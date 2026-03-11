×

18:20, 11 марта 2026

Военный из Дагестана убит в зоне СВО

Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергей Меликов передал награду близким Арсена Султанбекова, убитого в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1855 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 11 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1854 бойцов из Дагестана.

Бронежилет. Иллюстрация создана
06:01 05.03.2026
Потери юга России на Украине превысили 8850 человек
В боях на Украине убито не менее 4355 военнослужащих из СКФО и 4496 из ЮФО, свидетельствуют официальные отчеты администраций и силовых структур.

О передаче родным убитого в военной операции Арсена Султанбекова медали "За проявленное мужество" сообщил сегодня глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале.

Арсен Султанбеков служил с 2022 года в военной полиции 6-й армии Ленинградского военного округа. В декабре 2025 года был назначен командиром взвода БПЛА в этом же подразделении. Был убит в конце февраля при выполнении боевых задач на Харьковском направлении.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1855 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.

Автор: "Кавказский узел"

