Суд отказался принять иск к Гордуме Краснодара о храме на набережной

Активист Виталий Черкасов оспаривал в Краснодарском краевом суде решение Гордумы Краснодара о планировке территории набережной,где планируется построить храм, но суд отказался принять иск. Черкасов подал апелляцию.

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля активисты объявили сбор подписей под обращением к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой пересмотреть решение о строительстве храма. За два дня они собрали почти 500 подписей под обращением к патриарху Кириллу с просьбой пересмотреть решение о строительстве храма на Рождественской набережной. Они сообщили о попытках воспрепятствовать сбору подписей со стороны полиции. 23 апреля полиция Краснодара предупредила активистку Яну Антонову о недопустимости участия в протестных акциях по случаю приезда патриарха Кирилла. Однако патриарх не посетил Рождественскую набережную.

16 января глава Краснодара вопреки протестам жителей утвердил проект планировки Рождественской набережной в Юбилейном микрорайоне, где планируется построить храм. 29 января депутаты гордумы Краснодара утвердили решение об изъятии части сквера для строительства храма. 19 марта 99% участников общественного обсуждения высказались против осуществления религиозных обрядов на Рождественской набережной Краснодара, однако комиссия сочла мнение противников строительства храма несущественным и рекомендовала мэру предоставить разрешение на осуществление религиозных нужд на набережной. Результаты общественного обсуждения носят рекомендательный характер, комиссия просто проигнорировала мнение жителей. Активисты неоднократно проводили пикеты, в том числе с требованием отставки главы города.

Краснодарский краевой суд отказался принять иск активиста Виталия Черкасова. Речь о земельном участке на Рождественской набережной, на котором планируется построить храм, сообщила сегодня в своем Telegram-канале активистка Яна Антонова.

Черкасов в своем иске просил признать незаконным и не действующим со дня принятия решение городской Думы Краснодара от 21.01.2026 № 8 п. 17 «О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от 21.09.2017 № 41 п. 14 «О наименовании зеленой зоны в муниципальном образовании город Краснодар», следует из решения, опубликованного на сайте Краснодарского краевого суда.

Изменение статуса зеленой зоны влияет на качество городской среды и экологическую безопасность, нарушение установленных процедур утверждения градостроительной документации подрывает принципы законности и правовой определенности в деятельности органов местного самоуправления, допущенное нарушение создает прецедент игнорирования императивных сроков, что может повлечь системные нарушения прав граждан в сфере градостроительной деятельности, заявлял активист в иске.

Суд заключил, что оспариваемое решение городской Думы Краснодара не содержит правовые нормы, определяющие права и обязанности административного истца, в нем указаны схема, ситуационный план, а также координаты границ Сквера 80-летия образования Краснодарского края, следовательно, нормативный правовой акт не содержит каких-либо предписаний и правовых положений, которые могут рассматриваться, как нарушающие права административного истца. Также суд указал, что оспариваемые нормы к административному истцу не применяются и не регулируют правоотношения, участником которых он является, не создают оснований для возникновения у него гражданских прав и обязанностей и, соответственно, не могут повлечь каких-либо нарушений его охраняемых законом прав, свобод и интересов. В результате суд отказался принять иск о признании нормативного правового акта не действующим.

Заседание состоялось еще 30 апреля, но решение было опубликовано в карточке суда лишь 28 мая.

Как следует из информации на сайте суда, решение обжаловано Черкасовым, жалоба 19 мая поступила в Третий апелляционный суд.

Активисты несколько лет ведут борьбу против застройки набережной

Напомним, 15 декабря 2025 года жители Юбилейного микрорайона Краснодара, протестующие против застройки набережной, записали видеообращение к Владимиру Путину, но их вопрос не был озвучен в ходе прямой линии президента.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре противники строительства храма в Юбилейном совместно с представителями КПРФ начали сбор подписей под требованием об отставке мэра Евгения Наумова.

В сентябре 2024 года жители Юбилейного микрорайона Краснодара протестовали против застройки Рождественской набережной, где согласно новому генплану города планировалось строительство храма. Они поясняли, что это единственная крупная зона отдыха в микрорайоне. Активисты проводили сбор подписей под петицией к губернатору Вениамину Кондратьеву против застройки Рождественской набережной. Было собрано более 3000 подписей. Активист Виталий Черкасов и депутат гордумы Александр Сафронов были задержаны во время сбора подписей и оштрафованы судом.

Жители микрорайона активно протестовали против застройки набережной, поясняя, что это единственная крупная зона отдыха в микрорайоне. Однако в ноябре 2024 года депутаты гордумы приняли новый генплан вопреки их протестам.

Еще в декабре 2021 года активисты выступили против строительства нового храма на набережной в Краснодаре, против него также протестовали жители микрорайона Юбилейный. Защитники набережной считают необходимым строить в микрорайоне образовательные и досуговые учреждения для детей. В январе 2022 года активистка Яна Антонова провела одиночный пикет против передачи Русской православной церкви участка на набережной для строительства храма.