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15:00, 15 августа 2026

Спрос на бархатный сезон в Анапе возрос на фоне открытия пляжей

Пляж в Анапе. Скриншот фото Юрия Озаровского, https://t.me/MoreOz/130753

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Анапе ожидается высокий уровень спроса на отдых в бархатный сезон, в целом летом Анапа стала драйвером спроса на отдых на Кубани, указали туроператоры.

Как писал "Кавказский узел", анапские пляжи после отсыпки новым песком превратились в смесь камней и глины, отчеты чиновников никак не соотносятся с реальностью, указали пользователи Telegram. По словам комментаторов, на засыпку пляжей Анапы после разлива мазута потребовались большие затраты, но уже первые штормы смыли песок, а оставшийся на берегу спрессовался. Еще одной проблемой анапских пляжей после шторма стало большое количество водорослей. Разрешение на работу от Роспотребнадзора уже получили 109 пляжей Анапы, еще три проходят экспертизу.

Член правления Российского союза туриндустрии, генеральный директор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин ожидает роста турпотока по итогам 2026 года не менее, чем на 50% по сравнению с предыдущим годом.

"Это единственный курортный город на Чёрном море, который демонстрирует положительную динамику. Лето начиналось со 100% прироста в июне. Рост в августе составит около 50% к прошлому году. Бархатный сезон, по нашему прогнозу, тоже будет хорошим. В целом же Анапа добавит в этом году не менее 50% к показателям 2025 года", - приводит его слова РСТ.

Но  даже такая динамика все равно не позволит Анапе вернуться к итогам благополучного 2024 года, когда город принял 5,5 млн гостей. "Мы ожидаем некоей середины между 2024-м и провальным 2025-м. Цифра в 3,7-4 млн туристов по итогам 2026 года выглядит вполне реальной", - пояснил Ромашкин.

Цены в Анапе, по его словам, выросли, но незначительно. "С начала лета был рост 5-6%, но сейчас от него ничего не осталось. Кое-где есть даже небольшое снижение цен – на 2-3%. На моей памяти такое происходит чуть ли не впервые в истории. У туристов есть редкая возможность отдохнуть по прошлогодним ценам", - указал он.

В компании "Алеан" спрос на Анапу этим летом вырос на 17% к показателям прошлого года.

"На спрос позитивно повлияли открытие купального сезона и демократичные цены, И негативно – сложный информационный фон на российском юге и логистические трудности", – рассказала заместитель генерального директора туроператора Оксана Булах.

По ее словам, стимулировали интерес к курорту скидки 10-15% и выше, действовавшие во многих объектах размещения, в том числе при длительном проживании. Отели предлагали также бесплатное размещение детей до 15 лет на дополнительном месте.

"Более всего популярны отели, работающие по системе "все включено", но и гостиницы эконом-сегмента, и гостевые дома, которые возобновили работу в этом году, тоже получили своих постояльцев", – отметила эксперт.

По данным "Алеана, в Геленджике после атаки и БПЛА и временного закрытия пляжей 12 августа резко выросло число аннуляций забронированных туров. В течение дня оно на 10% превысило стандартные показатели.

"Отменялись даже сентябрьские туры, а несколько туристов решили прервать отпуск. Однако  аннуляции отнюдь не были массовыми. Продолжают поступать новые заявки с заездами на эту неделю и с глубиной вплоть до новогодних праздников", - подчеркнула Оксана Булах.

В Анапе бронирований стало в два раза больше, в Краснодаре — на треть, указала управляющий директор сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок" Ирина Козлова. "На интерес к региону сильно повлияли запуск аэропортов и открытие пляжей, которые были недоступны для купания в прошлом году. В бархатный сезон сохраняется тренд на короткие поездки, которые набрали особую популярность этим летом", - приводит ее слова BFM.

В бархатный сезон 2026 года курорты Краснодарского края остаются в числе лидеров по популярности у российских путешественников. Наибольший прирост среди южных железнодорожных направлений демонстрируют маршруты из Москвы в Анапу и Сочи, информируют аналитики сервиса Ozon Travel.

По данным исследования, объем бронирований ж/д билетов из столицы в Анапу на сентябрь и октябрь увеличился в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число желающих отправиться поездом в Сочи выросло в 2,2 раза. Параллельно фиксируется высокий спрос на местный отельный фонд: количество ранних бронирований гостиниц в Краснодарском крае и Сочи поднялось в 1,6 раза, пишет РИА "Новости".

Курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

Несмотря на проблемы с песком и водорослями на пляжах, Анапа в июле показала наиболее значительный прирост туристов в Краснодарском крае. Отели держат цены в Анапе на уровне прошлого года и даже устраивают распродажи, подчеркнул отельер.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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