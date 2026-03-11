Боец из Астраханской области убит в ходе военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Николай Мысин из Камызякского района убит в ходе боевых действий. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 720 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 5 марта были официально признаны убитыми в военной операции не менее 719 бойцов из Астраханской области.

Потери юга России на Украине превысили 8850 человек В боях на Украине убито не менее 4355 военнослужащих из СКФО и 4496 из ЮФО, свидетельствуют официальные отчеты администраций и силовых структур.

В начале января в Камызякском районе был открыт памятник убитому в ходе военной операции на Украине Николаю Мысину, сообщила администрация района в Telegram-канале.

Мысин - уроженец поселка Кировский. Родился в 2003 году. После завершения учебы в Караулинской школе получил специальность в Камызякском сельскохозяйственном колледже. После срочной службы принял решение встать добровольцем и в 2024 году подписал контракт с Минобороны РФ. Был убит 3 января 2025 года. Посмертно награжден орденом Мужества.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 720 бойцов из Астраханской области.

Ранее о смерти бойцов из Камызякского района стало известно 26 февраля. Тогда власти сообщили, что в зоне СВО убит Амир Ахтамов.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.