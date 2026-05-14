Апелляция подтвердила изъятие имущества краснодарского судьи Николайчука

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Решение суда первой инстанции о конфискации имущества бывшего заместителя председателя Краснодарского краевого суда Игоря Николайчука и связанных с ним лиц оставлено в силе.

Как писал "Кавказский узел", в конце февраля суд в Краснодаре обратил в доход государства имущество судьи Игоря Николайчука и связанных с ним лиц на общую сумму более 13 миллиардов рублей.

В конце января 2026 года прокуратура Краснодара подала антикоррупционный иск об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя председателя краевого суда Игоря Николайчука, который совмещал основную работу с предпринимательской деятельностью. Ответчиками по делу Николайчука проходили еще 15 человек и одна организация.

Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда сочла законным о обоснованным решение Ленинского районного суда Краснодара о конфискации имущества судьи Николайчука и связанных с ним лиц в размере 13 миллиардов рублей, сообщила сегодня пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

Суд первой инстанции также обратил в доход государства 100% долей в уставном капитале пяти организаций. Были взысканы 28 миллионов рублей, полученные за отчужденное имущество, и 2,2 миллиона долларов США, полученные коррупционным путем, говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что, по версии суда, Игорь Николайчук, исполняя полномочия судьи и заместителя председателя Краснодарского краевого суда в 2007-2018 годах, участвовал в нелегальном строительстве элитного многоквартирного дома в Сочи. За это он получил от бывшего председателя Краснодарского краевого суда Чернова две квартиры общей площадью более 300 квадратных метров в указанном ЖК.

Кроме того, он осуществлял коммерческую деятельность в сфере строительства и аренды недвижимости, а также в сфере производства изделий из ПВХ. Неправомерный доход он скрывал от налоговых органов. Часть этих денег Николайчук легализовал, построив торгово-офисный центр в Краснодаре. На его строительство было потрачено 2,2 миллиона долларов.

"Кавказский узел" также писал, что в августе 2025 года суд по иску Генпрокуратуры России конфисковал активы на 13 миллиардов рублей у бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. 31 января 2026 года кассационный суд оставил решение в силе. В конце апреля судом было также конфисковано имущество семьи Александра Чернова на сумму около 900 миллионов рублей.