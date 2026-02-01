Отельеры заявили о кризисной ситуации в туристической отрасли Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники онлайн-обсуждения ситуации в туристической отрасли Краснодарского края отметили спад спроса на отдых и заявили о кризисе внутреннего туризма в стране в целом.

С 29 по 31 января лучшие эксперты Краснодарского края обсуждали онлайн вопросы падения спроса на отдых в крае, финансовые проблемы и кризис внутреннего туризма в целом, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы Ассоциации отельеров АМОС Ольга Емельянова. Она предоставила корреспонденту итоговые протоколы обсуждений.

Россияне стали меньше тратить и больше сберегать

«Главный негативный фактор первого месяца (2026 года - прим. "Кавказского узла") в крае не туристический, а экономический - россияне стали меньше тратить и больше сберегать», - заявил в ходе онлайн-обсуждений вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

«Загрузка отелей на новогодние праздники 2026 года на популярных курортах южного региона упала до около 70% в пиковые даты по сравнению с прошлым годом», - представил статистические данные президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

Он также уточнил: «Турист устал не от отдыха, а от постоянного чувства тревожности и неопределённости: доберусь ли я до курорта спокойно и вернусь ли домой без приключений».

Эксперты сошлись во мнении, что «внутренние поездки сокращаются».

На мой взгляд, 2026 год - это год креативного «похудения» для отелей

"Если летом 2026 года нам не повезёт с погодой, то сезон пройдёт хуже, чем в 2025 году. Плюс растёт конкуренция. Платежеспособность туристов не растёт, отели вынуждены снижать цены, потому что продавать надо. Прошло время, когда отельеры могли втыкать палку в землю и она цвела. Сейчас время продаж, и продавать нужно по той цене, по которой берут. На мой взгляд, 2026 год - это год креативного «похудения» для отелей. Нужно выкручиваться и выдумывать, как выглядеть красиво, и чтобы себестоимость осталась на том же уровне», - уверен управляющий партнёр УК Zont Hotel Group Александр Гендельсман.

Основатель веб-сервиса "Финоко" Александр Сандульский подчеркнул, что в этом году особенно заметно, что «туристический рынок трясет».

Участники эфира обсудили также официальное обращение отельеров России к сервису "Яндекс.Путешествия". Крупнейшие участники туристической отрасли и гостиничные сети направили коллективное обращение в адрес руководства сервиса «Яндекс» в связи с планируемым повышением базовой комиссии на платформе «Яндекс Путешествия» с 15% до 17%. Обращение подписали представители отрасли, совокупно представляющие около 100 тыс. гостиничных номеров по всей стране.

Собственник и руководитель УК «Группа отелей «Русские Сезоны» в Сириусе Владимир Масютин в ходе онлайн-обсуждений рассказал подробности. "Под документом подписались 99% управляющих компаний и практически все гостиничные ассоциации, включая АМОС, ФРиО и так далее. Такое происходит впервые! И это прекрасный пример объединения гостиничной индустрии. У нас тоже есть право высказать своё мнение. Понимаете, сейчас "Яндекс" хочет повысить комиссию на 2%. Но мы все понимаем, что это только первый шаг. И потом повторится история с таксистами, которые сначала платили 12%, а сейчас – 30%. Потом за "Яндексом" пойдут все остальные – "Броневик", "Островок"… "Яндекс" говорит, что им нужны деньги на развития. Но отельерам тоже нужны деньги на развитие! Если "Яндекс" отказывается от нашего предложения, то, скорее всего, многие отельеры просто будут разрывать договоры. Отмечу, что доля "Яндекса2 в продажах УК и операторов, которые подписали обращение, не сильно высокая. А вот доля этих объектов в продажах "Яндекса" достаточно солидная – 100 тысяч качественных номеров. И эти 100 тысяч номеров готовы отказаться от «Яндекс.Путешествия», - отметил он.

В 2026 году инклюзивный туризм будет трендом

Участники обсуждений порассуждали о принятом в конце прошлого года законе об инклюзивном туризме, который обязывает обеспечить доступность объектов туристической инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья. «Так что в 2026 году инклюзивный туризм будет трендом. Возвращение участников СВО с инвалидностью и вытекающая из этого потребность формирования доступной среды в том числе и в туризме», - подчеркнул Алексей Волков.

Несмотря на неутешительные прогнозы, отельеры сошлись во мнении, что опускать руки не стоит. Грамотный финансовый учет, эффективная маркетинговая стратегия, сплоченность рынка - то, что поможет устоять туризму, считают участники онлайн-эфира.

Корреспондент "Кавказского узла" связалась по телефону с несколькими жителями России, которые ранее отдыхали на Черном море, но в прошлом и текущем годах отказались от поездок в Краснодарский край как на зимние праздники, так и летом. Опрос не носит репрезентативный характер и отражает только частные мнения респондентов.

«Мы хотели поехать всей семьёй в Сочи, как обычно. В январе мы в горах на лыжах, а летом в море на пляже. Но в этом году, с его начала денег катастрофически мало - цены на отели и перелёт заоблачные. Взяли отпуск и считаем каждую копейку, поэтому решили остаться дома. Просто отлежаться, отоспаться и забыться хочется», - призналась 42-летняя педагог из Екатеринбурга Ирина.

«В Анапу ездил. Но смотреть на грязное море после разлива нефтепродуктов в Анапe… ни мне, ни детям этого не хочется. Это не отдых, а неуверенность за здоровье и безопасность», - заявил 34-летний IT-специалист из Казани Алексей.

«Мы с подругой отказались от поездки в Геленджик. Слышала, что море там тоже не самое чистое. И даже сообщения о беспилотниках сами по себе создают напряжение. В Сочи и других прибрежных городах постоянно ЧП. Лучше я и подруга поедем на Кавказские Минеральные Воды, там хотя бы воздух свежий», - отметила студентка из Самары Мария.

Жительница Сириуса Наталья Соловьева отметила, что многие гостиницы в округе стоят пустые или полупустые. «Настроили много, а гостиницы стоят пустые или полупустые, люди боятся дронов и никто к нам не едет. Ранее спасал частный бизнес. Пускали отдыхающих, от них отбоя не было. Начиная с СВО себе даже на кусок хлеба заработать не можем», - заявила она.

Ранее "Кавказский узел" писал, что с начала года до конца сентября Анапу посетили 1,5 миллиона туристов, что почти на три миллиона меньше, чем за тот же период прошлого года. Часть туристов отправилась в Анапу лишь потому, что отели и другие средства размещения на фоне разлива мазута были вынуждены делать существенные скидки. Лишь 18 тысяч детей побывали в этом году в детских лагерях Анапы, в прошлые годы город принимал 120-130 тысяч детей. В части детского отдыха Анапе после разлива мазута предстоит еще несколько лет восстанавливать свою репутацию. По итогам сезона падение турпотока в Анапу - около 60%, что составляет около миллиарда рублей. Анапские санатории и детские лагеря из-за рекордного падения выручки балансируют на грани закрытия.

губернатор Краснодарского края поставил задачу вернуться к "домазутным" показателям числа туристов в Краснодарском крае и заверил, что Анапа будет готова принять туристов в 2026 году. Блогер Юрий Озаровский записал видеообращение перед прямой линией с Путиным с просьбой разрешить открытие пляжей Анапы в 2026 году, заверив, что следов мазута в море и на берегу практически нет. Однако вопросы из Анапы не прозвучали в ходе прямой линии. Новогодние праздники показали снижение числа туристов в Анапе, но бронирования на майские выходные, по предварительным сведениям, показывают рост в 10% по сравнению с прошлогодними данными.