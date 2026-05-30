Игорь Николайчук лишен статуса судьи в отставке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Решение о прекращении отставки бывшего заместителя председателя Краснодарского краевого суда Игоря Николайчука, у которого суд изъял в доход государства 13 миллиардов рублей, приняла квалификационная коллегия судей Кубани.

Как писал "Кавказский узел", в конце февраля суд в Краснодаре обратил в доход государства имущество судьи Игоря Николайчука и связанных с ним лиц на общую сумму более 13 миллиардов рублей. 14 мая апелляционный суд подтвердил изъятие.

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края прекратила отставку бывшего заместителя председателя Краснодарского краевого суда Игоря Николайчука, пишет 29 мая "Коммерсант".

Отставка Николайчука прекращена по двум основаниям - это несоблюдение налагаемых на судей запретов и занятие деятельностью, несовместимой со статусом судьи. Эти основания предусмотрены федеральным законом "О статусе судей в РФ".

После прекращения отставки Николайчук лишился гарантий неприкосновенности и льгот, положенных судьям в отставке.

Напомним, что антикоррупционный иск к Николайчуку прокуратура Краснодара подала в конце января 2026 года. Ответчиками по делу Николайчука проходили еще 15 человек и одна организация.