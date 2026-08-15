Черкесские активисты призвали генпрокурора прекратить преследование Ларисы Тупцоковой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правозащитники и активисты в обращении к генпрокурору России указали на факты фальсификации уголовного дела против Ларисы Тупцоковой и призвали прекратить ее преследование.

Как писал "Кавказский узел", 7 ноября 2025 года [........] Кабардино-Балкарии сообщил, что активисты из Кабардино-Балкарии, подписавшие обращение к главе Адыгеи Мурату Кумпилову в защиту Ларисы Тупцоковой, столкнулись с давлением. Им звонили люди, которые представлялись сотрудниками МВД и требовали явиться в полицию для "дачи объяснений" по поводу обращения. Хотя под обращением подписались активисты из разных регионов, случаи давления отмечаются только в Кабардино-Балкарии, отметили правозащитники. Силовики не оказывали давления на подписантов обращения в защиту Ларисы Тупцоковой, объяснила прокуратура Кабардино-Балкарии свой отказ принимать меры по этому поводу. Правозащитники назвали этот ответ формальностью.

Лариса Тупцокова - журналистка, филолог, преподаватель черкесского языка. В октябре 2025 года Тупцокова сообщила, что силовики провели обыски в доме ее родителей в Адыгее и допросили ее родственников по делу об экстремизме. В конце сентября Тупцокова, живущая в Грузии, узнала о возбуждении против нее в России уголовного дела по статье об экстремизме. Примерно за месяц до этого в сети появился фейковый сайт признанного экстремистским Черкесского культурного центра в Тбилиси, где были размещены публикации от имени Ларисы Тупцоковой.

На сайте Кабардино-Балкарского правозащитного центра сегодня опубликовано обращение черкесских активистов к генпрокурору России в связи с преследованием Ларисы Тупцоковой.

"Мы, представители черкесской общественности, деятели науки и культуры, обращаемся к Вам в связи с вопиющим случаем неправосудного уголовного преследования, которое уже получило широкий общественный резонанс как в Российской Федерации, так и за её пределами. Речь идёт о деле в отношении признанного учёного-филолога, преподавателя родного языка, поэта и переводчицы Ларисы Тупцоковой, которой инкриминируется участие в деятельности организации, признанной экстремистской", - говорится в обращении.

Это не результат добросовестного расследования, а целенаправленная фабрикация обвинения, призванная криминализировать легальную культурную деятельность человека, чья единственная "вина" заключается в служении своему народу и своему языку

Авторы обращения указали, что адвокату Ларисы Тупцоковой, наконец удалось ознакомиться с материалами уголовного дела. Изучение этих документов подтвердило, что "уголовное дело не имеет под собой фактической основы и построено на грубейших искажениях фактов". "Это не результат добросовестного расследования, а целенаправленная фабрикация обвинения, призванная криминализировать легальную культурную деятельность человека, чья единственная "вина" заключается в служении своему народу и своему языку. Содержание постановления о привлечении в качестве обвиняемой изобилует фактическими ошибками, каждая из которых опровергается официальными документами. Прежде всего, следствие сознательно подменяет статус Черкесского культурного центра в Тбилиси (признан экстремистским в России), в котором работала Тупцокова. В материалах дела он представлен как "иностранная неправительственная некоммерческая организация", тогда как в действительности это государственное учреждение, входящее в систему министерства культуры Грузии, что подтверждается официальными сведениями правительства Грузии и не является предметом спора. Верховный суд Российской Федерации признал экстремистской несуществующую структуру с иным названием, однако следствие продолжает настаивать на своей ошибочной квалификации, игнорируя очевидные факты", - указали правозащитники.

Кроме того, Тупцоковой приписывается должность старшего научного сотрудника, которую она никогда не занимала, и утверждается, что она продолжает работать в центре по настоящее время. Однако, согласно официальному трудовому договору и приказу об увольнении, подписанному 27 августа 2024 года, она занимала должность специалиста и прекратила работу в центре задолго до того, как Верховный суд России в июне 2024 года принял решение о признании организации экстремистской. Фактически её деятельность в центре завершилась ещё осенью 2023 года. Таким образом, обвинение в участии в деятельности организации после её признания экстремистской является хронологически невозможным и документально опровергнутым. Не менее вопиющей является ситуация с приписыванием Тупцоковой авторства проекта Circassian Media. Следствие сознательно или по небрежности называет её автором этого проекта, хотя создателем и руководителем является совершенно другое лицо", - указали правозащитники, подчеркнув, что "в материалах дела отсутствуют какие-либо конкретные ссылки на публикации, интервью или выпуски, в которых содержались бы призывы к незаконным действиям".

"Не приведено ни одной цитаты, не указано, проводилась ли лингвистическая или политологическая экспертиза этих материалов, не названы доказательства, на основании которых следствие делает столь серьёзные выводы. Такое построение обвинения является прямым нарушением принципа конкретности и обоснованности, предусмотренного уголовно-процессуальным законом", - отметили они.

Авторы обращения подчеркнули, что искажены даже личные данные, так, в постановлении утверждается, что у Тупцоковой нет несовершеннолетних детей, тогда как она является матерью троих детей, один из которых — гражданка Российской Федерации, и этот факт подтверждён свидетельствами о рождении.

"Также следствие заявляет, что она выехала из России в 2017 году для осуществления экстремистской деятельности, однако документально подтверждено, что она проживает в Грузии с 2011 года в связи с заключением брака с гражданином Грузии, что удостоверено свидетельством о браке от 10 февраля 2012 года, и все её последующие поездки в Российскую Федерацию носили исключительно личный характер. Утверждение о том, что она скрывается от следствия, также не соответствует действительности, поскольку она не меняла место жительства, не меняла паспортных данных, а её контактный номер телефона оставался неизменным с 2011 года и был доступен в публичном пространстве. Следствие имело все возможности для связи с ней, но предпочло пойти по пути заочного ареста и объявления в розыск, что является явным злоупотреблением процессуальными правами", - говорится в обращении.

Отсутствие в деле конкретных доказательств, экспертных заключений и даже простых цитат инкриминируемых высказываний свидетельствует о том, что объективная сторона преступления просто сконструирована искусственно

Обвинение построено на систематической подмене фактов — от статуса организации и должности обвиняемой до её семейного положения и дат переезда, подчеркнули правозащитники.

"Каждый значимый пункт обвинения опровергается официальными документами, которые Тупцокова уже передала своему адвокату и которые готовы быть представленными в любой момент. Отсутствие в деле конкретных доказательств, экспертных заключений и даже простых цитат инкриминируемых высказываний свидетельствует о том, что объективная сторона преступления просто сконструирована искусственно. Нам, как представителям общественности, очевидна истинная причина происходящего. Это не борьба с экстремизмом, а политически мотивированная акция, направленная на подавление черкесского национального движения и криминализацию учёных и деятелей культуры, сохраняющих родной язык и историческую память", - указали авторы обращения.

Они подчеркнули, что Тупцокова - один из самых уважаемых представителей черкесской интеллигенции, чья деятельность получила признание не только на родине, но и в диаспоре. Обращения в защиту Тупцоковой поступили от черкесских организаций и общественных деятелей многих стран мира, что свидетельствует о масштабе той несправедливости, с которой мы столкнулись.

Около 30 правозащитников и активистов из Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Краснодарского края потребовали прекратить уголовное преследование Тупцоковой за отсутствием события преступления. Подписанты обращения отметили ее вклад в сохранение родного языка и указали, что дело против нее может стать прецедентом для преследования других людей, когда-либо сотрудничавших с культурным центром в Тбилиси.

"Мы вынуждены констатировать, что данное уголовное дело является примером грубейшей судебной и следственной ошибки, граничащей с фальсификацией. Уголовное преследование осуществляется за действия, которых обвиняемая не совершала, а сама фабула дела не соответствует фактическим обстоятельствам ни по одному из ключевых элементов состава преступления", - указали они, отметив, что возникает "опасный прецедент, когда культурная деятельность, научные изыскания и литературное творчество могут быть произвольно объявлены преступлением".

"Обращаемся к Вам как к высшему должностному лицу органов прокуратуры Российской Федерации, уполномоченному осуществлять надзор за точным и единообразным исполнением законов в ходе дознания и предварительного следствия. Убеждены, что направление данного уголовного дела в суд повлечёт за собой не просто судебную ошибку, а сознательную легитимацию заведомо ложных обвинений, что недопустимо как с позиций строгого соблюдения закона, так и с точки зрения фундаментальных принципов справедливости. В этой связи просим Вас незамедлительно провести проверку всех изложенных в обращении обстоятельств, дать надлежащую оценку действиям следователей, допустившим грубейшие фактические ошибки и проигнорировавшим очевидные документальные доказательства. Также просим принять меры прокурорского реагирования, предусмотренные законом, и прекратить уголовное преследование Ларисы Тупцоковой в связи с отсутствием как события преступления, так и состава преступления в её действиях. Убеждены, что только Ваше прямое вмешательство способно остановить вопиющий произвол и восстановить попранную справедливость", - констатировали авторы обращения.

Под ним подписались председатель Кабардино-Балкарского отделения "Российской Ассоциации жертв политических репрессий" (Нальчик) Маркс Шахмурзов, председатель Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра (Нальчик) Валерий Хатажуков, полковник полиции в отставке, почётный сотрудник МВД РФ Рамазан Ачмизов, общественные деятели Руслан Гвашев, (поселок Лазаревское, Сочи), Альберт Адамоков и Мухамед Черкесов (Черкесск), Руслан Ачмиз (Майкоп), Алик Шашев, Исмел Мешев и Азамат Шорманов (Нальчик), заслуженный работник культура Республики Адыгея Абид Гисса (Майкоп), учитель адыгейского языка Даханагу Ачох (Туапсе), художник Заудин Токов (Нальчик), народный художник Республики Адыгея и заслуженный художник КЧР ААьдуллах Берсиров и заслуженный врач РФ Байзет Схаляхо.