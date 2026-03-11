×

Кавказский узел

00:34, 11 марта 2026

Житель Абинска получил первый в России штраф за экстремистский контент в Max

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Абинский районный суд Краснодарского края назначил штраф в тысячу рублей местному жителю Ивану Кажану за демонстрацию экстремистской символики. Это первое известное в России наказание за контент в государственном мессенджере Max.

Аудитория российского государственного мессенджера MAX достигла 100 миллионов человек. Ежедневно им пользуются 70 миллионов человек, они отправляют более миллиарда сообщений и совершают 28 миллионов звонков, сообщило 10 марта РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу платформы.

Внимание силовых структур изображение привлекло в феврале 2026 года. После этого было возбуждено административное дело, сообщил сегодня "Коммерсант".

По данным судебного постановления, Кажан в период с июня по август 2025 года разместил и использовал в мессенджере MAX на аватарке фотографию, на которой демонстрировалась нанесенная на его теле татуировка, являющаяся символикой международного общественного движения "АУЕ - Арестантское Уркаганское Единство". Движение в России признано экстремистским, сообщается в документе на сайте Абинского районного суда на сайте.

Во время судебного заседания Кажан вину признал. Суд признал его виновным в совершении административного правонарушения по статье о демонстрации экстремистской символики и назначил ему административное наказание в виде штрафа в  одну тысячу рублей.

Согласно судебной карточке дела на сайте суда, дело Ивана Кажана на рассмотрение поступило 3 марта и, на первом же заседаниии, было вынесено постановление.

"Кавказский узел" также писал, что в начале марта был задержан житель Новороссийска за публичные призывы к поджогу больниц.

