цена на зерно окажется ниже себестоимости на 40–50%. На столь заметную разницу повлиял в том числе и топливный кризис.



«В начале уборочных работ цена на ГСМ доходила до двукратного роста по сравнению с апрелем. Власти заявили о помощи, когда проблема уже возникла. Совместными усилиями с областными профильными ведомствами и нефтяными компаниями ситуацию подправили, но некоторые хозяйства не могли остановить уборку и вынуждены были покупать дизтопливо по завышенным ценам. Особенно сложно пришлось фермерам и средним хозяйствам, у которых нет собственных нефтеналивных ёмкостей и внутрихозяйственных заправок. Многие не получили льготные кредиты – это общеизвестный факт», – поясняет глава Зернового союза Дона.

Аграрии массово выставляют зерно урожая 2026 года на торговых площадках — от профильных агросервисов до общедоступных досок объявлений. Значительная часть предложений идёт по ценам ниже себестоимости. При том, что производство килограмма зерна обходится примерно в 10–12 рублей, в объявлениях всё чаще встречаются цифры от 6 до 9 рублей — а в отдельных случаях продавцы готовы отдавать партии и вовсе за бесценок, пишет "Бизон-агро-Новости".

С 1 по 10 августа Россия отгрузила на экспорт 976,4 тыс. т основных зерновых, что на 22,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг Российского зернового союза. В том числе поставки пшеницы уменьшились на 18,1%, до 801,5 тыс. т, ячменя — на 30%, до 146,5 тыс. т, кукурузы — в 2,4 раза, до 28,3 тыс. т.

«На фоне падения объемов экспорта зафиксировано значительное сокращение числа компаний, экспортирующих пшеницу. В этом сезоне их 11, год назад было 27», — сравнила директор аналитического департамента союза Елена Тюрина. В первой декаде августа зерновые и зернобобовые отправляли за рубеж только через восемь портов, в прошлом сезоне в это время — через 29. По объемам традиционно лидирует Новороссийск, причем там отмечается рост отгрузок на 12%, до 775,3 тыс. т.

«Если будет сохраняться нынешняя геополитическая ситуация, то вполне возможно дальнейшее продолжение сокращения отгрузок Это несмотря на то, что сейчас цена российской пшеницы (4 класс, FOB Новороссийск) имеет максимальный за последние два года дисконт по отношению к цене европейской — $38 за тонну. Год назад этот показатель составлял $5», - указала она.

«Сокращение спроса со стороны экспортеров привело к тому, что за декаду цены у производителей снизились на 2,5% и составили 11,9 тыс. руб. за тонну против 12,2 тыс. руб./т на начало августа. В долларовом эквиваленте падение составило 6,2%, до $144 за тонну. В этих условиях снижается рентабельность производства, что не исключает в будущем сокращения площадей под посевами пшеницы», — допустила Тюрина.

Аналитики предложили диверсификацию экспорта зерновых

Порты Каспийского моря поближе, но они менее емкие и не имеют выхода в океан, это ограничит перераспределение урожая в Каспийский бассейн

Балтийские порты в первом полугодии уже нарастили экспорт зерна на 22%, зерно становится одним из драйверов бизнеса северных гаваней, считает Алла Юрова, старший директор рейтингов нефинансовых компаний рейтинговой службы НРА.

"Порты Каспийского моря поближе, но они менее емкие и не имеют выхода в океан, это ограничит перераспределение урожая в Каспийский бассейн. Транспортировка на Дальний Восток несет более существенные логистические затраты, поэтому в дальневосточные порты зерна поедет меньше, чем на Балтику», – приводит ее слова «Взгляд».

Быстро заместить Новороссийск и Тамань другими направлениями не получится. Экспортная логистика зерна с Юга России исторически выстроена вокруг Азово-Черноморского бассейна. Здесь находятся основные производящие регионы, глубоководные терминалы и инфраструктура под большие объемы, считает Роман Копосов, заместитель директора компании стратегического консалтинга «АРБ Про».

Один из рабочих вариантов – это международный транспортный коридор «Север – Юг» через Азербайджан и далее в Иран

«Три ключевых новороссийских терминала за первое полугодие перевалили около 8,4 млн тонн зерна, тогда как весь Балтийский бассейн за тот же период – около 1,2 млн тонн. Балтика, Каспий и Дальний Восток могут принять часть грузопотока, но в короткий срок заменить южные порты не в состоянии», – приводятся его слова в публикации.

Сухопутная логистика тоже может частично помочь. «Один из рабочих вариантов – это международный транспортный коридор «Север – Юг» через Азербайджан и далее в Иран. РЖД уже предоставляют существенную скидку на перевозку зерна по этому направлению. Но сухопутный маршрут сложнее морского. Увеличивается транспортное плечо, количество операций, возрастает зависимость от пропускной способности железной дороги и пограничной инфраструктуры. Поэтому альтернативная логистика, скорее всего, будет дороже привычной отправки через Черное море», – говорит Копосов.

Снижение экспорта в августе эксперты считают уже практически неизбежным. В августе глобальный рынок может недосчитаться половины российского зерна, считает Юрова.

РЖД отправили за рубеж в июле 1,5 млн тонн зерна, в 1,8 раза больше, чем в июле прошлого года. В том числе в направлении портов – 992 тыс. тонн (рост в 1,8 раза). Наибольший объем (936 тыс. тонн, рост в 1,8 раза) отправлен через южные порты. В адрес портов Северо-Запада отгружено 11 тыс. тонн (-48%), Дальнего Востока — 45 тыс. тонн (рост в 5 раз). Через сухопутные пункты пропуска отправлено 512 тыс. тонн (рост в 1,7 раза). В июле на сети РЖД погружено в целом 2,1 млн тонн зерна (+37%).

Наибольшую загрузку железных дорог зерном в июле обеспечил Ставропольский край (289 тыс. тонн, +30,9%), следом идут Волгоградская область (244 тыс. тонн, рост в 2,9 раза), Ростовская область (220 тыс. тонн, рост в 3,7 раза), сообщает «Агроконсалт».

Статистика была собрана в день удара БПЛА по Новороссийску, после которого остановилась работа терминалов в порту.

Дагестанские хозяйства столкнулись с нашествием саранчи

Для дагестанских фермеров и сельхозпроизводителей своей проблемой стало нашествие саранчи. «Рождение личинок азиатской саранчи действительно зафиксировано в Дагестане, в большей степени их нахождение отмечается в северной зоне», — отметил в своем Telegram-канале врио Минсельхозпрод Республики Иван Голуб.

Так, он отчитался, что на территории села А. Невского в Тарумовском районе было зафиксировано огромное количество стай азиатской саранчи, которая могла навредить посевам. На локации оперативно были направлены наземный транспорт и санавиация для обработки зон распространения вредителей. После обработки фиксируется масштабный падёж саранчи, указал чиновник. При этом он отметил, что основные очаги размножения находятся в плавнях и на заповедных территориях, где по закону применять химобработку категорически запрещено. В итоге вредитель окрыляется и перелетает на сельхозугодья.