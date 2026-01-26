×

Главная   /   Лента новостей
04:32, 26 января 2026

Прокуратура потребовала изъять активы краснодарского судьи Игоря Николайчука

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Антикоррупционный иск подала прокуратура Краснодара об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя председателя краевого суда Игоря Николайчука, который совмещал основную работу с предпринимательской деятельностью.

Как писал "Кавказский узел", в августе прошлого года суд по запросу Генпрокуратуры России конфисковал активы на 13 миллиардов рублей у бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. 20 ноября стало известно, что высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит вопрос о лишении бывшего главы краевого суда Кубани Александра Чернова статуса судьи в отставке. Уже 27 ноября ВККС лишила Чернова статуса.

Прокурор Краснодара Андрей Кириенко подал антикоррупционный иск против судьи Игоря Николайчука. Иск направлен в Ленинский районный суд Краснодара, сообщает сегодня "Коммерсант".

Прокуратура в ходе проверочных мероприятий установила, что бывший заместитель председателя Краснодарского краевого суда, член Высшей квалификационной коллегии судей, ранее - декан юридического факультета Кубанского госуниверситета Игорь Николайчук нарушил запрет на занятие предпринимательской деятельностью, совмещая ее с судейством, информирует "Утренний Юг".

В частности, Николайчук с 2007 по 2018 годы, работая в Краснодарском краевом суде, профинансировал строительство элитного жилого дома № 90/7г на Курортном проспекте в Сочи. В проекте принял участие в его начальник - председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов.

Кроме того, надзорное ведомство установило, что Николайчук вместе с деловым партнером Евгением Бондаренко много лет занимался коммерческой деятельностью в сфере производства изделий из ПВХ, строительства и аренды недвижимости. Доход он при этом не декларировал. Часть вырученных денег в размере 2,2 миллиона долларов Николайчук направил на строительство здания торгово-офисного центра на Новороссийской улице Краснодара, который до сих пор не сдан в эксплуатацию.

В числе ответчиков по иску помимо самого Николайчука также его сын, аффилированные с семьей бизнесмены, ООО "Алюминий альянс" и ряд третьих лиц.

Прокуратура просит обратить в доход государства долю в недостроенном бизнес-центре, принадлежащую ООО "Алюминий альянс", кадастровой стоимостью 722, 6 миллиона рублей, землю под зданием стоимостью 85,6 миллиона рублей, а также две квартиры в упомянутом ЖК общей стоимостью 39,6 миллиона рублей.

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше