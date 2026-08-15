Отчет властей о ситуации на заправках вызвал скепсис жителей Абхазии

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Открытие небольших частных АЗС снизило нагрузку на крупные сети, а очереди на заправках стали меньше, рапортовал министр энергетики Абхазии Батал Мушба. Местные жители, комментируя его отчет в соцсети, указали на высокие цены на частных заправках и отсутствие заметных улучшений с очередями.

Как информировал "Кавказский узел", 12 августа абхазские автомобилисты пожаловались на дефицит бензина и многочасовые очереди на заправках. Некоторые водители сообщали, что ожидание заняло три-четыре часа, при этом АЗС отпускали лишь по 20 литров топлива.

Открытие небольших частных заправок позволило разгрузить крупные сети, отчитался министр энергетики Абхазии Батал Мушба. При этом он признал, что очереди на АЗС "все еще встречаются", передал 10 августа "Интерфакс".

Видео с заявлением Батала Мушба опубликовал Instagram*-паблик chp_abh, на который подписано около 100 тысяч пользователей. На 11.40 мск 15 августа эта публикация набрала 120 отметок "Нравится" и 74 комментария.

Часть пользователей заявила, что многочасовые очереди на заправках сохраняются. "Я 13 часов простоял, с шести вечера до семи утра", – сообщил dmitriirychkov.

Почти шесть часов пришлось провести в очереди ради 20 литров топлива, рассказал kon_healer. "Сам вчера простоял почти шесть часов, чтобы залили 20 литров", – отметил он.

Большая очередь сохранялась и на заправке "Роснефти", указала world_of_books_2025. По ее словам, автомобили стояли в два ряда, а некоторые небольшие АЗС не работали. "Завтра я не могу выехать, у меня нет бензина от слова совсем <...> Как развозить детей на занятия?" – задалась она вопросом.

"Вместо пяти часов вы простоите четыре с половиной", – сыронизировала salutveraa.

Другие комментаторы усомнились в оценке ситуации Минэнерго Абхазии. "Все как было, так и есть", – заявила kristina_samandzhiya.

"В смысле еще встречаются? А что, бывает, что не встречаются? <...> Спуститесь на землю, поездите по заправкам", – призвал rauka666.

"О каких сокращениях очередей вы говорите?" – спросила elizaveta_arturovna.

Оценка ведомства не соответствует положению на заправках, указал arturdbar8111. "Вы говорите одно, АЗС говорит другое. Ваше мнение не совпадает с реальностью, а простые люди мучаются", – отметил пользователь.

"Это что, шутка?" – поинтересовался ekskursii_po_abhazii777.

Отдельно пользователи обратили внимание на работу небольших частных АЗС и стоимость топлива на них. Бензин на таких заправках продается по 110-120 рублей за литр, сообщил transfer_abkhazia. "Вы бы еще цены отремонтировали, а то помимо очереди еще кто на что горазд. 110-120 рублей за литр на этих частных", – отметил он.

"Кавказский узел" также писал, что в конце июля власти Абхазии назвали проблему с топливом временной, однако в начале августа водители продолжали сообщать о многочасовом ожидании на АЗС.