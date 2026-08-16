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00:00, 16 августа 2026

Неопределенные перспективы экспорта зерна после атак БПЛА стали угрозой для аграриев юга России

Уборка зерна. Скриншот фото https://rostof.ru/articles/donskie-hleboroby-sobrali-pervyy-million-tonn-zerna-novogo-urozhaya?mini=2025-09.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дефицит дизтоплива привел к потерям при уборке урожая, а закупочные цены зерновых ниже себестоимости, рассказали ставропольские фермеры. Морской экспорт с юга России столкнулся с проблемами, отгрузка через порты Балтии или Дальнего Востока выглядит мало реальной. В итоге сложившаяся ситуация может стать причиной череды банкротств сельхозпроизводителей, указали аналитики.

Как писал "Кавказский узел", приостановка работы зерновых терминалов в Новороссийске после атак БПЛА приведет к существенному снижению поставок зерна на экспорт и повысит риски банкротства сельхозпроизводителей на фоне постоянно снижающихся цен на зерно, указали аналитики. Оператор зернового терминала КСК в Новороссийске объявил о приостановке операционной деятельности. Ранее работу приостановили два других терминала, расположенных в новороссийском порту. 

Дефицит топлива и цены на зерно стали основной проблемой фермеров

Фермеры Ставропольского края рассказали о текущих проблемах.

Полный дефицит дизельного топлива. Не смогли убрать треть урожая

Фермер Семенов из Грачевского района, который занимается производством сена, рассказал, что столкнулся с проблемами во время уборочной.

"Полный дефицит дизельного топлива. Не смогли убрать треть урожая. Продажи только в счет долга, цены низкие"», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Другой фермер из села Крымгиреевское отметил схожие проблемы.

"Дизельного топлива нет по обычной цене, а по более высокой мы не можем себе позволить. Урожай убран, но пшеницу никто не покупает", - рассказал представитель хозяйства.

Аналогичные проблемы и у фермера из села Варениковское.

"Дизельного топлива нет, но урожай убран. Проблема в отсутствии покупателей", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Закупочные цены очень низкие – при себестоимости зерна по 28 рублей за килограмм мне за него предлагают 8 рублей.

Фермер Михаил Попков из поселка Новокавказский, рассказал, что еще до сбора урожая лишился его части, так как пшеницу побило градом.

"Закупочные цены очень низкие – при себестоимости зерна по 28 рублей за килограмм мне за него предлагают 8 рублей. Если ситуация не изменится, в будущем году я сеять не буду – все амбары и так зерном забиты", - отметил он, указав, что такая же ситуация и у его соседей.

Власти регионов юга России отчитываются о завершении уборки зерновых культур 

В Краснодарском крае собрано 11,42 млн тонн озимой пшеницы, ячменя и гороха, что почти на 2 млн тонн больше, чем годом ранее, говорится на сайте администрации края. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, большую часть урожая составляет озимая пшеница — почти 9,5 млн тонн. 

Также уборочная кампания завершилась в Ставропольском крае, урожай зерна составил 9,266 млн тонн (в 2025 году — рекордные 10 млн тонн, без учета кукурузы), об этом глава региона Владимир Владимиров написал в своем канале.

В Ростовской области уборочная кампания также подошла к концу. Аграрии региона собрали 13,6 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. В прошлом году урожай был на уровне 8,215 млн тонн, падение было обусловлено в первую очередь засухой.

"Валовой сбор озимой пшеницы составил 12,2 млн тонн. Это один из рекордных показателей для региона. Урожайность составила 42,6 ц/га. Это хороший результат, особенно учитывая неудачи последних двух лет и непростые условия во время уборочной кампании этого года", — отметил Слюсарь. 

Слюсарь также обратил внимание на то, что важная задача сейчас — помочь аграриям обеспечить сбыт продукции на экспорт. От этого напрямую зависит финансовая устойчивость сельхозпредприятий и создание задела на новый сезон. По словам губернатора, правительство региона совместно с правительством России прорабатывает варианты решения проблем и дополнительные меры поддержки донских аграриев.

Аналитики назвали экспорт зерна на юге России практически парализованным

Министерство сельского хозяйства России объявило о создании штаба с участием регионов, экспортеров и представителей транспортной инфраструктуры для решения проблемы комплексно. В задачи штаба входит сбор планов экспортеров по закупке зерна в разрезе субъектов и направлений вывоза; контроль закупочных цен на местах; обеспечение согласования заявок на ж/д перевозки; мониторинг выполнения планов отгрузки портовыми терминалами.

Экспорт зерна через порты, расположенные в устье Дона, практически парализован. На Черном море есть еще терминал в Туапсе, но он заметно меньше новороссийских

Ведется работа по переориентации грузовых потоков на альтернативные направления. В их числе — порты Балтийского и Каспийского морей, Дальнего Востока, а также сухопутные маршруты, заявили в министерстве. Совокупная мощность трех новороссийских зерновых терминалов составляет более 20 млн тонн в год. И заменить их в полной мере терминалы в других бассейнах сейчас не могут, пишет PortNews.

"Экспорт зерна через порты, расположенные в устье Дона, практически парализован. На Черном море есть еще терминал в Туапсе, но он заметно меньше новороссийских. Дальний Восток, как нам видится в этой ситуации, не поможет. В Финском заливе есть порт "Высоцкий" и терминал "Новотранс" в Усть-Луге. Однако их мощности меньше, чем у терминалов в Новороссийске. К тому же они расположены довольно далеко от южных аграрных регионов и ориентированы в первую очередь на экспорт зерна из центральной части России. Перевалкой зерна также занимается терминал ГК "Содружество" в Калининградской области. В данной ситуации можно вспомнить про такой технологический процесс, как "зерновоз над трюмом", когда зерно перегружается с помощью портовых кранов, поднимающих железнодорожный вагон непосредственно над открытым трюмом судна. То есть любой терминал, где есть ж/д на причале и достаточно мощные краны, может грузить по такой технологии", - приводит издание слова директора по направлению логистики и аналитики ООО "Морстройтехнология" Александра Головизнина.

Основными потребителями нашего зерна являются Турция, Египет, Индия, страны АТР и Африки. Традиционно перевалка зерна сконцентрирована в портах Азовско-Черноморского бассейна и речных портах

По словам члена совета директоров АО "Морцентр" Дениса Илатовского, резервные мощности портов в России существуют только для перевалки угля, контейнеров и некоторых других грузов. По ряду грузов, включая зерновые, значительных резервов мощности специализированных глубоководных терминалов в других бассейнах нет. При этом можно задействовать универсальные терминалы, но после необходимых переоснащений.

"Основными потребителями нашего зерна являются Турция, Египет, Индия, страны АТР и Африки. Традиционно перевалка зерна сконцентрирована в портах Азовско-Черноморского бассейна и речных портах. Специализированных терминалов для зерновых нет на Дальнем Востоке, а на Балтике есть один новый. Однако некоторый объем можно перенаправить в универсальные терминалы и на контейнерную перевозку. Такие решения, конечно, потребуют дополнительных расходов на организацию хранения, спецвкладышей для перевозки по ж/д или контейнеры смарт-балк (специализированные зерновозы нетехнологично выгружать в универсальных портах). Перепрофилирование универсальных терминалов займет некоторое время и потребует согласования новых грузов с РЖД (проблема фиксированной номенклатуры перевозки грузов в адрес портов)", - указал он.

По итогам июля консалтинговая компания "СовЭкон" оценила экспорт пшеницы из России в 1,6 млн тонн. Этот результат стал минимальным для данного месяца с сезона 2017/2018. Поставки снизились с 2,1 млн тонн годом ранее и оказались примерно вдвое ниже среднего показателя за пять лет в 3,1 млн тонн.

"Навигация в Азовском море закрыта с июля; зерновой терминал в Тамани остановлен с конца июля; НКХП в Новороссийске остановился позавчера; НЗТ в Новороссийске остановился позавчера; КСК — крупнейший терминал Новороссийска — остановился вчера. В строю остался только Туапсе — самый маленький из глубоководных терминалов. Это не значит, что так будет всегда: часть терминалов, вероятно, возобновит работу. Но прямо сейчас картина именно такая — практически весь российский зерновой экспорт через Азово-Черноморский бассейн стоит, а пшеница почти не реагирует", - написал глава "СовЭкона" Андрей Сизов в своем Telegram-канале 14 августа.

Расчеты на то, что все недовывезенное сейчас удастся отправить позднее, тоже выглядят слишком оптимистично — особенно с учетом зимних штормов, замерзания рек и Азовского моря. Невозможно дополнительно запихнуть зерно в "экспортную трубу", которая и без того работает на пределе пропускной способности

По его мнению, ситуация критическая.

"Мы уже находимся в окне пикового российского экспорта — август–декабрь. Расчеты на то, что все недовывезенное сейчас удастся отправить позднее, тоже выглядят слишком оптимистично — особенно с учетом зимних штормов, замерзания рек и Азовского моря. Невозможно дополнительно запихнуть зерно в «экспортную трубу», которая и без того работает на пределе пропускной способности. Поэтому ситуация на рублевом рынке из-за крайне ограниченного экспортного спроса будет продолжать ухудшаться. Этот сезон, думаю, многие не переживут — особенно после нескольких лет деградации финансового положения производителей из-за экспортных пошлин", - указал Сизов.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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