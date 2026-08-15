Краснодарцы пожаловались Путину на строительство торгового центра

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Из-за строительства торгового центра сократился пожарный проезд, были демонтированы ливневки и возникла проблема с размещением мусорных контейнеров, пожаловались жильцы краснодарского ЖК "Легенда" в своем видеообращении к Владимиру Путину.

Несколько десятков жителей ЖК "Легенда" на улице 40-летия Победы в Краснодаре записали коллективное обращение к Владимиру Путину, заявив, что не смогли добиться решения проблемы от местных властей. Они попросили президента инициировать через органы прокуратуры обращение в суд с требованием признать недействительным разрешение на строительство торгового центра, а также дать правовую оценку действиям или бездействию чиновников администрации Краснодара. Видеообращение опубликовал 14 августа Telegram-канал "Туподар Краснодар".

По словам жильцов, в 2023 году на общественных слушаниях обсуждалось строительство на этом участке одноэтажного здания площадью 936 кв. метров, против которого они также выступали. Впоследствии, как утверждают авторы обращения, без новых общественных слушаний было выдано разрешение на строительство торгового центра площадью более 8,5 тысячи кв. метров.

Жители также заявили, что 8 августа застройщик сократил ширину пожарного проезда около домов с шести до четырех метров. По их словам, ранее была демонтирована городская ливневая канализация, а площадку для мусорных контейнеров потребовалось перенести.

"Также застройщик фактически забирает наш пожарный проезд, блокируя доступ экстренным службам к нашим домам", – заявила женщина, зачитавшая на видео текст обращения.

Жильцы считают, что из-за уменьшения ширины проезда пожарно-спасательная техника не сможет беспрепятственно подъехать к домам в случае крупного пожара.

Еще одной причиной обращения стала ситуация с контейнерной площадкой. Жители утверждают, что 12 августа Роспотребнадзор отозвал ее согласование, однако 14 августа рабочие начали обустройство площадки. По словам жильцов, управляющая компания не проводила по поводу ее переноса общего собрания собственников.

На 06.50 мск 15 августа на сайте администрации Краснодара нет комментариев относительно видеообращения жителей ЖК "Легенда" в Владимиру Путину.

"Кавказский узел" также писал, что жители Юбилейного микрорайона Краснодара длительное время выступают против застройки Рождественской набережной. В декабре 2025 года они записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию. В мае 2026 года Краснодарский краевой суд отказался принять иск активиста Виталия Черкасова, который оспаривал решение гордумы, связанное с территорией планируемого строительства.