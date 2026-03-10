Власти Сочи насчитали около миллиона туристов за два месяца

В январе и феврале, по оценкам властей, Сочи посетило около миллиона туристов. Мэр объявил о подготовке курорта к летнему турсезону.

Как писал "Кавказский узел", 1 февраля власти Сочи отчитались об успешных туристических итогах первого месяца 2026 года - по их оценке, в январе город принял почти 685 тысяч туристов. При этом представители туристической отрасли дали менее оптимистичную оценку ситуации, отметив спад спроса на отдых в Краснодарском крае и кризис внутреннего туризма в России.

За первые два месяца 2026 года Сочи посетило около миллиона туристов, сообщил 9 марта в своем телеграм-канале глава города Андрей Прошунин.

"Средняя загрузка отелей и санаториев составила 68 процентов, и мы видим большой потенциал для тех, кто только планирует отдых в Сочи. На праздничные выходные марта одновременно в городе находится порядка 100 тысяч туристов", - написал он.

По его словам, Сочи стал одним из самых популярных направлений для отдыха в марте. "И, судя по данным систем бронирования, интерес на майские тоже растёт. Уже начали готовиться к высокому летнему сезону, поставили задачу команде проработать с отельерами новую систему преференций для доступного отдыха в нашем городе", - заявил мэр.

Сочи, как и другие курортные города Кубани, регулярно оказывается в зоне атак беспилотников. Так, 24 сентября 2025 года, когда при атаке БПЛА и безэкипажных катеров в Новороссийске и Туапсе погибли два человека, в Геленджике и Сочи людям было предписано покинуть пляжи. Однако в Сочи часть отдыхающих вернулась к морю. Люди в прибрежных зонах рискуют стать случайными жертвами при атаках, поэтому эвакуация отдыхающих с пляжей была оправданной мерой, указали специалисты.

Напомним, после разлива мазута в Керченском проливе Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. В феврале 2026 года глава ведомства заявила, что пляжи Анапы и Темрюкского района еще непригодны для отдыха. Она не исключила, что к началу летнего сезона ситуация может измениться.

В 2025 году в Анапу на фоне разлива мазута приехало на 60% меньше туристов, чем в 2024 году, при этом вырос спрос на другие курорты Краснодарского края и Дагестан. С начала года до сентября Анапу посетили 1,5 миллиона туристов - почти на три миллиона меньше, чем за тот же период 2024 года.

Часть туристов отправилась в Анапу лишь потому, что отели были вынуждены делать существенные скидки. Анапские санатории и детские лагеря из-за рекордного падения выручки балансируют на грани закрытия.

В феврале главой Анапы была избрана Светлана Маслова, ранее занимавшая пост зампреда правительства Крыма. Она поставила задачу максимально ускорить восстановление пляжей, чтобы курортный сезон был полноценным.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

